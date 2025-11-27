Сибирский бакинец: история дирижера Арнольда Каца

Заниматься музыкой Арнольд Кац начал в родном Баку, учился в Москве и Ленинграде, карьеру начал в Северной Осетии, потом создал Новосибирский симфонический оркестр и 50 лет был его бессменным художественным руководителем и главным дирижером. Расскажем, у кого учился Кац, с какими еще оркестрами выступал и как в Новосибирске сохраняют память о нем.

Как Арнольд Кац начал заниматься музыкой?

Арнольд Кац родился 18 сентября 1924 года в Баку. Его отец был врачом- невропатологом, мама — скрипачкой в оркестре Бакинской филармонии. Нолик — так называли будущего дирижера в детстве — тоже начал учиться играть на скрипке.

Не могу сказать, что моя мама заставляла меня заниматься, просто сама атмосфера дома крутилась вокруг музыкальных произведений

— Кац

Учился он хорошо, 30 мая 1935 года участвовал в "показательном концерте отличников музучебы" в Бакинском доме Красной армии и флота. В 1936-м семья переехала в Москву, Арнольд поступил в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории, в скрипичном классе профессора Абрама Ямпольского учился вместе с еще одним будущим знаменитым музыкантом — Леонидом Коганом.

Как Арнольд Кац решил стать дирижером?

На одной из репетиций школьного оркестра преподаватель предложил ученикам продирижировать первую часть моцартовской "Маленькой ночной серенады". Арнольд решил попробовать и "ощутил нечто такое...", а педагог отметил, что у него "кое-что получается". "Тот первый опыт" запомнился, и, по мнению Каца, именно тогда "возникла твердая мысль стать дирижером".

Во время Великой Отечественной войны он учился на военно-дирижерском факультете Московской консерватории, был призван в армию, служил в инженерно-саперной бригаде 1-го Белорусского фронта, дошел до Берлина.

Вернувшись в СССР, Кац снова стал студентом: в 1949 году окончил Ленинградскую консерваторию как скрипач и продолжил обучение на кафедре оперно-симфонического дирижирования у профессора Ильи Мусина. Диплом он получил в 1951-м и еще на год остался в консерватории — уже в качестве преподавателя.

Когда началась дирижерская карьера Арнольда Каца?

В 1952-м Кац уехал в Орджоникидзе (так тогда назывался Владикавказ), там два сезона был дирижером симфонического оркестра и художественным руководителем оперного ансамбля, с которым поставил "Евгения Онегина" Петра Чайковского и "Аршин мал алана" Узеира Гаджибекова. "Сибирский" период в его карьере начался в 1954-м с Томска, где он два года руководил симфоническим оркестром.

Как Арнольд Кац создал симфонический оркестр в Новосибирске?

Создавать симфонический оркестр при Новосибирской филармонии надо было практически с чистого листа. Это время его бессменный художественный руководитель и главный дирижер вспоминал так:

Я по наивности думал, что это трудно. Но оказалось так трудно, как я не предполагал

Однако со временем он, по собственному признанию, "так поднаторел на административном поприще, так изучил хитросплетения нашей советской системы, что добивался практически всего", что было нужно оркестру.

Первое выступление коллектива состоялось 14 октября 1956 года: в концертном зале Новосибирского театра оперы и балета в тот вечер прозвучали 1-й концерт для фортепиано с оркестром Чайковского, его же "Итальянское каприччио" и 10-я симфония Дмитрия Шостаковича, а в качестве солиста выступил приехавший из Москвы Эмиль Гилельс. В 1957-м оркестр отправился на первые гастроли — по городам Сибири и Дальнего Востока, в 1961-м сыграл в Москве, на следующий год — в Ленинграде, а потом проехал почти весь Советский Союз, стал лауреатом всероссийского и всесоюзного конкурсов. В 1970-м состоялись первые зарубежные гастроли — в Болгарии, затем были Италия, Испания, Португалия, Австрия, Германия, Финляндия, Франция, Великобритания, Швейцария, Бельгия, Япония, другие страны.

За пульт оркестра вставали Джансуг Кахидзе, Валерий Гергиев, Александр Ведерников, Шарль Дютуа, другие выдающиеся дирижеры, с Новосибирским симфоническим выступали многие знаменитые солисты разных поколений, в числе которых Давид Ойстрах, Мстислав Ростропович, Святослав Рихтер, Белла Давидович, Дмитрий Башкиров, Зураб Соткилава, Элисо Вирсаладзе, Дмитрий Хворостовский, Вадим Репин, Денис Мацуев.

В 1982 году оркестр получил звание академического, на его базе в первой половине 1990-х Кац создал два коллектива: концертный духовой оркестр и ансамбль солистов "Новосибирская камерата", а еще организовал фестиваль "Классика и современность".

Маэстро сотрудничал с разными театрами. В Новосибирском театре оперы и балета под его руководством были поставлены балеты "Раймонда" Александра Глазунова и "Спящая красавица" Чайковского и опера "Война и мир" Сергея Прокофьева, а в Театре музыкальной комедии — оперетта "Нищий студент" Карла Миллекера. В ленинградском Малом государственном оперном театре (теперь это Михайловский) дирижер осуществил постановку "Трубадура" Джузеппе Верди.

Среди коллективов, с которыми выступал Кац, — Государственный академический симфонический оркестр, Российский национальный оркестр, оркестры Ленинградской, а потом Петербургской, Берлинской и Варшавской филармоний. В 1993 году дирижер совершил большие гастроли по России и США во главе молодежного российско-американского оркестра, а в 2004-м создал молодежный оркестр "Сибирь — Восток — Запад", в состав которого вошли музыканты из России, Израиля, Германии, Кореи и Японии.

Более 45 лет он преподавал в Новосибирской консерватории. Среди самых известных учеников профессора Каца — Марк Горенштейн, Вольдемар Нельсон, Дмитрий Орлов, Павел Герштейн.

Народным артистом СССР музыкант стал в 1988 году, а в 1994-м получил Государственную премию России.

В декабре 2006 года во время репетиции в Пекине у дирижера произошел инсульт, 22 января 2007-го он скончался, так и не придя в сознание. 28 января с Кацем простились в Новосибирске, почетным жителем которого он был, прах музыканта захоронен в Дюссельдорфе, где живет его дочь Виктория.

Как в Новосибирске сохраняют память об Арнольде Каце?

В сентябре 2009 года в Новосибирске были установлены две мемориальные доски дирижеру: на доме, в котором он жил с 1970 года, и в фойе Камерного зала филармонии. А у созданного Кацем оркестра появилась традиция — начинать концертный сезон 18 сентября, в день его рождения.

11 сентября 2013 года открылся филармонический зал, названный в честь выдающегося дирижера, а ровно через два года там появился музей его имени.

100-летие маэстро в прошлом году филармония отметила циклом концертов, был снят документальный фильм, подготовлено несколько выставок. 18 сентября на всех станциях метро звучала музыка в исполнении Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Каца.