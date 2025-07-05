Рождество Иоанна Предтечи 2026: что за праздник, икона, молитвы, что можно и нельзя делать

7 июля, ровно за полгода до Рождества Христова, православные будут отмечать Рождество Иоанна Предтечи. В году всего три праздника, в названии которых присутствует слово ”Рождество”, и это значит, что для верующих они очень важны. Что за праздник Рождество Иоанна Предтечи, как он появился и как его отмечают?

Чему посвящен праздник Рождество Иоанна Предтечи?

Праздник Рождества пророка Иоанна отмечает день рождения человека, который в рамках своего служения Господу предвосхитил пришествие Иисуса Христа. После Крещения Руси Иоанн Предтеча стал одним из самых почитаемых святых у русского народа, поэтому в церковной традиции ежегодно отмечается целых семь праздников, связанных с Иоанном Крестителем. Однако самый любимый в народе праздник - это Рождество Иоанна Предтечи. День рождения пророка всегда 7 июля (24 июня по старому стилю), и всегда во время Апостольского поста.

Кем был Иоанн Предтеча?

В каждой великой истории есть тот, кто предвосхищает, пророчествует и объединяет вокруг себя единомышленников в преддверии исторически значимых событий. В христианстве, где ключевыми событиями стали пришествие Иисуса Христа, Сына Божьего, его деяния, смерть и воскрешение, такой фигурой стал Иоанн Креститель. Истинно верующий, отшельник и пророк возвещал жителям Иудеи о том, что в скором времени появится Спаситель, призывал к покаянию и проводил обряд омовения - крещения - в водах реки Иордан. Иоанн крестил Христа, благодаря чему он получил свое имя, Креститель, и был духовным проводником как для иудеев, так и для язычников, которые услышав его проповеди, начинали верить в скорое спасение. Иоанн Креститель был арестован за обличительные речи в отношении Ирода Антипы, правителя Галилеи, и казнен в результате козней его падчерицы, Саломеи, до ареста и распятия Христа.

Икона Рождества Иоанна Предтечи

Икона Рождества Иоанна Предтечи очень информативная. На ней отражены события, которые описаны в Евангелие от Луки и касаются рождения Иоанна. На полотне в ярких, оранжево-красных тонах центральное место занимает Елисавета, мать Иоанна, которая возлежит на ложе в красном хитоне. Рядом с ней, справа, сидит Захария, отец Иоанна Крестителя, который на деревянной табличке пишет имя, что следует дать сыну. В нижней части иконы, у ног Елисаветы, две женщины омывают младенца Иоанна. В верхнем левом углу - еще две женщины, которые несут еду и воду для родившей Елисаветы. Согласно Писанию, Иоанн, на которого была возложена миссия предвосхищения и подготовки верующих к пришествию Иисуса Христа, родился у пожилой бесплодной пары. Захария, не поверивший ангелу, что сообщил ему о сыне, был лишен дара речи, который вернулся к нему только после того, как он написал на табличке имя ”Иоанн”.

О чем молятся в Рождество Иоанна Предтечи?

В Рождество Иоанна Предтечи святому и пророку можно молиться обо всем: здоровье и благополучии, покровительстве высших сил, даровании разумения, разрешении проблем, защите детей и супругов, разрешении конфликтов и укреплении веры. Важно также поблагодарить Иоанна Крестителя за его заступничество и указание пути. Молиться в праздник можно как дома, так и в церкви. В церквях накануне, 6 июля, проходит большое богослужение, которое называется Всенощное бдение.

Что можно и нельзя делать в Рождество Иоанна Предтечи?

Иоанн Предтеча был праведным человеком, не нарушавшим законы Божьи и призывавшим людей к покаянию: оставлению грехов и началу новой жизни. С точки зрения православия грехи - это зависть и гордыня, гнев и алчность, уныние и чревоугодие, а также блуд. От этих грехов в любых их проявлениях стоит попробовать отказаться в праздник, а также практиковать воздержание от них и в другие дни года. Помимо этого, других запретов в день великого праздника нет.

В Рождество Иоанна Крестителя можно есть рыбу, но нельзя мясо и молочные продукты тем, кто держит Петров пост. Гадать 7 июля тоже нельзя: церковь подобные практики порицает, напоминая о том, что они относятся к язычеству, а не к православию.

Рождество Иоанна Крестителя - это праздник Ивана Купала?

Рождество Иоанна Крестителя - праздник православный, а Ивана Купала - праздник народный, который сохранился со времен язычества. По времени два праздника действительно совпадают, но Ивана Купала был раньше и чествовал день летнего солнцестояния с присущей обрядностью, сосредоточенной вокруг поклонения солнцу, воде и земле. С принятием христианства на Ивана Купала ”наложилось” Рождество Иоанна Крестителя, и православный праздник на Руси полюбили не меньше, чем до этого языческий.

Как поздравить с Рождеством Иоанна Предтечи?

В день праздника, посвященного Иоанну Предтече, можно и нужно поздравлять близких, желать им процветания, здоровья, силы духа и крепости веры.