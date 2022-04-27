Сокровища ставропольской степи еще ждут своих первооткрывателей

В остатках древних городищ, укрепленных поселений и святилищ Ставрополья археологи находят (и еще найдут) золото, серебро, оружие, конскую упряжь и уникальные произведения искусства.

Ставропольский край — это не только Кавказские Минеральные Воды и современные города, но и огромная степная территория, где тысячелетиями кочевали племена и народы: скифы, сарматы, аланы, хазары, половцы, ногайцы. Именно здесь, в бескрайних просторах между Предкавказьем и Прикаспием, сохранилось одно из самых больших в Европе скоплений курганов — более 15 тысяч насыпей высотой от 1 до 20 метров.

Золото скифов и сарматов

Самые ранние богатые погребения в ставропольских курганах относятся к VI–III векам до н. э. — эпохе скифов и ранних сарматов. В 1970–1980-е годы экспедиция Пятигорского музея и Института археологии РАН исследовала курганы у села Клин-Яр (Левокумский район) и станицы Новозаведенной (Георгиевский район). Там были найдены знаменитые золотые обкладки горитов (колчанов для лука и стрел), бляшки в зверином стиле, гривны, браслеты и даже целые погребения вождей с конями в полном парадном убранстве.

Один из самых ярких примеров — курган «Перевалка» (1979 год) недалеко от Минеральных Вод. В нем обнаружили сарматскую княжну, похороненную в золотом венце, с массивными золотыми серьгами-гирьками, ожерельями из золота и сердолика и зеркалом с тамгой. Общий вес золота превысил 1 кг.

Но это лишь то, что успели найти ученые. Десятки курганов были разграблены еще в XIX веке или «черными копателями» в 1990–2000-е. Именно из ставропольских степей на черный рынок попадали знаменитые золотые олени и грифоны, которые потом всплывали на аукционах Sotheby’s и Christie’s.

Аланы и «катакомбная аристократия» VIII–X веков

После сарматов в степях Ставрополья господствовали аланы — предки современных осетин. Их элитные погребения VIII–X веков поражают роскошью. В курганах у поселка Иноземцево, станицы Зольской и города Буденновска найдены:

серебряные и золотые пояса с растительным орнаментом и надписями на согдийском языке;

парадные сабли с золотыми ножнами;

византийские и хазарские монеты;

китайский шелк и иранское стекло.

Самый известный комплекс — Зольские катакомбы (исследованы в 1980–1990-е). В одной из катакомб была похоронена женщина-аристократка с золотым венцом, украшенным гранатами, и целым «гардеробом» из золотых нашивных бляшек. Общий вес драгоценностей — более 2 кг.

Половецкие каменные бабы и золото кочевников XI–XIII веков

На востоке края, в Арзгирском, Нефтекумском и Левокумском районах, до сих пор стоят знаменитые половецкие каменные бабы — изваяния воинов и женщин. Под многими из них — богатые погребения. В 2000-е годы в кургане у села Кучерла археологи нашли золотую маску-личину, серебряные сосуды и парадное оружие. А в 2011 году в Ипатовском районе был раскопан «царевич» XII века — мальчик 10–12 лет, похороненный в золотой короне и с целым набором золотых украшений.

Городища — «города-призраки» степи

Кроме курганов, на территории Ставрополья известно более 300 городищ и поселений разных эпох. Самые интересные:

Татарское городище (VIII–X вв.) — крупнейшее хазаро-аланское укрепление Европы (площадь 250 га). Здесь найдены тысячи византийских и арабских монет, золотые и серебряные украшения, китайская керамика.

Маджары (XIII–XIV вв.) — остатки золотоордынского города на месте современного Буденновска. В 1990-е и 2000-е годы здесь обнаружили клады серебряных дирхемов, ювелирные изделия и даже фрагменты золотого пояса.

Рим-Гора у Кисловодска — аланское укрепление V–VIII веков с тайниками драгоценностей.

Самые известные находки последних лет

2018 год — курган у с. Александрийская: золотые бляшки сарматского времени (IV в. до н. э.) с изображениями сцен терзания.

2020 год — случайная находка у с. Красногвардейское: клад из 120 золотых бляшек-розеток VIII века.

2023 год — раскопки у пос. Иноземцево: аланский поясной набор из золота и серебра с христианскими символами.

Ставропольская земля — один из самых богатых сокровищницами регион Евразии. Каждое лето археологи вывозят из степи килограммы золота и серебра, но это лишь малая часть того, что еще скрыто под курганами и в развалах древних городищ. Пока есть нетронутые насыпи высотой с пятиэтажный дом и неисследованные катакомбы — будут и новые открытия. Местные жители шутят:

У нас под каждым холмом — свой царь или князь со своим золотом

И в этой шутке — большая доля правды.