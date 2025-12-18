Летнее солнцестояние 2026: что это такое, когда оно будет и как его провести?

Солнце - верховное божество всех древних цивилизаций: ему поклонялись, возводили монументы и приносили подношения. От Солнца зависело, будет ли хорошим урожай, смогут ли живые противостоять злым духам, а души мертвых обрести покой в загробном мире. По Солнцу определяли начало сельскохозяйственных работ и предсказывали судьбу. Все солнечные явления тщательно отслеживались и документировались на протяжении тысячелетий, и со временем они легли в основу главных праздников большинства цивилизаций мира. Одно из таких явлений - летнее солнцестояние.
Летнее солнцестояние - что это?
Если говорить простыми словами, летнее солнцестояние - это момент, который длится не более миллисекунды. Что в него происходит? Солнце, которое движется по определенному ”маршруту”, эклиптике, оказывается в самой северной точке своего пути - выше всего над горизонтом. У Южного и Северного полушария даты летнего солнцестояния разные. Ближайшее летнее солнцестояние случится для Северного полушария, то есть для таких континентов как Евразия ,Северная Америка и частично Южная Америка.
Солнцестояние - это момент с точки зрения астрономии, а как природное и культурное явление, солнцестояние - это целый день, который, как говорят в народе, самый длинный в году, хотя это и не совсем так, потому что самые длинные - несколько дней после него. Тем не менее как раз в этот день ( и ближайшие до или после) древние цивилизации устраивали фестивали, чествовали Солнце, природу и матушку-землю.
Когда летнее солнцестояние в 2026 году?
Тем, кто хочет застать точный момент летнего солнцестояния, вставать рано не придется: он наступит 21 июня в 11:25 по МСК. Те, кому точность до минуты не важна, могут встречать это явление весь световой день, который продлится 17 часов 33 минуты - с 03:44 до 21:17. В следующем, 2027 году летнее солнцестояние тоже наступит 21 июня, а вот еще через год дата сместится на день раньше, на 20 июня, из-за того, что 2028 год високосный.
Солнцестояние, солнцеворот и равноденствие
Солнцестояние и солнцеворот - это два названия одного явления. Солнцестояние - дословный перевод латинского слова ”solstitium”: ”sol” означает ”солнце”, а sistere ”замереть, застыть”. Так явление назвали потому, что казалось, будто солнце в этот день замирает/застывает над горизонтом на целый день. Солнцеворот - древнеславянское название солнцестояния. Древние славяне в солнечном явлении отмечали не его конкретное проявление в виде ”застывающего” над горизонтом Солнца, а саму суть смены сезонов: с летнего солнцеворота Солнце ”поворачивает” от лета к зиме. И это действительно так: всего через несколько дней после солнцестояния световой день потихоньку начинает уменьшаться, и так будет продолжаться до дня зимнего солнцестояния, который наступит 21 декабря.
В промежутке между двумя солнцестояниями происходят равноденствия, что вполне логично: раз день то прибывает, то убывает, значит, где-то посередине наступает момент, когда день равен ночи. Такое явление и получило название равноденствие. В 2026 году осеннее равноденствие наступит 23 сентября.
Летнее солнцестояние - это праздник Ивана Купала?
С точки зрения народных практик и обрядов, праздник Ивана Купала у славян действительно был посвящен дню летнего солнцестояния, или, как его называли, летнему солнцевороту. Между тем, сегодня даты астрономического явления и народного праздника не совпадают, и это связано с тем, что в X веке славяне приняли христианство, и с приходом новой религии появились новые праздники. На Ивана Купала, отмечаемого в 20х числах июня, наложился праздник Рождество Иоанна Предтечи, а с учетом того, что календарь православной церкви ”отстает” на две недели от гражданского календаря, привычного всем нам, сегодня Ивана Купала/Рождество Иоанна Крестителя мы отмечаем 7 июля, а день солнцестояния - 21 июня.
Летнее солнцестояние в кельтской традиции
Как ни странно, в отличие от древних римлян, например, которые летнее солнцестояние отмечали праздником Весталии, посвященным покровительнице семьи, богине Весте, и древних греков, которые в дни солнцестояния проводили фестиваль Крония в честь бога земледелия, Кроноса, кельты не оставили задокументированных источников о праздновании этого явления. К счастью, археологам и этнографам удалось восстановить кое-какие данные на основе археологических находок, мифов и фольклора. Стоунхендж, в частности, который считается священным местом друидов - жрецов древних кельтов, считается монументом, посвященным именно солнцестоянию. Скорее всего, (нам ничего не остается, кроме как предполагать, надеясь на правильность данных, собранных учеными), кельты в дни солнцестояния устраивали костры, проводили ритуальные омовения и собирали целебные травы, что кстати, во многом повторяет купальские, то есть славянские обряды летнего солнцеворота, в рамках которых огонь, вода и травы наделялись особой, магической силой, восстанавливающей здоровье и обеспечивающей защиту.
Как летнее солнцестояние влияет на здоровье?
Если на этот день, то есть 21 июня, не приходится магнитных бурь, новолуния или полнолуния (в 2026 году всего этого нет), то в целом, его влияние на здоровье человека минимально. Единственное, о чем нужно помнить, что в день солнцестояния, а также в несколько дней после него, продолжительность светового дня самая большая, а значит нужно с особенной тщательность отнестись к пребыванию на солнце, не забывать пить воду в достаточных количествах и отдыхать по мере возможности.
Ритуалы, практики и обряды летнего солнцестояния
Солнцестояние как праздник уходит корнями в язычество, а язычники, как известно, в первую очередь, поклонялись силам природы (чуть позднее богам, олицетворяющим эти силы). В основе славянского и кельтского празднования солнцестояния три элемента - огонь, вода и целебные травы. Смысл их использования, который и раскрывает суть празднования солнцестояния, в том, чтобы через них одновременно наполниться силой природы и выразить ей свою благодарность за милость и благосклонность.
В современном мире, где человек зачастую забывает, что несмотря на прогресс и технологии, он по-прежнему также, а может, еще и больше, если учитывать все те катаклизмы, с которыми мы сталкиваемся в последние годы, зависит от сил природы, день солнцестояния - хорошая возможность о ней вспомнить. То же самое касается и энергии: кто сегодня может похвалиться тем, что ее действительно хватает? Конечно, прыгать через костер, а также купаться в горном ручье будет непросто тем, кто живет в крупных городах, однако адаптировать древние ритуалы, практики и обряды солнцестояния вполне реально. Итак, как отметить день летнего солнцестояния дома?
- Вспомнить об очищающей силе огня. Славяне устраивали ритуальные костры, а сегодня их в каком-то смысле заменяют ароматические свечи. В начале дня или после работы можно зажечь любимую свечу и провести немного времени, просто смотря на нее и представляя, как весь стресс и негатив уходят из вашей жизни, сжигаемые пламенем свечи.
- Ощутить живительную силу воды. Вода восстанавливает силы как на физическом, так и на духовном уровне: об этом знали древние, и сегодня интуитивно ощущаем мы, принимая расслабляющую ванну или стоя под струями горячего душа. В день солнцестояния найдите время на этот расслабляющий и восстанавливающий ритуал: наберите ванну, разведите в ней любимую пену и дайте себе время просто расслабиться, отрешившись от всех мирских проблем. Поблагодарите воду за то, что она наполняет клетки вашего организма энергией и дает жизнь всему сущему на земле.
- Открыть для себя целебные травы. Сегодня большинство из нас забыли о том, что самые привычные для нас травы когда-то считались целебными: их тщательно собирали и бережно хранили, используя по мере необходимости в качестве лекарств от самых разных болезней и недомоганий и даже как обереги от злых сил. Магическая иван-да-марья, например, это более привычный нам шалфей, антибактериальное, противовоспалительное и тонизирующее средство. Вообще в ночь накануне Ивана Купала (дня летнего солнцестояния) собирали самую разную траву - и полынь, и крапиву, и осоку и даже чертополох. Сегодня нам не нужно идти в поле, чтобы набрать волшебных трав: их можно купить в овощной лавке или в аптеке в виде травяных сборов. 21 июня заварите себе чай с ромашкой или шалфеем, и, подобно предкам, ощутите, как сила природы наполняет и исцеляет каждую клетку вашего организма.