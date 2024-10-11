Что такое солнечные протуберанцы и чем они опасны?

Российская Лаборатория солнечной астрономии сообщила о том, что от Солнца оторвался огромный протуберанец, размером в 80 раз превосходящий размер Земли. В новости феномен попал под названием ”царь-протуберанец”. Что такое протуберанцы, могут ли они долететь до Земли, чем опасны и как влияют на человека?

Что такое протуберанцы Солнца?

Если говорить простыми словами, солнечный протуберанец - это крупное яркое образование на поверхности Солнца. Удерживаются протуберанцы в фотосфере (в видимом диске Солнца) и простираются в горячую внешнюю атмосферу, которая называется короной. Слово ”протуберанец” происходит от латинского ”protubero”, которое означает ”вздуваться”. Иногда протуберанцы называют волокнами.

Как образуются протуберанцы?

Механизм образования протуберанцев, как и многое в космосе, не изучен до конца. Известно, что волокнистые структуры на Солнце представляют собой плазму: горячий газ из электрически заряженного водорода и гелия. Протуберанцы движутся вдоль структуры магнитных полей, создаваемых Солнцем. Волокна-протуберанцы можно наблюдать во время солнечных затмений: поскольку газ в протуберанцах холоднее, чем само Солнце, волокна выглядят более тёмными на фоне сферы из горячей плазмы.

Что такое выброс протуберанца?

Выброс протуберанца происходит, когда сама его структура, которая находится в постоянном движении, становится нестабильной и разрывается, высвобождая плазму. Протуберанцы всех видов рано или поздно отрываются от поверхности Солнца.

Какими бывают протуберанцы?

По скорости перемещения вещества протуберанцы делят на спокойные и активные. Спокойные могут существовать неделями и даже месяцами. Активные протуберанцы остаются в магнитном поле солнца от нескольких минут до нескольких часов;

обычный размер протуберанцев - сотни тысяч километров в диаметре. Зачастую они гораздо больше, чем Земля и даже Юпитер. Самый гигантский зафиксированный протуберанец был размером в 800 тысяч километров, чуть больше, чем радиус Солнца;

наиболее распространённая форма протуберанцев - это петля, которая простирается за пределы поверхности Солнца. Но также бывают протуберанцы в форме арок, облаков, живых изгородей, струй и языков пламени.

Протуберанец может добраться до Земли?

Когда протуберанец отрывается от Солнца, происходит выброс вещества из короны Солнца. Выброшенное вещество в виде магнитного облака может добраться до Земли и спровоцировать такие явления, как магнитные бури и полярные сияния, нарушить работу электроники и затруднить передачу радиосигналов. Однако в отличие от солнечных вспышек, влияние протуберанцев на Землю не настолько сильное, поскольку энергии при их отрыве от Солнца выделяется значительно меньше.

Чем опасен протуберанец?

Протуберанцы - явление, изученное не до конца, поэтому сказать точно, как они влияют на человека и опасны ли они для нашей планеты, невозможно. Но если учитывать тот факт, что они могут спровоцировать магнитные бури, то опасность всё-таки есть. В первую очередь их влияние могут на себе почувствовать люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств. Кроме того, магнитные бури, спровоцированные протуберанцами, могут привести к нарушениям сна. Для того чтобы снизить влияние солнечного явления на здоровье, необходимо придерживаться следующих простых правил: