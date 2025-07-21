Рабиуль-Авваль 2026: начало и конец, пост, когда родился пророк Мухаммед?

Расскажем, что означает месяц Рабиуль-Авваль в исламе, когда начинается Рабиуль-Авваль в 2026 году и когда заканчивается, в каком месяце родился Пророк Мухаммад, какие события произошли в Рабиуль-Авваль и каковы его достоинства, а также как держать пост в Рабиуль-Авваль.

Что означает месяц Рабиуль-Авваль в исламе?

Рабиуль-Авваль ("первая весна" в переводе с арабского) - это третий по счету месяц исламского календаря хиджры после Мухаррам и Сафар. Название месяца происходит от двух слов: "раби" (весна) и "авваль" (первый). Важно понимать, что наименование не имеет прямого отношения к весеннему сезону в современном понимании, поскольку исламский календарь основан на лунных циклах. Рабиуль-Авваль может начинаться в разное время года - в 2026 году он приходится на летний период. Символическое значение названия связано с наступлением счастья и обновления после "зимы" невежества, которую принесло с собой рождение Пророка Мухаммада.

Рабиуль-Авваль - это один из наиболее значимых месяцев в исламской истории, поскольку именно в этом месяце родился Пророк Мухаммад. В исламской традиции этот месяц не относится к четырем запретным (священным) месяцам - Мухаррам, Раджаб, Зуль-Када и Зуль-Хиджа. Однако его уникальное положение обусловлено теми событиями, которые произошли в течение этого месяца и навсегда изменили ход истории.

Когда начинается Рабиуль-Авваль в 2026 году?

Начало месяца Рабиуль-Авваль в 2026 году зависит от наблюдения за новолунием, так как каждый месяц хиджры начинается с появлением новой луны. Согласно астрономическим расчетам, новолуние месяца Рабиуль-Авваль 1448 года хиджры родится 12 августа 2026 года в 20:37, что сделает 14 августа первым днем месяца Рабиуль-Авваль.

Однако разные источники и страны могут давать различные даты в зависимости от местных условий наблюдения и принятых методов определения начала месяца:

В странах Персидского залива и Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Иорданию, Ливан, Сирию и Ирак, а также в Азербайджане, Турции и Индии начало месяца ожидается 14 августа,

В Пакистане первый день Рабиуль-Авваль ожидается 15 августа.

Окончательное решение о начале месяца принимается соответствующими религиозными комитетами каждой страны на основе надежных свидетельств наблюдения за луной.

Когда заканчивается Рабиуль-Авваль в 2026 году?

Окончание Рабиуль-Авваль напрямую зависит от его продолжительности. Лунный месяц может длиться 29 или 30 дней. Это определяется фактическим наблюдением за луной вечером 29-го числа: если серп новой луны виден, месяц завершается 29-м днем; если нет - он продолжается 30 дней. Именно поэтому дата окончания месяца в разных странах и календарях может различаться. Согласно большинству источников, месяц Рабиуль-Авваль 1448 года хиджры в этом году продлится 30 дней. Если первый день месяца приходится на 14 августа, то 30-й день будет 12 сентября.

В каком месяце родился Пророк Мухаммад?

Пророк Мухаммад родился в месяце Рабиуль-Авваль, а что касается точной даты рождения, большинство ученых богословов сходятся на том, что Пророк родился 12-го числа Рабиуль-Авваль в понедельник. Дата рождения Пророка в 2026 году зависит от того, когда начался месяц. Согласно большинству календарей, 12-е Рабиуль-Авваль приходится на 25 августа.

День рождения Пророка Мухаммада называется Мавлид (Мавлид ан-Наби). Способы празднования Мавлида различаются в зависимости от культурных традиций разных стран:

Собрания и чтения - проводятся религиозные собрания, на которых читают рассказы о жизни Пророка, его характере и учении;

Чтение салаватов - мусульмане читают благословения Пророку;

Благотворительность - в этот день особенно поощряется подача милостыни, кормление бедных и помощь нуждающимся;

Украшения и шествия - в некоторых странах улицы украшают, проводятся процессии;

Семейные и общинные собрания - устраиваются праздничные трапезы.

Однако вопрос празднования Мавлида является предметом дискуссий среди ученых-богословов. Некоторые поощряют его как выражение любви к Пророку, другие предостерегают от нововведений, напоминая, что сподвижники Пророка не отмечали формально его день рождения.

Какие события произошли в Рабиуль-Авваль?

Месяц Рабиуль-Авваль стал свидетелем трех важнейших событий в исламской истории, которые сформировали ход развития исламской цивилизации:

Рождение Пророка Мухаммада - самое значимое событие Рабиуль-Авваль. Его рождение было предвозвещено задолго до этого события: пророк Иса упоминал о нем за пять столетий, а пророки Ибрахим и Исмаил молились о рождении Пророка при строительстве Каабы;

Хиджра - переселение Пророка из Мекки в Медину Это событие знаменует собой начало исламского календаря (1 год хиджры). Во время этого путешествия Пророк остановился в Кубе, где была построена первая мечеть в Исламе. Затем он продолжил путь в Ясриб (впоследствии названный Мадинат аль-Мунаввара - Освещенный Город), где заложил основы первого мусульманского государства, основанного на справедливости, братстве и вере.

Кончина Мухаммада - Пророк скончался также в месяце Рабиуль-Авваль, 12-го числа, в 11-м году хиджры. Его кончина произошла после нескольких дней болезни и стала глубоким потрясением для мусульман.

Как держать пост в Рабиуль-Авваль?

В Рабиуль-Авваль нет специальных предписаний поститься, совершать молитвы или делать дуа. Тем не менее существуют рекомендуемые практики, которые помогают мусульманам извлечь максимальную духовную пользу из этого благословенного месяца: чтение благословений Пророку, изучение Сиры (жизнеописания Пророка), чтение Корана, зикр (поминание Аллаха).

Есть несколько рекомендуемых видов добровольного поста:

Пророк Мухаммад рекомендовал поститься по понедельникам как часть своей Сунны. Пост по понедельникам не является обязательным, но считается богоугодным делом, как и пост по четвергам;

Пост в белые дни - 13-й, 14-й и 15-й дни каждого лунного месяца (в этом году 27, 28 и 29 августа). Пост в течение трех дней каждого месяца и пост в Рамадан приравниваются к посту в течение всего года.

Каковы достоинства месяца Рабиуль-Авваль?