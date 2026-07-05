С Петровым днем 2026! Когда и что за праздник, открытки и поздравления с Днем Петра и Павла

День Святых апостолов Петра и Павла, он же Петров день, – один из важнейших христианских праздников. Расскажем, что это за праздник, когда празднуется, представим открытки и поздравления с Петровым днем.

Совсем скоро наступает один из самых важных для христиан праздников – День святых первоверховных апостолов Петра и Павла, или, как его называют в народе, Петров день. Он посвящен памяти апостолов Петра и Павла, которые были первыми проповедниками христианства, за что приняли мученическую смерть.

Открытки с Петровым днем

В день Святых Петра и Павла принято обмениваться теплыми поздравлениями, посвященными этому празднику. Для этого можно отправить родным и близким, коллегам и соседям, и в целом всем, кто дорог, красивую открытку с Петровым днем. Такие картинки легко найти в интернете, где их можно скачать бесплатно. Можно также использовать как открытку и фотографию, сделанную своими руками. Подойдет, например, красивое фото храма или православного креста, или изображение Святых Петра и Павла.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Петров день – поздравления

Прекрасным дополнением к праздничной открытке станет словесное поздравление. Его также без проблем найти в интернете. Еще один вариант – написать поздравление своими словами, пожелав его адресату всего самого теплого и важного.

С Днем Петра и Павла! Пусть деяния великих апостолов вдохновляет на смелые поступки и укрепляют веру! Пусть всегда будут силы следовать своим убеждениям, а рядом окажутся люди, которые поддержат во всех добрых начинаниях! С праздником!

Прими мои искренние поздравления с Петровым днем! Желаю, чтобы труд всегда был в радость, а поводы для благодарности Господа появлялись каждый день! Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Поздравляю с Днем Святых апостолов Петра и Павла! Желаю стойкости, крепости духа и уверенности в правильности избранного тобой пути! Пусть в доме царят уют и гармония, а сердце всегда остается открытым для света и любви!

С Петровым днем! Пусть сегодня этот чудесный праздник напомнит о силе духа и верности своим идеалам – как у первоверховных апостолов Петра и Павла! Желаю, чтобы любые трудности лишь закаляли характер, а добрые дела возвращались сторицей! Будь счастлив!

Поздравляю с великим праздником – Петровым днем! Пусть в семье царит взаимопонимание, в делах правит уверенность, а в сердце живет светлая надежда! Пусть каждый день будет наполнен верой и смыслом, теплом родных и радостью самых простых моментов!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда День Петра и Павла в 2026 году?

Один из самых частых вопросов о Петрове дне – какого числа он празднуется в этом году.

Праздник этот является непереходящим. То есть его дата постоянная, она не меняется год от года.

Итак, христианский праздник День святых первоверховных апостолов Петра и Павла приходится на 12 июля по новому стилю (29 июня по старому стилю).

В текущем 2026 году 12 июля выпадает на воскресенье.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

День Святых Петра и Павла – что это за праздник?

Полное название Петрова дня – День Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Петр и Павел называются первоверховными, то есть особо значимыми и почитаемыми, за их огромный и ни с чем не сравнимый вклад в дело создания христианской церкви и ее распространение по всему миру.

Петр сыграл роль основателя церкви и главы одной из первых христианских общин, его фигура служит воплощением веры и созидания.

Павел же распространял Христово учение среди разных народов Римской империи, благодаря чему оно в итоге стало мировой религией. Он воплощает такие ценности, как разум и просвещение.

Оба апостола приняли мученическую смерть при императоре Нероне.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В церковном календаре День Петра и Павла служит завершением Петрова поста, который начинается через неделю после Троицы и завершается в день, предшествующий Дню Петра и Павла, то есть 11 июля.

Стоит отметить, что на Руси День Петра и Павла входил в число самых важных дат народного календаря под названием Петров день. Традиции его празднования отражали еще дохристианские мотивы поклонения солнцу. Вместе с Аграфеной-купальницей и днем Ивана Купала Петров день, знаменовавший зенит лета, составлял единый цикл праздников, символизирующих полноту сил природы и торжество жизни.