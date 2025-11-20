Сабир Чопуроглу: пейзаж, нарисованный нефтью

Как Сабир Чопуроглу начал писать нефтью?
Сабир Чопуроглу родился в 1956 году в селе Ангираван (Анжераван) Дманисского (Борчалинского) района Грузии - в регионе с компактным проживанием азербайджанцев. Горы и традиционная сельская жизнь позже отразилось в эмоциональной образности его работ.
Художественное образование Чопуроглу получил уже в более зрелом возрасте, но рисовал с детства. По воспоминаниям самого художника, решающий момент произошел, когда родители принесли домой небольшую бутылочку нефти - ее использовали для лечебных ванн. Мальчик попробовал нанести черную жидкость на бумагу и был поражен тем, как она ложится, переливается и создает объем. Этот детский эксперимент стал отправной точкой всей будущей творческой судьбы.
С 1990-х годов Сабир Чопуроглу живет и работает в Баку. Он членом Союза художников Азербайджана и Союза художников Грузии, но его работы известны далеко за пределами Кавказа.
Уникальная технология
Главное изобретение и визитная карточка Сабира Чопуроглу - разработанная им технология живописи сырой нефтью, которую он официально запатентовал в 2009 году в Азербайджане.
Ключевые особенности техники:
- Материал - сырая нефть (чаще всего бакинская, добытая в районе Баилова или других промыслов), смешанная с растворителями и специальными добавками, которые художник держит в секрете. Именно эта смесь позволяет добиться нужной консистенции, скорости высыхания и разнообразия оттенков (от глубокого черного до золотисто-коричневых, охристых и даже зеленоватых тонов).
- Инструмент - картины создаются исключительно пальцами, ногтями и ладонями. Художник буквально лепит изображение, как скульптор работает с глиной.
- Процесс многослойный и очень трудоемкий. Нефть наносится тонкими слоями, иногда приходится ждать частичного высыхания, чтобы продолжить работу. Один холст может «прожить» несколько недель или даже месяцев.
- Расход материала - на среднюю картину уходит 200-300 граммов сырой нефти.
Патент года закрепил за Чопуроглу авторство именно этой композиции нефтяной краски и метода ее нанесения пальцами без традиционных инструментов. Это сделало его технику юридически защищенной и позволило позиционировать работы как уникальное явление в мировом искусстве.
Тематика и стиль
Главная тема работ Сабира Чопуроглу – всё, что связно с нефтью:
- буровые вышки в море и на суше
- нефтяники в касках и робах
- старые промыслы Баилова и Биби-Эйбата
- огни факелов, черные реки нефти, закатное зарево над Каспием
- сцены работы на платформах.
Его стиль можно охарактеризовать как реализм с элементами романтизма и импрессионизма. Нефть в руках художника перестает быть просто сырьем - она превращается в драматический, почти мистический материал, передающий мощь, опасность и красоту индустриального пейзажа.
Значение и восприятие
Работы Чопуроглу выставлялись в Азербайджане, Грузии, Германии, Турции и других странах. Его техника привлекла внимание тем, что связала национальное богатство Азербайджана с национальным искусством. В стране, где нефть - основа экономики уже более 150 лет, появление художника, который пишет нефтью, воспринимается как символичный жест.
Сегодня Сабир Чопуроглу продолжает работать в Баку. Его картины можно приобрести в художественных салонах города и галереях. Они показывают, как самый прозаичный и «грязный» на первый взгляд материал может стать носителем высокой художественной идеи, если к нему прикоснутся талантливые руки и большое сердце.