Из Тбилиси в Москву: путь театрального художника Максима Обрезкова

Главным художником Центрального детского театра в родном Тбилиси Максим Обрезков стал еще в студенческие годы, потом переехал в Москву, почти 20 лет был главным художником Вахтанговского театра. Расскажем о его самых известных работах, о полученных за них наградах и о театральной премии, в создании которой участвовал художник.

Театральное детство Максима Обрезкова

Максим Обрезков родился 16 ноября 1975 года в Тбилиси. Родители были артистами Русского ТЮЗа — в этом театре прошло его детство. В школьном драмкружке Максим ставил спектакли, параллельно учился в художественной школе и сценографией увлекся тоже в детстве. По словам художника, уже тогда он "почувствовал, что интереснее быть тем, кто создает свой мир, свое пространство, свою сказку".

Когда пришло время определяться с профессией, у меня не было стопроцентной уверенности, что стоит идти в режиссуру или в актерство. Мысль, что я хочу быть художником, преобладала

— Обрезков

В каких театрах Обрезков работал в Тбилиси?

В Грузинском государственном институте театра и кино имени Шота Руставели Обрезков учился на курсе сценографов и художников по костюмам для театра и кино, его педагогом был известный художник, профессор Георгий Гуния. Еще студентом он начал работать в своем родном ТЮЗе, а в 1997-м, за год до окончания вуза, стал главным художником Центрального детского театра имени Нодара Думбадзе: этот коллектив появился после объединения

Грузинского и Русского ТЮЗов. Там Обрезков оформил "Снежную королеву" Евгения Шварца, "Синюю птицу" Мориса Метерлинка, "Кавказский меловой круг" Бертольта Брехта, "Кукольный дом" Генрика Ибсена и другие спектакли.

С Резо Габриадзе он познакомился, когда знаменитый создатель Тбилисского государственного театра марионеток задумал новую редакцию "Сталинграда". Обрезков делал кукол для этого спектакля и был кукловодом нескольких персонажей — ездил с театром на гастроли во Францию, Италию, Германию и США.

Когда Обрезков пришел в Вахтанговский театр?

Во время выступлений Театра марионеток в Москве Обрезков зашел в ГИТИС за методическими материалами для аспирантуры и получил предложение поступить в аспирантуру в этом вузе. В 2001-м он сдал экзамены, два года учился у профессора Сергея Бархина, а параллельно начал работать в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Общие знакомые устроили Обрезкову встречу с известным художником Иосифом Сумбаташвили, который тогда работал над оформлением спектакля по "Царской охоте" Леонида Зорина и искал ассистента. Это предложение "и обрадовало, и напугало" молодого художника: "с ходу попасть в большой и знаменитый академический театр было очень боязно".

Но я пришел, показал свои работы, пообщался с Иосифом Георгиевичем, с дирекцией, художественно-постановочной частью — и остался

— Обрезков

После костюмов для "Царской охоты" он создал сценографию чеховской "Чайки", "Собаки на сене" Лопе де Веги, спектакля "Чулимск прошлым летом" по пьесе Александра Вампилова.

Обрезков — главный художник Вахтанговского театра

Главным художником Вахтанговского театра он стал в 2007 году и с тех пор оформил более 60 спектаклей. В их числе — "Записки сумасшедшего" и "Мертвые души" Николая Гоголя, "Маскарад" Михаила Лермонтова, шекспировский "Король Лир", "Варшавская мелодия" Леонида Зорина, "Театр" Сомерсета Моэма. Как художник по костюмам Обрезков участвовал в совместной постановке Национальным театром Греции и Театром Вахтангова "Царя Эдипа" Софокла.

По его эскизам созданы интерьеры мемориального кабинета Рубена и Евгения Симоновых и Михаила Ульянова, которые в разные годы руководили Вахтанговским театром. Обрезков придумал интерьеры актерского фойе в историческом здании театра, интерьеры Новой и Симоновской сцен и Арт-кафе, под его руководством воссоздавались интерьеры музея-квартиры Вахтангова, который находится недалеко от театра, в Денежном переулке.

В 2015-м в театре учредили свою премию "Человек театра": раз в два года 27 марта, в Международный день театра, ее вручают лучшим из числа всех вахтанговцев. Автором эскиза премии стал Обрезков: он придумал золотую брошь в форме веточки сирени — любимого цветка Вахтангова, а в 2019-м получил ее сам.

14 сентября 2020 года перед зданием театра на Арбате открыли памятник его создателю. Над воплощением образа Вахтангова Обрезков работал вместе со скульптором Александром Рукавишниковым и архитектором Игорем Воскресенским. Художник отмечает, что хотел "отойти от привычного образа" легендарного режиссера "во фраке с бабочкой" и "отталкивался от фотографии, которая периодически публикуется и хранится в театре".

На снимке, сделанном в 1912-м в Копенгагене, Вахтангов запечатлен в шляпе и плаще — по сути, в том костюме, который представлен в скульптурной композиции. В нашей работе он сидит на фоне занавеса Вахтанговской студии, на котором проступают названия ста легендарных спектаклей Театра Вахтангова за сто лет

— Обрезков

Художник также оформил интерьеры, музейное пространство и арт-кафе Дома Вахтангова во Владикавказе, который открылся 30 апреля 2023 года.

С какими театрами сотрудничает Обрезков?

Обрезков создал декорации и костюмы для постановок многих российских и зарубежных театров. В Театре Наций, например, он оформил "Ромео и Джульетту" Уильяма Шекспира и "Кто боится Вирджинии Вулф?" Эдварда Олби, в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко был художником-постановщиком опер "Риголетто" Джузеппе Верди и "Не только любовь" Родиона Щедрина, а в БДТ имени Товстоногова — автором декораций и костюмов к чеховским "Трем сестрам" и "Палачам" Мартина МакДонаха.

За сценографию спектакля "Утиная охота" Александра Вампилова в театре Et Cetera в 2017-м Обрезков получил диплом Российской академии художеств, в том же году в Латвии стал обладателем премии "Ночь лицедеев" сразу в двух номинациях — "Сценограф года" и "Художник по костюмам". Так было отмечено его участие в постановке гоголевской "Женитьбы" в Лиепайском драматическом театре.

Заслуженным художником России Обрезков стал в 2018 году, в 2022-м был удостоен серебряной медали РАХ за оформление трех спектаклей: "Мертвые души" Николая Гоголя в Вахтанговском театре, "Сын" Флориана Зеллера в РАМТе и "Театр" Сомерсета Моэма в "Современнике". А в 2024-м художник получил "Хрустальную Турандот" за сценографию "Повестей Пушкина" в Вахтанговском.

Свой интерес к сотрудничеству с разными театрами Обрезков объясняет так: