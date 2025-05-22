Летнее солнцестояние 2025: какого числа, что это такое, ритуалы и суеверия

Сегодня жителей Северного полушария нашей планеты ждет самый продолжительный день и самая короткая ночь в 2025 году: летнее солнцестояние. Люди наблюдают и почитают это астрономическое явление тысячелетиями, приписывая ему магические и мистические свойства. Что такое летний солнцеворот, в чем его суть и что надо сделать в этот день?

Когда летнее солнцестояние в 2025 году?

В Северном полушарии, где находится, в том числе Россия, 21 июня 2025 года, в 05:42 по Москве, наступит летнее солнцестояние. Само по себе явление солнцестояние продлится всего несколько мгновений, поскольку ни Земля, ни Солнце не замедляют своё движение в этот момент.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День солнцестояния всегда в июне, но иногда он 20 числа, реже - 22 июня. Ночь этого дня самая короткая: в Москве, например, она продлится 6 часов и 27 минут, в Санкт-Петербурге - 4 часа 9 минут, а в Краснодаре - 8 часов 22 минуты. В Южном полушарии всё наоборот: 21 июня - самая длинная ночь в году, потому что это день зимнего солнцестояния.

Что такое солнцестояние?

Слово ”солнцестояние” описывает явление, когда солнце как будто застывает, то есть стоит на небосводе, притом в своей самой высокой точке. Если говорить простыми словами, то солнцестояние - это момент, когда небесное светило оказывается в самой северной (летнее) и в самой южной (зимнее) точке своего пути движения, который называется эклиптика. После дня летнего солнцестояния день идет на убыль.

Солнцестояние и солнцеворот - одно и то же . Между этими двумя понятиями разницы нет, просто слово ”солнцеворот” - древнеславянское, означающее, что солнце ”поворачивает” на зиму или на лето.

. Между этими двумя понятиями разницы нет, просто слово ”солнцеворот” - древнеславянское, означающее, что солнце ”поворачивает” на зиму или на лето. Солнцестояние и равноденствие - два разных феномена. В равноденствие Солнце находится точно над экватором - воображаемой линией, которая разделяет Землю на полушария. В дни равноденствия осенью и весной день и ночь равны по длительности.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем суть солнцестояния?

С эпохи неолита, нового каменного века, люди очень серьёзно относились к солнцестоянию. Для них это явление служило своего рода сигналом о смене сезона (и сегодня летнее солнцестояние считается началом астрономического лета, которое продлится до осеннего равноденствия в сентябре); временем для мощных духовных практик, проведения фестивалей и церемоний, а также особого почитания богов, от милости которых зависела жизнь древних сообществ. По всему миру существуют монументы, посвящённые этому феномену. Среди них Стоунхендж и пирамиды в Гизе, которым более 4,5 тысяч лет, полуторатысячелетний город Чичен-Ица, храм Ангкор-Ват, созданный 800 лет назад, 600-летний город Мачу-Пикчу и другие.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летнее солнцестояние - это праздник?

День летнего солнцестояния, на самом деле, праздник многих культур мира, который корнями уходит в глубокую древность. В разных регионах посвящённый самому продолжительному дню в году праздник называется по-разному. Славянское солнцестояние - это день Ивана Купала или летнего солнцеворота, в северной Европе - Мидсоммар или фестиваль середины лета, у неоязычников день носит название Лита.

В Древней Греции в период, охватывающий летнее солнцестояние, проводился фестиваль Крония, посвящённый богу Кроносу, покровителю земледелия. Более того, с этого дня у древних греков начинался новый год.

В Древнем Риме солнцестояние встречали фестивалем Весталии, посвящённым покровительнице семьи, Весте. В эти дни замужние женщины делали подношения богине, прося у неё благословения для семьи.

В Древнем Китае летнее солнцестояние ассоциировалось с женской энергией ”инь”, которую прославляли во время фестиваля, посвященного земле.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Языческие традиции и суеверия летнего солнцестояния

До принятия христианства в день летнего солнцестояния или солнцеворота, жители Европы, в том числе и территорий современной России обязательно жгли костры. Они считались олицетворением солнца, которые усиливают его энергию, необходимую для обеспечения хорошего урожая до конца сезона. Огонь также считался средством, отпугивающим злых духов и демонов и помогающим юношам и девушкам создавать крепкие союзы.

Одно из суеверий, связанных с днем летнего солнцеворота - уверенность в том, что в этот день нечисть выходит из своих укрытий. Чтобы ее отпугнуть, люди плели венки и гирлянды из разных трав и цветов. Другое суеверие связано с пеплом от костра, зажженного в этот день: считалось, что если его сохранить, то он принесет удачу и будет служить оберегом, а если рассыпать его по полю или саду, то можно ожидать хороших всходов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ритуалы на летнее солнцестояние

С древних времен представители разных культур по всему миру верят, что магия в день летнего солнцестояния - самая сильная в году. Главный символ солнцеворота, это, конечно же, огонь и травы, которые ко дню солнцестояния успевают расцвести.

В чем встретить солнцестояние?

Цвета солнцестояния - золотой и желтый, символизирующие силу и радость; зелёный - рост, развитие и плодородие; красный и оранжевый - страсть, мужество и энергия трансформации. В одежде этих цветов можно смело встречать солнцестояние, чтобы наполниться энергией этого дня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как провести солнцестояние?

21 июня можно встать на рассвете, чтобы поприветствовать солнце;

произнести вслух свои истинные желания и устремления;

загадать желание, записав его в дневнике или в карте желаний;

прогуляться на природе, собрать травы и цветы;

украсить цветами дом;

зажечь ароматические свечи;

провести время в кругу близких и родных людей;

если есть возможность, развести костер. В нем можно сжечь листок с записанными на нем негативными эмоциями и мыслями.

День летнего солнцестояния только для язычников?

Летнее солнцестояние сегодня и праздник неоязычников, и просто хорошее время, чтобы отдохнуть и почувствовать себя единым целым с природой, тем более что в 2025 году день выпадает на выходной. В солнцеворот не обязательно, например, прыгать через костёр или искать цветок папоротника, достаточно будет принять расслабляющую ванну, побывать на природе, посмотреть на огонь и выразить благодарность миру за всего его блага.