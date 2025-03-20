За дирижерским пультом Ялчин Адигезалов

Ялчин Адигезалов вырос в музыкальной семье, консерваторию окончил как пианист, но еще школьником задумывался о том, чтобы стать дирижером. Почему он сделал такой выбор, у кого учился дирижированию, с какими оркестрами и театрами сотрудничает?

Детство в музыкальной семье

Ялчин Адигезалов родился 4 ноября 1959 года в Баку в семье потомственных музыкантов. Его дед — Зульфугар Адигезалов — известный ханенде, заслуженный артист Азербайджана, отец — Васиф Адигезалов — композитор, пианист и педагог, народный артист Азербайджана. Их соседями по Дому композиторов в центре Баку были многие выдающиеся музыканты, поэтому вопрос о выборе профессии перед Адигезаловым, по его словам, не стоял.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Ялчин Адигезалов решил стать дирижером?

В Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля Ялчин учился по классу фортепиано, но уже тогда заинтересовался дирижированием. Свой выбор Адигезалов объясняет так: игра на фортепиано предполагала "определенные рамки", а ему хотелось "управлять музыкой, чувствовать ее целиком и полностью, внести в нее свое слово".

Огромную роль в выборе мной профессии сыграл маэстро Ниязи. Я смотрел на него во время выступлений как завороженный

— дирижер.

У кого Адигезалов учился дирижированию?

Азербайджанскую государственную консерваторию (теперь это Бакинская музыкальная академия) имени Узеира Гаджибекова в 1982-м он окончил как пианист, занимался в классе профессора Рауфа Атакишиева, потом год проучился на дирижерском факультете Ташкентской государственной консерватории (теперь это Государственная консерватория Узбекистана), а в 1984-м стал студентом факультета оперно-симфонического дирижирования Ленинградской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Своего педагога — прославленного профессора Илью Мусина — Адигезалов вспоминает так:

Он учил не только музыке, но и жизни. Его мудрость и обаяние повлияли на мое мироощущение и оставили неизгладимый след в моем сознании

С какими оркестрами и театрами работает Адигезалов?

Летом 1989 года, окончив консерваторию, Адигезалов вернулся в Баку, стал дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра и в октябре дал первый концерт. Вскоре он отправился на стажировку в Венскую музыкальную академию и три года занимался у знаменитого профессора Карла Эстеррайхера, а потом возобновил работу с госоркестром, но уже как художественный руководитель и главный дирижер. За девять лет музыкант подготовил с этим коллективом много новых программ, ездил на гастроли, записал на четырех дисках антологию "Classical Music of Azerbaijan". В 1993-м он стал первым лауреатом национальной премии "Хумай" в номинации "Лучший дирижер года".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2000 году Адигезалов приехал в Москву. Вместе с Государственным симфоническим оркестром радио и телевидения России он выступал в Большом зале консерватории и Зале Чайковского, тогда же начал сотрудничать с "Геликон-оперой": в этом театре маэстро дирижировал "Кармен" Жоржа Бизе, "Евгением Онегиным" и "Пиковой дамой" Петра Чайковского, "Травиатой" Джузеппе Верди, "Летучей мышью" Иоганна Штрауса.

В 2001-2004 годах Адигезалов работал в Стамбульском государственном театре оперы и балета, под его управлением шли "Легенда о любви" Арифа Меликова, "Самсон и Далила" Камиля Сен-Санса, "Дон Кихот" Людвига Минкуса и другие спектакли. Когда дирекция театра попросила "сделать русскую оперу и привезти самого лучшего режиссера из России", он пригласил худрука "Геликона" Дмитрия Бертмана. Поставленная ими в 2003 году опера Александра Бородина "Князь Игорь" имела большой успех.

Среди спектаклей, которые дирижер проводил в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета, — "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, "Аида" Верди, "Богема" и "Тоска" Джакомо Пуччини, "Севиль" и "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова, "Алеко" Сергея Рахманинова. Он по-прежнему выступает с Государственным симфоническим оркестром, дает концерты с Государственным камерным оркестром и другими коллективами, принимает участие в международном музыкальном фестивале Узеира Гаджибекова, музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" в Шуше, международном музыкальном фестивале в Габале, а с прославленным французским аккордеонистом Ришаром Гальяно сыграл на Бакинском международном джазовом фестивале. В декабре 2023 года Адигезалов стал художественным руководителем — главным дирижером Государственного симфонического оркестра имени Ниязи при Дворце Гейдара Алиева.

Дирижерскую карьеру маэстро много лет сочетает с преподаванием: он — профессор кафедры дирижирования Бакинской музыкальной академии.

В мае 2007 года Адигезалов стал заслуженным деятелем искусств Азербайджана, в сентябре 2012-го — народным артистом Азербайджана, а в ноябре 2019-го был награжден орденом "Шохрат" ("Слава").

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Золушка" в "Геликоне" и другие выступления в Москве

Дирижер много выступает за рубежом, среди его гастрольных маршрутов — Турция, Бразилия, Австрия, Венгрия, Италия, Китай, Узбекистан, Румыния и другие страны. Он часто приезжает в Москву. В апреле 2019 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского Адигезалов вместе с Российским национальным оркестром открыл международный музыкальный фестиваль Динары Алиевой Opera Art, в октябре 2021-го в том же зале и с тем же коллективом выступил на концерте в честь столетия Азербайджанской консерватории, а в мае 2024-го вместе с другими известными азербайджанскими исполнителями стал участником концерта "Азербайджан и Россия: ода дружбе" в "Геликон-опере".

Маэстро продолжает сотрудничать с "Геликоном". Как музыкальный руководитель он работал над постановкой оперы "Золушка" Леонида Вайнштейна и в феврале 2020 года дирижировал премьерой. А в апреле нынешнего года произошла новая встреча с геликоновцами: театр приехал на гастроли в Баку и представил "Золушку" во Дворце Гейдара Алиева. Спектаклем, приуроченным к 80-летию со дня рождения Вайнштейна, дирижировал Адигезалов.