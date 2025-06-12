Иван Купала 2025: когда отмечается праздник, открытки, поздравления и гадания

Древний праздник Иван Купала полон обрядов и магии природы, а главные события происходят ночью накануне Ивана Купала. Когда отмечается праздник, что нужно делать на Иван Купала, как поздравить с праздником? Открытки и гадания на Иван Купала.

Что за праздник Иван Купала?

Иван Купала – один из древних праздников восточных славян, восходит к языческим праздникам. Он отмечается ежегодно, особую роль играет ночь накануне Ивана Купалы.

Дата празднования сдвигалась несколько раз, изначально же праздник был связан с летним солнцестоянием - когда наступает самая короткая ночь и самый длинный день в году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По срокам Иван Купала совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи (Крестителя). Языческий и христианский праздник объединяет особая роль воды. Иоанн использовал воду для крещения и как символ духовного очищения.

Откуда взялось название Иван Купала

Что значит "купала"? Существует несколько версий, откуда пошло название праздника:

слово "Купала" связано с обрядами в праздничную ночь,

Купалой мог называться некий языческий бог полевых цветов и плодов,

имя Иоанн Креститель переводится с греческого как "купатель".

Иван Купала в 2025 году

Дата праздника не смещается из года в год, по старому стилю Иван Купала приходится на 24 июня, по новому - на 7 июля. Но основные праздничные обряды проводятся в предшествующую ночь - Иванову ночь. В 2025 году праздник начнется вечером воскресенья.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечают Иван Купала

На Иван Купала принято водить хороводы, прыгать через костер, купаться в природных водоемах и гадать.

Весь праздник пропитан магией, по поверью, на Иван Купала особыми силами обладает природа. Огонь и вода помогают "очиститься" - от бед, болезней, неудач. Магические силы в этот праздник обретают растения и травы - потому принято собирать полевые цветы и плести из них венки для защиты от злых сил. Также в этот день принято заготавливать травы для бани на зиму.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особое значение на Иван Купала играет цветок папоротника. Считается, что увидеть его можно только в Иванову ночь, а цветет он один миг. Тому, кто его найдет, волшебный цветок сулит исполнение желаний и богатство.

Гадания на Иван Купала

Традиционно венки из цветов на праздник Иван Купала пускают по воде с зажженными лучинками. Чем дольше горит лучина - тем больше будет жизнь, больше всего счастья придется на долю той, чем венок уплывет дальше всего, а тем, чей венок утонет, не видать свадьбы в этом году.

© Фото: Татьяна Отвагина/ "Вестник Кавказа"

Иван Купала – поздравления

На Иван Купала можно пожелать всего самого лучшего, здоровья и счастья, радости и любви, исполнения желаний и удачи. Главным пожеланием может стать "найти цветок папоротника" в волшебную Иванову ночь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также поздравления могут содержать пожелания чистой воды и яркого огня, пышных цветов и щедрости природы, ярких солнечных дней и благодатных дождей.

Пожелайте близким расцвета и благополучия в праздник Иван Купала.