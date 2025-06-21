Зимнее солнцестояние 2025: что это, что нужно делать и как этот день отмечали славяне?

Зимнее солнцестояние, зимний солнцеворот, самый короткий день и начало астрономический зимы - всё это произойдет 21 декабря. Этот день настолько важный, что многие культуры по всему миру отмечали его как праздник, придерживаясь определенных традиций и совершая важные ритуалы. Что такое зимнее солнцестояние, что происходит в этот день и почему он так важен?

Какого числа зимнее солнцестояние 2025?

Зимнее солнцестояние в 2025 году случится 21 декабря. Точное время астрономического события - 18:03 по Московскому времени. Продлится зимнее солнцестояние или солнцеворот, как его называли славяне, не более мгновения: хотя и кажется, будто Солнце застыло на месте, на самом деле, оно движется, просто это незаметно наблюдателю. Продолжительность светового дня в Северном полушарии 21 декабря составит чуть больше 7 часов 40 минут.

Что такое зимнее солнцестояние?

Если говорить простыми словами, зимнее солнцестояние - это день, когда Солнце оказывается в самой низкой за год точке в небе над тропиком Козерога. Тропик Козерога - это самая южная широта, на которой Солнце может находиться в зените. В день зимнего солнцестояния северная половина Земли находится дальше всего от Солнца, а южная, наоборот, ближе. Поэтому в Южном полушарии всё наоборот, и 21 декабря - это день летнего солнцестояния, тогда как 21 июня - день зимнего солнцестояния.

Почему зимнее солнцестояние так называют?

В дни перед и после зимнего солнцестояния небесное светило находится так низко над горизонтом, что кажется, будто оно встаёт и садится в одном месте. Вот почему представители древних цивилизаций считали, будто Солнце замерло на месте. Отсюда латинское название астрономического явления ”sol sistere” (и производное от него английское ”solstice”), которое буквально переводится как ”Солнце стоит на месте”. Зимним называют солнцестояние в декабре, отличая его таким образом от летнего, которое приходится на июнь.

Что делают в день зимнего солнцестояния?

В современной России день зимнего солнцестояния - просто обычный зимний день, не отмеченный какими-либо событиями или торжествами. Правда, так было не всегда. Древние славяне, которые называли зимнее солнцестояние зимним солнцеворотом, отмечали наступление этого астрономического явление гораздо дольше, чем один день, празднуя тот факт, что ”Солнце повернуло на весну”.

Что за праздник был у славян в зимнее солнцестояние?

По большому счёту, всё то, что мы сегодня называем святками, относя их традиции к периоду Рождества - Крещения, на Руси до принятия христианства было объединено единым комплексом торжеств, посвящённых зимнему солнцевороту. Все они прославляли Коляду - бога, олицетворяющего возрождающееся, молодое Солнце. Этнографы практически единогласно называют праздник, прославляющий зимний солнцеворот, праздником Коляды, хотя как именно он назывался, доподлинно неизвестно. С торжествами, посвящёнными молодому Солнцу, было связано огромное количество традиций, самые известные из которых сохранились по сей день, но уже относятся к святочному периоду:

колядование : люди наряжались в костюмы и обходили дома с песнями и стихами, получая в дар от хозяев угощение. Среди ряженых был обязательно тот, кто нёс на шесте фигуру, изображавшую солнце (с принятием христианства солнце было заменено звездой). Колядовали для того, чтобы в будущем сезоне обеспечить хороший урожай;

: люди наряжались в костюмы и обходили дома с песнями и стихами, получая в дар от хозяев угощение. Среди ряженых был обязательно тот, кто нёс на шесте фигуру, изображавшую солнце (с принятием христианства солнце было заменено звездой). Колядовали для того, чтобы в будущем сезоне обеспечить хороший урожай; гадания и магические обряды : время зимнего солнцеворота считалось особенным, когда души умерших могут приходить на землю, обеспечивая возможность живым заглянуть с помощью ритуалов в своё будущее;

: время зимнего солнцеворота считалось особенным, когда души умерших могут приходить на землю, обеспечивая возможность живым заглянуть с помощью ритуалов в своё будущее; застолья, посиделки, танцы и игры.

Зимнее солнцестояние и йоль

Славянское празднование зимнего солнцестояния подарило рождественско-святочный цикл нам, а скандинавское - рождественские традиции Европе, а позднее и Америке. Фестиваль, посвященный зимнему солнцевороту, у древних германских народов назывался Йоль, и отмечался он как на территории современной Скандинавии, так и в других регионах Северной Европы. Как и в случае со славянским праздником Коляды его корни практически невозможно отследить, однако очевидно, что Йоль праздновался на протяжении тысячелетий. Одна из традиций Йоля - украшать дома ветвями вечнозелёных растений, символизирующих вечную жизнь. Существует также теория, что ритуал сожжения полена на Йоль, который проводился, чтобы защитить и очистить жилище, а также обеспечить урожай в новом сезоне, со временем преобразовался в традицию ставить в дом рождественскую ель ( в России - новогоднюю ёлку). Как и славяне, скандинавы отмечали зимнее солнцестояние не один день, а более десяти (по оценкам ряда этнографов, до ближайшего новолуния).

Стоит ли проводить эзотерические ритуалы в день зимнего солнцестояния?

В христианстве, иудаизме и исламе всевозможные ритуалы с целью определения будущего или судьбы порицаются. Более того, какие именно проводились ритуалы в мире в день зимнего солнцестояния, нам известно лишь косвенно, поэтому воспроизвести их фактически невозможно. Однако современные ритуалы, которые связаны с восстановлением психологического здоровья, вполне допустимы. 21 декабря, при желании, можно: