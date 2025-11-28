С Днем матери 2025: когда праздник в России, открытки и поздравления

День матери – один из самых любимых и трогательных праздников в России. В 2025 году его отмечают 30 ноября. Что это за праздник и когда его отмечают? Красивые открытки и поздравления.

Мама – самый близкий, самый любимый и самый родной человек. Именно поэтому праздник, посвященный матерям, есть практически во всех странах мира. Празднуют День матери и в России.

Когда День матери в России?

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2025 году он выпал на 30 ноября.

Современная история Дня матери в России ведет начало из Баку. В октябре 1988 года бакинская учительница Эльмира Гусейнова организовала праздник в честь матерей в школах города. После этого, благодаря ее усилиям, в Баку День матери стали праздновать каждый год. Спустя какое-то время она переехала в Ставрополь и "привезла" День матери с собой туда, так что там праздник также быстро стал популярным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России официально первой стала отмечать День матери Якутия – с 1993 года, там он праздновался в третье воскресенье ноября. Затем идею подхватили в Башкортостане и Челябинской области. А 1998 году в Госдуме предложили дать празднику статус всероссийского. Указ о его учреждении был подписан в 1998 году. С тех пор праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с Днем матери

В День матери каждому хочется тепло поздравить самого родного человека – маму. Порадовать маму можно, отправив ей красивую стильную открытку. Картинки буквально на любой вкус можно найти и скачать бесплатно в интернете, например, на тематических сайтах или в посвященных праздникам статьях в СМИ.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Днем матери

Чтобы поздравить маму с Днем матери, можно использовать готовые поздравления – в прозе и в стихах. А можно сделать это своими словами. Главное – что теплые слова исходят из самого сердца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорогая мамочка! Поздравляю тебя с твоим праздником – Днем матери! Желаю тебе всего самого замечательного! Пусть глаза твои всегда лучатся радостью! Пусть дни будут солнечными, а люди – добрыми! Я тебя очень люблю!

Милая моя мама! Сегодня твой праздник! С Днем матери тебя! Желаю крепкого-крепкого здоровья, удачи во всех твоих делах! Оставайся всегда такой же жизнерадостной, полной сил и энергии! И спасибо тебе за тепло и поддержку, что ты дала и продолжаешь давать! Будь счастлива!