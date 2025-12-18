Летнее солнцестояние 2026: что это такое, когда оно будет и как его провести?

Что такое солнцестояние с точки зрения астрономии и народной обрядности, влияет ли оно на самочувствие, как отмечали солнцестояние разные культуры мира и как отмечают сейчас?

Солнце - верховное божество всех древних цивилизаций: ему поклонялись, возводили монументы и приносили подношения. От Солнца зависело, будет ли хорошим урожай, смогут ли живые противостоять злым духам, а души мертвых обрести покой в загробном мире. По Солнцу определяли начало сельскохозяйственных работ и предсказывали судьбу. Все солнечные явления тщательно отслеживались и документировались на протяжении тысячелетий, и со временем они легли в основу главных праздников большинства цивилизаций мира. Одно из таких явлений - летнее солнцестояние.

Летнее солнцестояние - что это?

Если говорить простыми словами, летнее солнцестояние - это момент, который длится не более миллисекунды. Что в него происходит? Солнце, которое движется по определенному ”маршруту”, эклиптике, оказывается в самой северной точке своего пути - выше всего над горизонтом. У Южного и Северного полушария даты летнего солнцестояния разные. Ближайшее летнее солнцестояние случится для Северного полушария, то есть для таких континентов как Евразия ,Северная Америка и частично Южная Америка.

Солнцестояние - это момент с точки зрения астрономии, а как природное и культурное явление, солнцестояние - это целый день, который, как говорят в народе, самый длинный в году, хотя это и не совсем так, потому что самые длинные - несколько дней после него. Тем не менее как раз в этот день ( и ближайшие до или после) древние цивилизации устраивали фестивали, чествовали Солнце, природу и матушку-землю.

Когда летнее солнцестояние в 2026 году?

Тем, кто хочет застать точный момент летнего солнцестояния, вставать рано не придется: он наступит 21 июня в 11:25 по МСК. Те, кому точность до минуты не важна, могут встречать это явление весь световой день, который продлится 17 часов 33 минуты - с 03:44 до 21:17. В следующем, 2027 году летнее солнцестояние тоже наступит 21 июня, а вот еще через год дата сместится на день раньше, на 20 июня, из-за того, что 2028 год високосный.

Солнцестояние, солнцеворот и равноденствие

Солнцестояние и солнцеворот - это два названия одного явления. Солнцестояние - дословный перевод латинского слова ”solstitium”: ”sol” означает ”солнце”, а sistere ”замереть, застыть”. Так явление назвали потому, что казалось, будто солнце в этот день замирает/застывает над горизонтом на целый день. Солнцеворот - древнеславянское название солнцестояния. Древние славяне в солнечном явлении отмечали не его конкретное проявление в виде ”застывающего” над горизонтом Солнца, а саму суть смены сезонов: с летнего солнцеворота Солнце ”поворачивает” от лета к зиме. И это действительно так: всего через несколько дней после солнцестояния световой день потихоньку начинает уменьшаться, и так будет продолжаться до дня зимнего солнцестояния, который наступит 21 декабря.

В промежутке между двумя солнцестояниями происходят равноденствия, что вполне логично: раз день то прибывает, то убывает, значит, где-то посередине наступает момент, когда день равен ночи. Такое явление и получило название равноденствие. В 2026 году осеннее равноденствие наступит 23 сентября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летнее солнцестояние - это праздник Ивана Купала?

С точки зрения народных практик и обрядов, праздник Ивана Купала у славян действительно был посвящен дню летнего солнцестояния, или, как его называли, летнему солнцевороту. Между тем, сегодня даты астрономического явления и народного праздника не совпадают, и это связано с тем, что в X веке славяне приняли христианство, и с приходом новой религии появились новые праздники. На Ивана Купала, отмечаемого в 20х числах июня, наложился праздник Рождество Иоанна Предтечи, а с учетом того, что календарь православной церкви ”отстает” на две недели от гражданского календаря, привычного всем нам, сегодня Ивана Купала/Рождество Иоанна Крестителя мы отмечаем 7 июля, а день солнцестояния - 21 июня.

Летнее солнцестояние в кельтской традиции

Как ни странно, в отличие от древних римлян, например, которые летнее солнцестояние отмечали праздником Весталии, посвященным покровительнице семьи, богине Весте, и древних греков, которые в дни солнцестояния проводили фестиваль Крония в честь бога земледелия, Кроноса, кельты не оставили задокументированных источников о праздновании этого явления. К счастью, археологам и этнографам удалось восстановить кое-какие данные на основе археологических находок, мифов и фольклора. Стоунхендж, в частности, который считается священным местом друидов - жрецов древних кельтов, считается монументом, посвященным именно солнцестоянию. Скорее всего, (нам ничего не остается, кроме как предполагать, надеясь на правильность данных, собранных учеными), кельты в дни солнцестояния устраивали костры, проводили ритуальные омовения и собирали целебные травы, что кстати, во многом повторяет купальские, то есть славянские обряды летнего солнцеворота, в рамках которых огонь, вода и травы наделялись особой, магической силой, восстанавливающей здоровье и обеспечивающей защиту.

Как летнее солнцестояние влияет на здоровье?

Если на этот день, то есть 21 июня, не приходится магнитных бурь, новолуния или полнолуния (в 2026 году всего этого нет), то в целом, его влияние на здоровье человека минимально. Единственное, о чем нужно помнить, что в день солнцестояния, а также в несколько дней после него, продолжительность светового дня самая большая, а значит нужно с особенной тщательность отнестись к пребыванию на солнце, не забывать пить воду в достаточных количествах и отдыхать по мере возможности.

Ритуалы, практики и обряды летнего солнцестояния

Солнцестояние как праздник уходит корнями в язычество, а язычники, как известно, в первую очередь, поклонялись силам природы (чуть позднее богам, олицетворяющим эти силы). В основе славянского и кельтского празднования солнцестояния три элемента - огонь, вода и целебные травы. Смысл их использования, который и раскрывает суть празднования солнцестояния, в том, чтобы через них одновременно наполниться силой природы и выразить ей свою благодарность за милость и благосклонность.

В современном мире, где человек зачастую забывает, что несмотря на прогресс и технологии, он по-прежнему также, а может, еще и больше, если учитывать все те катаклизмы, с которыми мы сталкиваемся в последние годы, зависит от сил природы, день солнцестояния - хорошая возможность о ней вспомнить. То же самое касается и энергии: кто сегодня может похвалиться тем, что ее действительно хватает? Конечно, прыгать через костер, а также купаться в горном ручье будет непросто тем, кто живет в крупных городах, однако адаптировать древние ритуалы, практики и обряды солнцестояния вполне реально. Итак, как отметить день летнего солнцестояния дома?