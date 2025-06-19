С Днем летнего солнцестояния 2025: что это такое, когда, открытки и поздравления

День летнего солнцестояния – один из самых важных дней в году, начало астрономического лета. Расскажем, что это такое и какого числа, поможем выбрать открытки и поздравления с Днем летнего солнцестояния.

Вот-вот наступит день, который можно считать переломным для всего года – День летнего солнцестояния, когда Солнце проводит больше всего времени в зените. После него ночи начинают становиться длиннее, а дни – короче.

Что такое солнцестояние?

Солнцестояние – это астрономическое событие, когда полюс Земли обращен ближе всего к Солнцу (летнее солнцестояние) или наоборот максимально удален от него (зимнее солнцестояние).

Во время летнего солнцестояния в июне Северный полюс приближен к Солнцу на минимальное расстояние, Северное полушарие обращено к светилу и получает больше всего света за год. Кстати, в Южном полушарии в это время происходит зимнее солнцестояние, ведь оно, напротив, максимально удалено от Солнца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День летнего солнцестояния – самый длинный в году, а ночь – самая короткая. Кроме того, на протяжении нескольких дней практически не меняются высота Солнца в полдень и длина светового дня. Отсюда и название явления – солнцестояние.

День летнего солнцестояния – это первый день астрономического лета.

Когда День летнего солнцестояния 2025?

Какого числа летнее солнцестояние? Дата этого события всегда примерно одинакова: в Северном полушарии это 20 или 21 июня. Очень редко летнее солнцестояние может выпасть на 22 июня.

Что касается точного времени, то в 2025 году летнее солнцестояние состоится в субботу 21 июня в 05:42 мск. Световой день в Москве продлится 17 часов 33 минуты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с Днем летнего солнцестояния

Хотя День летнего солнцестояния не является официальным праздником, однако многие так или иначе отмечают его: сложно не заметить, что наступило время самых длинных дней и самых коротких ночей, и не порадоваться этому.

Поэтому можно напомнить о празднике родным и близким, друзьям и приятелям, соседям и коллегам, отправив им красивую поздравительную открытку с надписью. Такие картинки можно легко найти и скачать бесплатно в интернете, а можно нарисовать (на бумаге или в графическом редакторе) самостоятельно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Днем летнего солнцестояния

Прекрасным дополнением к открытке может стать поздравление с Днем летнего солнцестояния. Его можно придумать самому, а можно также, как и открытку, найти на просторах интернета.

Поздравляю с Днем летнего солнцестояния! Пусть этот самый длинный день года подарит море света и тепла, а самая короткая ночь – океан радости и веселья! Желаю, чтобы ваша жизнь была такой же яркой, как летнее солнце, а сердце согревал искренний смех близких людей! С праздником!

С Днем летнего солнцестояния! В этот волшебный день, когда солнце дарит свой самый щедрый свет, а луна и звезды хранят древние тайны, желаю, чтобы ваша жизнь была озарена счастьем и любовью! Пусть каждый миг искрится радостью, а силы не кончаются никогда! Будьте счастливы!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня – День летнего солнцестояния! В этот самый длинный день лета пусть солнце наполнит твою жизнь светом и теплом! Желаю, чтобы каждый час этого особенного дня принес новые возможности и раскрыл широкие перспективы, чтобы исполнились самые заветные мечты!

Прими мои поздравления с Днем летнего солнцестояния! Пусть этот особенный, самый длинный и самый светлый день подарит тебе море радости и океан счастья! Желаю самых радостных дней и самых теплых ночей, самых живописных восходов и самых ярких закатов! Помни: все в твоих руках!