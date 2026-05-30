Северный железнодорожный коридор в Армении: что это такое, когда построят и зачем он нужен?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении построить новую железнодорожную ветку на севере страны между городами Иджеван и Гюмри. Проект получил рабочее название «Северный железнодорожный коридор». Расскажем, что это за дорога, зачем она нужна и когда ее планируют построить.

Что такое Северный железнодорожный коридор?

Это проект кратчайшего ж/д маршрута между Тавушской и Ширакской областями Армении, который предстоит проложить по территории Лорийской области. По словам Пашиняна, он позволит пересекать Армению с востока на запад и обслуживать крупные международные транзитные потоки.

Кроме того, дорога соединит азербайджанский Газах и турецкий Карс, существенно сократив время транспортировки товаров и грузов.

Какова инфраструктурная основа Северного ж/д коридора?

Поскольку Армения становится участником региональных инфраструктурных проектов, власти республики обратили внимание на старую железнодорожную артерию советской эпохи, которая долгие годы оставалась за рамками официальной повестки. Участок Раздан – Иджеван – Газах был построен в 1970-х годах. Его перестали использовать после распада СССР, а в последствии он был частично разрушен в результате оползней на участке между городами Иджеван и Дилижан в районе населенного пункта Агарцин.

Теперь планируется восстановить этот участок дороги и построить два новых небольших участка между селом Фиолетово и городом Ванадзор (около 32 км) в Лорийской области, а также Фиолетово – Иджеван (около 43 км), которые позволят соединить ветку из Иджевана напрямую с той, которая ведет из приграничного Айрума до Гюмри. Таким образом Иджеван и Гюмри будут будут соединены в обход Раздана и Еревана.

Общая протяженность маршрута, включая участки до городов Карс и Газах, составит не менее 245 км.

Каковы сложности проекта и его стоимость?

По предварительным подсчетам, минимальная стоимость нового маршрута может достигать $1 млрд. Только $500 млн будет потрачено на восстановление участка от Фиолетово до Иджевана. Также потребуется проведение геологической разведки, укрепление грунта и обновление участков, уничтоженных селевыми потоками. Кроме того, может потребоваться переселение старообрядцев из села Фиолетово, так как маршрут должен пролегать по оптимальному маршруту, который вероятно затронет равнинные участки у села, приспособленные под сельское хозяйство.

Каковы преимущества Северного железнодорожного коридора?

Он значительно короче существующих маршрутов и позволяет миновать крупный транспортный узел в Ереване. Маршрут имеет более благоприятный профиль и меньшие уклоны по сравнению с действующей трассой через Айрум, Джаджур до Гюмри, где сложный рельеф вынуждает задействовать сразу несколько локомотивов, снижая скорость и повышая технические риски.

Каковы перспективы Северного железнодорожного коридора?

Несмотря на очевидные плюсы нового маршрута, эксперты склонны полагать, что дорога не будет построена быстро. Инвесторов пока нет. Чтобы ветка стала частью международного коридора и вышла на окупаемость, по ней должно проходить не менее 15 млн тонн грузов в год. Какова будет востребованность транзитных перевозок через Южный Кавказ в ближайшие годы, пока не известно, а потому готовность инвесторов вкладывать в новую дорогу напрямую зависит от того, сколько стран будут ею пользоваться.

Власти Армении готовы предложить перевозчикам ощутимые преимущества: более короткое расстояние, низкие тарифы, сжатые сроки доставки. При этом эксперты сходятся во мнении, что Армении следует использовать любые реальные возможности для развития инфраструктуры, даже в тех случаях, когда ощутимых дивидендов не будет в краткосрочной перспективе. Поскольку мировая торговля развивается по непредсказуемым сценариям, а международные отношения то и дело подвергаются испытаниям на прочность, шансы такого рода проектов могут многократно возрасти в условиях меняющейся политической и экономической конъюнктуры.