Сабир Чопуроглу: пейзаж, нарисованный нефтью

Сабир Чопуроглу - один из самых узнаваемых современных азербайджанских художников, чье имя связано с необычным для живописца материалом - сырой нефтью.

Как Сабир Чопуроглу начал писать нефтью?

Сабир Чопуроглу родился в 1956 году в селе Ангираван (Анжераван) Дманисского (Борчалинского) района Грузии - в регионе с компактным проживанием азербайджанцев. Горы и традиционная сельская жизнь позже отразилось в эмоциональной образности его работ.

Художественное образование Чопуроглу получил уже в более зрелом возрасте, но рисовал с детства. По воспоминаниям самого художника, решающий момент произошел, когда родители принесли домой небольшую бутылочку нефти - ее использовали для лечебных ванн. Мальчик попробовал нанести черную жидкость на бумагу и был поражен тем, как она ложится, переливается и создает объем. Этот детский эксперимент стал отправной точкой всей будущей творческой судьбы.

С 1990-х годов Сабир Чопуроглу живет и работает в Баку. Он членом Союза художников Азербайджана и Союза художников Грузии, но его работы известны далеко за пределами Кавказа.

Уникальная технология

Главное изобретение и визитная карточка Сабира Чопуроглу - разработанная им технология живописи сырой нефтью, которую он официально запатентовал в 2009 году в Азербайджане.

Ключевые особенности техники:

Материал - сырая нефть (чаще всего бакинская, добытая в районе Баилова или других промыслов), смешанная с растворителями и специальными добавками, которые художник держит в секрете. Именно эта смесь позволяет добиться нужной консистенции, скорости высыхания и разнообразия оттенков (от глубокого черного до золотисто-коричневых, охристых и даже зеленоватых тонов).

Патент года закрепил за Чопуроглу авторство именно этой композиции нефтяной краски и метода ее нанесения пальцами без традиционных инструментов. Это сделало его технику юридически защищенной и позволило позиционировать работы как уникальное явление в мировом искусстве.

Тематика и стиль

Главная тема работ Сабира Чопуроглу – всё, что связно с нефтью:

буровые вышки в море и на суше

нефтяники в касках и робах

старые промыслы Баилова и Биби-Эйбата

огни факелов, черные реки нефти, закатное зарево над Каспием

сцены работы на платформах.

Его стиль можно охарактеризовать как реализм с элементами романтизма и импрессионизма. Нефть в руках художника перестает быть просто сырьем - она превращается в драматический, почти мистический материал, передающий мощь, опасность и красоту индустриального пейзажа.

Значение и восприятие

Работы Чопуроглу выставлялись в Азербайджане, Грузии, Германии, Турции и других странах. Его техника привлекла внимание тем, что связала национальное богатство Азербайджана с национальным искусством. В стране, где нефть - основа экономики уже более 150 лет, появление художника, который пишет нефтью, воспринимается как символичный жест.

Сегодня Сабир Чопуроглу продолжает работать в Баку. Его картины можно приобрести в художественных салонах города и галереях. Они показывают, как самый прозаичный и «грязный» на первый взгляд материал может стать носителем высокой художественной идеи, если к нему прикоснутся талантливые руки и большое сердце.