Протесты в Перу 2025: что происходит и безопасно ли сейчас в стране?

Что происходит в Перу?
Перу, третья самая большая страна в Южной Америке, расположенная на западе континента и граничащая с Колумбией, Эквадором, Бразилией и Боливией, находится в состоянии политического кризиса с 2016 года. Главные причины: коррупция, инфляция и преступность. Протесты в стране начались в 2017 году, сперва как забастовки, а затем и полноценные выступления против действующей власти. За 9 лет в стране сменилось 6 президентов, в последний раз совсем недавно - 11 октября 2025 года.
Причина протестов 2025
Первые немногочисленные протесты в Лиме были зафиксированы 13 сентября, а масштабные волнения начались неделю спустя. Повод недовольства граждан страны - пенсионная реформа, проводимая властями. Администрация президента Дины Болуарте ввела новые правила, предусматривающие минимальную пенсию в $ 170 для тех, кто вносил средства в пенсионный фонд на протяжении 20 лет. При этом работникам, которым сейчас меньше 40, было запрещено снимать большую часть средств после выхода на пенсию: вместо этого они будут получать фиксированные ежемесячные отчисления.
Кто участвует в протестах в Перу?
Основная категория участников перуанских протестов - молодые люди, которые недовольны действующей властью, экономической ситуацией в стране и условиями жизни. Большинству протестующих меньше 30 лет, вот почему социальные волнения в южноамериканской стране называют Протестами поколения Z. Организация протестов происходит в социальных сетях.
Чего требуют протестующие?
- Протестующие в Перу молодые люди, а также присоединившиеся к ним работники транспортного сектора, требуют от правительства:
- защиты от криминальных группировок, вымогающих деньги;
- искоренение коррупции;
- справедливых зарплат и пенсий;
- новую конституцию, предусматривающую широкий спектр реформ.
Но самое главное требование - отставка президента и правительства.
Почему протесты продолжаются?
11 октября одно из требований протестующих было выполнено: Конгресс Перу проголосовал за отставку крайне непопулярной Дины Болуарте. Новым президентом страны стал Хосе Хери. Однако его кандидатура тоже не устраивает протестующих: они требуют, чтобы в отставку ушли все члены правительства, включая Хери. Новый лидер страны, в свою очередь, отказывается уходить, обещая провести пенсионную реформу и бороться с организованной преступностью.
Какая сейчас обстановка в Перу?
По состоянию на 17 октября многотысячные протесты продолжаются в столице Перу, Лиме. В результате столкновений с полицией один человек погиб, десятки были ранены. Новый премьер-министр страны, Эрнесто Альварес Миранда сообщил, что правительство намерено объявить чрезвычайное положение в Лиме в ближайшее время, а полиция готовит меры для борьбы с беспорядками.
Опасно ли сейчас в Перу?
Перу - дружественная России страна, которая доброжелательно относится к туристам. По состоянию на середину октября 2025 года РФ не даёт никаких рекомендаций в отношении поездок в Перу, однако собираясь на отдых в южноамериканскую страну, важно понимать, что сейчас там нестабильное политическое положение, а массовые протесты и столкновения с полицией происходят, как минимум, в столице, Лиме. Сколько продлится такая ситуация и не усугубится ли она в ближайшее время, неизвестно. Вот почему прежде, чем лететь в Перу, важно соблюсти следующие меры безопасности:
- внимательно следить за тем, как развиваются события в стране;
- перед отправлением в Перу проверить, не бастуют ли сотрудники аэропортов, а также водители автобусов и такси;
- обязательно взять с собой наличные деньги;
- записать адрес и телефон российского посольства в Перу;
- находясь в Перу избегать районов, где возможны протесты и беспорядки;
- не отклоняться от туристических маршрутов;
- иметь при себе карточку российского оператора связи с возможностью роуминга;
- поддерживать связь с близкими.