За дирижерским пультом Георгий Албегов

Впервые за дирижерский пульт Георгий Албегов встал в 15 лет в родном Владикавказе, а как оперный дирижер дебютировал в Петербурге. С двумя этими городами и сейчас связана жизнь музыканта. Расскажем, где и у кого он учился, с какими оркестрами и театрами сотрудничает, за какой спектакль получил Государственную премию Северной Осетии.

Когда Георгий Албегов начал заниматься музыкой?

Георгий Албегов родился 2 ноября 1992 года во Владикавказе. Заниматься в музыкальной школе по классу фортепиано он начал в шесть лет, не раз становился лауреатом республиканских конкурсов. Своих первых педагогов Виктора и Ингу Бурнацевых Албегов вспоминает с благодарностью и продолжает общаться с ними. Также в музыкальной школе он научился играть на скрипке, гобое и трубе.

Каким был дирижерский дебют Албегова?

Первые уроки дирижирования Георгий тоже получил в школьные годы: с ним занимался известный педагог, заслуженный деятель искусств Северной Осетии Тамерлан Хосроев. За дирижерский пульт Албегов впервые встал в 15 лет и начал выступать с камерным оркестром Владикавказского училища искусств и Государственным филармоническим оркестром Северной Осетии.

Учеба в Петербурге

В 2007 году Георгий отправился в Петербург и поступил в музыкальное училище имени Римского-Корсакова. В классе хорового дирижирования он занимался у лауреата премии "Золотая маска" и премии правительства Петербурга Федора Леднева, а в классе симфонического дирижирования — у заслуженного деятеля искусств Северной Осетии Сабрие Бекировой. Приезжая домой, Албегов выступал как дирижер: например, в июле 2012-го он вместе с симфоническим оркестром филармонии участвовал в фестивале "Музыкальное лето Владикавказа", а в декабре того же года с тем же коллективом сыграл на концерте, посвященном 280-летию Йозефа Гайдна.

Училище Георгий окончил в 2014 году и поступил Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова, на кафедре оперно-симфонического дирижирования учился в классе заслуженного артиста России, профессора Владимира Альтшулера.

Как оперный дирижер Албегов дебютировал в 2016-м: вместе с симфоническим оркестром и хором Театра оперы и балета Петербургской консерватории на сцене театра "Мюзик-холл" исполнил "Евгения Онегина" Чайковского. В том же году он участвовал в двух концертах, посвященных 100-летию Вероники Дударовой: в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского и в Государственном театре оперы и балета Северной Осетии.

В 2019-м музыкант стал дипломантом международного конкурса дирижеров имени Нургисы Тлендиева в Астане, в том же году с отличием окончил консерваторию, а потом продолжил заниматься у Альтшулера как ассистент-стажер.

С какими театрами и оркестрами сотрудничает Албегов?

С оркестрами Мариинского театра и его филиала в Северной Осетии, Академическим симфоническим оркестром Петербургской филармонии, Молодежным оркестром имени Паулавичюса дирижер выступал в Концертном зале Мариинского театра, на Новой сцене Большого театра, в залах Петербургской филармонии и Академической Капеллы, также он сотрудничал с Teatro Mancinelli в итальянском городе Орвието.

Осенью 2019 года Албегов дебютировал в Бурятском государственном театре оперы и балета в качестве приглашенного дирижера: в сентябре и октябре под его управлением прозвучали оперы Верди "Бал-маскарад" и "Риголетто". В феврале 2020-го на сцене "Геликон-оперы" он вместе с этим коллективом представил балет Дриго "Талисман" в рамках фестиваля "Золотая маска", а в ноябре того же года стал главным дирижером театра. Через месяц под руководством Албегова были исполнены "Паяцы" Леонкавалло, потом он участвовал в постановках "Сельской чести" Масканьи, "Князя Игоря" Бородина, "Евгения Онегина" и других спектаклей. В мае 2021 года маэстро провел в Улан-Удэ фестиваль Incalzando, участниками которого стали солистка Большого театра, меццо-сопрано Агунда Кулаева, пианист Иван Рудин, скрипач Дмитрий Стопичев и другие известные музыканты. Свой пост в Бурятском театре Албегов покинул в феврале 2022 года, сейчас он — приглашенный дирижер Мариинского театра и его филиала во Владикавказе. Также музыкант преподает на кафедре оперной подготовки Петербургской консерватории.

За какой спектакль Албегов получил Государственную премию имени Коста Хетагурова?

Идея поставить балет "Фатима" Жанны Плиевой на сюжет одноименной поэмы Коста Хетагурова появилась во владикавказском Мариинском в октябре 2021 года. Над спектаклем Албегов работал вместе с главным балетмейстером и главным художником театра Валерием Суановым и Давидом Найфоновым и художественным руководителем Юго-Осетинского драматического театра Тамерланом Дзудцовым, а премьера состоялась 11 ноября 2023 года. В Цхинвале, на родине композитора, "Фатиму" исполнили 22 января 2024-го, в годовщину смерти Плиевой, и спектакль посвятили ее памяти. В октябре, когда в Москве проходили Дни культуры Северной Осетии, балет показали в Большом театре, а в ноябре в рамках гастролей в Петербурге представили в Мариинском.

За постановку "Фатимы" дирижер получил звание заслуженного деятеля культуры Южной Осетии и был отмечен Государственной премией Северной Осетии имени Коста Хетагурова.