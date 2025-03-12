Вестник Кавказа

Коридор затмений 2026: что это такое, когда будет и как влияет на человека

Рина Фельдман
Лунное затмение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
17 февраля начался первый в 2026 году коридор затмений: период, который считается особенным и способным повлиять на самоощущение и здоровье. Что такое коридор затмений, сколько раз он будет в текущем году и что нужно делать в это время?

Что такое коридор затмений? 

Коридор затмений не научное определение, а ставшее популярным название для периода, охватывающего время между солнечным и лунным затмениями, которые происходят одно за другим в сезон затмений. Чаще всего в год бывает два сезона затмений с разницей в 173 три дня, то есть приблизительно они случаются раз в полгода. Длится такой сезон 31-37 дней и только в него могут произойти затмения. Случаются затмения в следующем порядке: сначала солнечное - в новолуние, а потом лунное - в полнолуние. 

Почему затмения происходят по два?

Затмения могут происходить только когда Земля, Луна и Солнце выстроились в одну линию в пространстве. Сезон затмений начинается, когда Солнце приближается к лунному узлу - точке, где орбита Луны пересекает эклиптику. Когда Солнце удаляется от узла, сезон затмений заканчивается. Лунные узлы медленно передвигаются на запад, в результате чего сезоны затмений ежегодно смещаются на 19 дней. Новолуние вблизи узла вызывает солнечное затмение - Луна проходит между Землёй и Солнцем. Примерно через две недели, когда Луна в период полнолуния оказывается у противоположного узла, происходит лунное затмение - Земля оказывается между Солнцем и Луной. 

Когда коридор затмений в 2026 году? 

В 2026 году будет два сезона затмений и два коридора затмений: 

  1. первый начинается 17 февраля кольцеобразным затмением Солнца и заканчивается 3 марта полным затмением Луны; 
  2. второй начнется 12 августа полным солнечным затмением и завершится 28 августа частичным лунным затмением. 

Что значит коридор затмений? 

С точки зрения астрономии коридор затмений не более чем время между двумя затмениями в сезон затмений, однако в астрологии ему придают особое значение как времени перемен и преображения, а также непредсказуемых cобытий. 

Как влияет коридор затмений на человека?

С древности люди с почтением и даже страхом относились к затмениям, приписывая им магические свойства и способность отражаться на жизни и здоровье. Сегодня как такового научного доказательства того, что именно коридор затмений каким-то образом влияет на человека, нет, однако если учитывать тот факт, что оба затмения цикла неизменно связаны с Луной, определенная корреляция всё же прослеживается: учёные в последнее годы годы все чаще находят подтверждение тому факту, что поведение человека и даже его здоровье действительно в какой-то степени зависят от лунной фазы. 

Коридор затмений и здоровье 

Несмотря на отсутствие каких-либо явных свидетельств в пользу того, что коридор затмений негативным образом сказывается на самочувствии, не лишним будет в этот период обратить особое внимание на здоровье и подстраховаться: 

  • людям с хроническими заболеваниями стоит тщательно следить за любыми изменениями в организме и в случае необходимости обращаться к врачу; 
  • отдых - неизменно важен в любое время, но особенно в периоды полнолуний, когда возможны нарушения циркадных ритмов; 
  • людям, склонным к тревожности, стоит обратиться к расслабляющим практикам, в том числе йоге и медитациями в период коридора затмений. 

Бояться коридора затмений не нужно и тем более нельзя отказываться от необходимых медицинских вмешательств и процедур, если они запланированы на это время.   

Как себя вести в коридор затмений? 

Несмотря на отсутствие каких-либо научных обоснований влияния коридора затмений на жизнь людей, общий фон тревожности действительно возрастает, что неизменно сказывается на поведении. Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно в это время: 

  • не поддаваться эмоциям; 
  • не инициировать ссоры и не вступать в конфликты; 
  • с осторожностью управлять транспортными средствами; 
  • при работе с документами быть особенно внимательным.

Коридор затмений - самое обычное время в году, когда можно заниматься бытовыми делами, делать крупные покупки, устраиваться на новую работу, переезжать и жениться. Главное правило: не поддаваться панике, всё тщательно перепроверять и планировать свои действия наперёд. 

Можно ли загадывать желания в коридор затмений?

Поскольку коридор затмений начинается с новолуния, он считается хорошим временем для того, чтобы загадывать желания, ставить перед собой новые задачи и совершать шаги к заветной цели. С точки зрения астрологии, в этот период достаточно энергии для того, чтобы осуществить задуманное, а с точки зрения психологии, практика озвучивания и фиксирования желаний позволяет снизить тревожность и развивает системное мышление.

