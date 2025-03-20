С началом весны: красивые открытки и поздравления с 1 марта

Начало весны все ближе – уже почти конец зимы, скоро 1 марта. Представляем красивые открытки и поздравления с началом весны. Когда начинается весна в России?

Весна – прекрасное время года, начала которого все ждут с нетерпением после долгой, снежной и морозной, зимы. Почки на деревьях, яркое весеннее солнце, тающий снег, а потом и первоцветы, пение прилетевших птиц, звонкая капель – все это весна.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с началом весны

Начало весны – прекрасный повод порадовать родных, друзей, коллег и просто знакомых красивой открыткой, посвященной этому радостному дню календаря. Такую картинку можно найти и скачать бесплатно в интернете, в том числе, например, и в этой статье. А можно сделать красивое фото начала весны самостоятельно и использовать для поздравления его.

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с началом весны

Прекрасным дополнением к праздничной открытке с началом весны может стать теплое поздравление с добрыми пожеланиями. Его текст можно найти в интернете, а можно придумать самостоятельно, чтобы поздравить с концом зимы и началом весны своими словами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представляем возможные поздравления с 1 марта.

С началом весны! Пусть солнце греет ласковее, цветы горят ярче, а настроение будет таким же светлым, как первые весенние дни!

Поздравляю с началом весны! Пусть тающий снег уступит место зеленой травке, сосульки превратятся в веселую капель, а весенний дождь принесет свежесть и радость обновления!

С наступлением весны! Зима позади – весна вступила в права! Прилетели долгожданные птицы с юга, воздух наполняется теплом, а впереди ласковое лето! Пусть эта весна принесет удачу и успех! Здоровья и счастья!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Весна пришла! С началом весны! Желаю, чтобы под журчание веселых ручейков тебя посетило самое большое за всю твою жизнь счастье! Чтобы запах клейких листочков давал надежду и вдохновлял на свершения! Пусть твое настроением будет таким же бодрым, как свежий весенний воздух! Любви, добра и красоты!

С началом весны! Пусть обновление природы дарит радость, а свежая листва ласкает глаз! Пусть дух остается молодым, а тело – здоровым! Пусть в семье царят мир и радость, а на работе все идет только ввысь! Будь счастлив!

Когда начинается весна в России?

Такой, казалось бы, простой вопрос – когда начало весны в России – имеет несколько ответов в зависимости от того, какая именно весна имеется в виду.

Календарная весна – в России, как и во всем Северном полушарии, она начинается 1 марта и длится три месяца: март, апрель и май. А вот в Южном полушарии весна начинается 1 сентября и продолжается в сентябре, октябре и ноябре.

Астрономическая весна – наступает в день весеннего равноденствия. В этот день Солнце пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария в Северное. Поэтому почти на всей планете длительность дня равна продолжительности ночи – примерно по 12 часов. Солнце восходит строго на востоке, а заходит – на западе.

Весеннее равноденствие приходится обычно на период между 19 и 21 марта. А в 2026 году оно произойдет 20 марта в 17.46 мск.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Климатическая весна (она же метеорологическая) – наступает, когда средняя суточная температура воздуха устойчиво держится выше 0 градусов. Ее сроки зависят от конкретной климатической зоны. Например, в южных, близких к субтропикам, районах России климатической зимы может не быть вообще – осень может плавно перейти в весну. А в местах с субарктическим климатом, наоборот, весна может перетекать сразу в осень, без лета.

В средней полосе весна обычно приходит во второй половине марта. На Урале и в Сибири она наступает чуть позже. В 2026 году в Центральной России, в том числе в Москве, обещают синоптики, весна придет чуть раньше обычного – в середине марта.

Фенологическая весна – наступает с прилетом птиц и цветением растений, а также когда распускаются листья на деревьях. Ее сроки также зависят от конкретной местности.