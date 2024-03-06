Ивана Купала 2025: что за праздник, почему так называется и как его отмечают?

Ивана Купала - древний праздник со сложной обрядностью и традициями, который сохранился до наших дней, претерпев значительные изменения. Мистический и таинственный Иванов день по-прежнему интересен многим, несмотря на довольно отрицательное к нему отношение церкви. Об истории, сути и традициях Ивана Купала - рассказываем в нашем материале.

Что такое Ивана Купала?

Ивана Купала или день Ивана Купалы - это языческий праздник, посвященный дню летнего солнцестояния. Русский этнограф XIX века Иван Коринфский называл день Ивана Купалы - самым главным народным праздником лета, наряду с Семиком - днём посвящённым поминовению умерших, и Троицей. Ивана Купала - весёлый праздник с играми, хороводами, обязательными кострами, купанием и поисками целебных и даже магических трав и цветов. Насколько древний и откуда появился праздник Ивана Купала - сказать сложно, однако исходя из того, что одна из традиций этого дня разжигать костер с помощью трения, скорее всего, празднику несколько тысяч лет. Отмечали и отмечают его не только в России, но и в Белоруссии, на Украине, в Прибалтике, в Болгарии, Польше и других странах.

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Когда праздник Ивана Купала в 2025 году?

С датой праздника Ивана Купала не всё так просто. День летнего солнцестояния, которому посвящён праздник, приходится на 20-21 июня (в 2025 году - 21 июня). Многие из тех, кто называет себя неоязычниками, последователями древних дохристианских традиций, будут отмечать Ивана Купала или Иванов день в 2025 году именно 21 июня.

После Крещения Руси праздник начали отмечать 23-24 июня: довольно близко к дате солнцестояния и одновременно с тем к празднику Рождества Иоанна Крестителя, поскольку с принятием христианства во всем мире многие новые праздники наложились на старые, языческие.

Сегодня ”официальная” дата празднования Ивана Купала в России - 7 июля. Такой разрыв с днём солнцестояния произошел из-за того, что в начале XX века Россия перешла на григорианский календарь, а церковь отмечает праздники (в данном случае праздник Рождества Иоанна Крестителя) по юлианскому календарю, ”отстающему” на две недели.

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Почему Ивана Купала так называется?

Название праздника - Ивана Купала (ударение на первую ”а”) - прямой результат влияния православной традиции на народную. С распространением христианства среди славян у праздника, посвященного дню летнего солнцестояния или солнцеворота, появилось название, частично отражающее древнюю традицию купаться в этот день - Купала, и частично связанное с религиозным праздником Рождество Иоанна (Ивана) Крестителя (Купателя). Важно понимать, что Ивана Купала, несмотря на название, не христианский, не православный и не церковный праздник. Его можно назвать русским праздником, поскольку его обрядность в древности соблюдалась на территориях современной России, однако, в первую очередь, это языческий праздник, сохранившийся до наших дней. Церковь праздник Ивана Купала не признает и относится к нему негативно.

В чем суть Ивана Купала?

У древних славян, как и у других народов мира, все торжества и праздники были связаны с аграрными фазами, определявшимися астрономическими явлениями, в первую очередь, изменениями солнечного цикла. Основными были дни солнцестояния и равноденствия. Один из них, день летнего солнцестояния - это и есть праздник Ивана Купала. Он посвящен богу солнца, точнее, как пишет Коринфский, свадьбе Бога-солнца с Зарёй. Отсюда и обрядность этого дня, связанная с огнем, олицетворяющим солнце, очищающей водой и венком - символом брачного союза. Также в праздник Ивана Купала славяне с помощью ритуалов и обрядов защищали урожай и готовились к его уборке.

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Что делают на Ивана Купала?

Сегодня традиции Ивана Купала во многом сохранились и соблюдаются в рамках увеселительных мероприятий, которые в этот день устраиваются энтузиастами.

на Ивана Купала прыгают через костер. Раньше костры жгли в честь Бога-солнца, а перепрыгивая через них избавлялись от влияния злых духов. Люди также верили, что женщина, перепрыгнув через купальский костёр, сможет избавиться от бесплодия;

на Ивана Купала плетут венки из разных трав. По венкам в былые времена гадали, пуская их по воде и по его движению определяя судьбу, а также защищали с их помощью урожай. Венки, подложенные под подушку, сулили вещий сон;

в Иванов день было принято собирать целебные травы. Этот ритуал связан с тем, что день солнцестояния считался особенным, а значит и все травы, которые к нему успевают появиться, обладают силой: целебной, например, или отпугивающей злых духов;

на рассвете дня Ивана Купала было принято купаться для сохранения и укрепления здоровья. С той же целью оздоровления собирали также и росу.

Как праздновали Ивана Купала?

Ивана Купала был днем всеобщего веселья, хороводов, песен, молодёежных игр в рамках брачной обрядности, а также особых торжественных трапез. Празднование Ивана Купала начиналось накануне днём и продолжалась до ночи следующего дня. Одежда в этот день была яркой и пёстрой.

Традиционно считалось, что с дня Ивана Купала можно было купаться в реках и водоемах вплоть до Ильина дня. Правда, в некоторых регионах люди верили, что на Ивана Купала плавать было нельзя из-за водяного, который может утянуть человека на дно. Сведений о каких-либо других запретах в этот день не сохранилось.

Что означает папоротник на Ивана Купала?

Согласно старому поверью, в ночь на Ивана Купала, то есть всего лишь раз в году, цветет папоротник. Легенда гласит, что тот, кто отыщет цветок папоротника, сможет овладеть сердцем любой девушки и даже найти клад, если ему удастся устоять перед кознями лесных духов, охраняющих растение.

Приметы на Ивана Купала

С днем Ивана Купала связан ряд примет и суеверий: