Иван Купала 2026: что за праздник, когда, поздравления, открытки, как отмечают

День и ночь на Ивана Купала окутан множеством легенд и тайн. Расскажем, что это за праздник, какого он числа, что нужно и что нельзя делать. Представим поздравления и открытки с Ивана Купала.

Праздник Ивана Купала – один из самых ярких и радостных. Он посвящен торжеству жизни и ключевым ее стихиям – огню и воде.

Иван Купала 2026 – когда?

Какого числа отмечается праздник Ивана Купала и почему у него две даты?

Иван Купала имеет постоянную дату – каждый год он отмечается в один и тот же день.

Общепринятая дата дня Ивана Купалы на данный момент – 7 июля. Однако по старому стилю, то есть когда Россия еще не отказалась от старого календаря, он отмечался 24 июня.

Если говорить точнее, то все основные события праздника приходятся на ночь – ночь с 6 на 7 июля либо с 23 на 24 июня соответственно.

В 2026 году Иван Купала будут праздновать в ночь с понедельника 6 июля на вторник 7 июля.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что за праздник Иван Купала и почему так называется?

Праздник Ивана Купала уходит корнями в дохристианское прошлое. Он знаменовал день летнего солнцестояния, кульминацию светлой, теплой и плодородной половины года. После прихода христианства по православному календарю этот праздник стал Ивановым днем – сейчас он выпадает на Рождество Иоанна Крестителя.

Насчет того, что значит слово "Купала", есть разные версии. Он может означать костер, или водоем, или место празднования.

В чем же суть праздника Ивана Купала? Он прославляет жизнь и главные ее источники – солнце, огонь и воду, – без которых она была бы невозможна. Поэтому все обряды и традиции Дня Ивана Купала так или иначе связаны с огнем и водой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления на Ивана Купала

День Ивана Купала – древний праздник, корни которого уходят в языческие времена. Поэтому поздравлять с этим праздником лучше тех, кто точно оценит поздравление и не будет смущен языческим характером Ивана Купалы. Если не считать этого нюанса, то поздравление можно отправить практически любому человеку: родным, знакомым, коллегам, приятелям, соседям и просто знакомым.

С Днем Ивана Купалы – с праздником света, огня и живой природы! Пусть этот волшебный день наполнится теплом летнего солнца и свежестью зеленых трав, воздух будет пропитан ароматом полевых цветов. А в ночь, когда, по поверьям, расцветает папоротник, хочется пожелать, чтобы и в твоей жизни расцветали самые смелые мечты!

Поздравляю с Днем Ивана Купалы! Пусть огонь купальского костра сожжет все лишнее и тревожное, оставив лишь радость, вдохновение и гармонию. Пусть вода дарит очищение и силы, а травы – здоровье и удачу!

Прими мои поздравления с Днем Ивана Купалы! Желаю, чтобы рядом с тобой всегда были верные друзья и любимые люди, с которыми можно прыгать через костер, плести венки и любоваться звездами до самого рассвета!

С праздником Ивана Купала! Пусть он станет для тебя источником счастья, новых открытий и ярких впечатлений! Пусть каждый миг этих волшебных дня и ночи будет наполнен чудом, а впереди ждет только светлая и добрая дорога. С праздником!

С Днем Ивана Купалы – одним из самых загадочных и красивых праздников лета! Пусть он будет наполнен волшебством, теплом и светом, а сердце – радостью и верой в чудеса!

Поздравляю с Днем Ивана Купала! Желаю найти тот самый цветок папоротника, чтобы все твои самые сокровенные мечты стали реальностью!

Вот-вот наступил ночь перед Ивана Купала! Пусть купальский костер отгонит прочь тревоги и сомнения, а венок, пущенный по воде, унесет с собой все ненужное и откроет путь к новым возможностям!

Открытки с праздником Ивана Купала

Прекрасным дополнением к словесному поздравлению станет красивая открытка с Днем Ивана Купала. Такие картинки можно легко найти и бесплатно скачать в интернете. Как правило, их публикуют на специальных сайтах, где собирают разные способы поздравить с праздниками. Еще один вариант – найти понравившуюся открытку в статьях СМИ, посвященных Дню Ивана Купала, в том числе и в этой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечают Ивана Купала?

Как принято праздновать День Ивана Купала?

Основные события праздника, как правило, приходились на ночь на Ивана Купала. Что же происходило в ночь на Ивана Купала?

Самая известная традиция – разжигание купальских костров, вокруг которых танцевали и через которые, конечно же, прыгали. Молодежь устраивала вокруг костров веселые игры, среди которых обязательно были горелки.

Колдовская ночь на Ивана Купала считалась лучшим временем для сбора волшебных и лечебных трав, которые получали особую исцеляющую силу – знахари в эту ночи запасались ими на весь год.

Среди таких волшебных растений был известный всем папоротник – люди верили, что только один раз в году, в полночь ночи на Ивана Купала на папоротнике появляется волшебный огненный цветок. Считалось, что он указывает место, где можно найти клад. По другим поверьям, если увидеть этот цветок, то сбудутся все желания.

Во время ночных празднований следовало быть очень осторожными, ведь в эту ночь активизируется вся нечисть – ведьмы, колдуны, лешие и, конечно, водяные и русалки, ведь вода на Ивана Купала имела особый сакральный смысл.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Дневные празднества на Ивана Купала существенно отличались от ночных. В светлое время празднующие надевали перевязи из цветов и венки. Весело водили хороводы, пели радостные песни, а также снова разжигали костры, только теперь в середине устанавливали шест с горящим колесом, символизирующим солнце.

В день Ивана Купалы девушки обычно гадали на суженого. Они плели венки, а затем пускали их по воде. Если венок тонул, значит, свадьбы не будет, а будут тревоги и несчастья. А если венок плыл далеко, то впереди ожидает счастье. Распространены были и другие гадания.

Что нужно делать на Ивана Купала?

В праздник Ивана Купала обычно совершают описанные выше обряды, связанные с огнем и водой – вечными антагонистами, которые в этот день (и ночь) сливаются в гармонии. Это прыжки через костры и купания. Еще одной "водной" традицией был сбор росы на Ивана Купала: считалось, что она обладает особой целебной силой, и если ей умыться, то год не будешь болеть.

Но самое главное – в ночь на Ивана Купала всяческие бесчинства были не только не запрещены, но и, напротив, считались обязательной частью праздника. Особенно усердствовала молодежь, которой дозволялось буянить, сколько душа захочет.

Что нельзя делать 7 июля?

В ночь на Ивана Купала нельзя было спать – нужно было охранять дом (да и себя самого) от всякой нечисти, которая активно пытается навредить людям.

Так как день Ивана Купалы приходится на Петров пост, то запрещено употреблять пищу животного происхождения.

В День Ивана Купала нельзя унывать и жаловаться на жизнь, иначе несчастья и болезни будут одолевать еще больше. Напротив, надо всячески радоваться и веселиться.

Еще об одном важном запрете особо расскажем ниже

Почему на Ивана Купала нельзя купаться?

Стихия воды обладает особой важностью на Ивана Купала. Однако ее роль двойственная.

С одной стороны, в Купальскую ночь строго-настрого запрещено купаться, так как это просто опасно: в это время бесчинствуют водяные и русалки, они могут утащить на дно беспечного купальщика.

С другой стороны, в сам день Ивана Купала окунаться в реки и озера не только можно, но и необходимо, ведь в этот момент озерная и речная вода обладает целебной силой, которая поможет избавиться от недугов и в целом окрепнуть. Лучше всего окунуться в воду на заре – на переломе от ночи ко дню эффект будет самым сильным.