Протесты в Перу 2025: что происходит и безопасно ли сейчас в стране?

Екатерина Винник
© Фото: Txolo/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Перу, популярную среди туристов южноамериканскую страну, охватила волна протестов, которая, как и ранее в Непале и на Мадагаскаре, была названа Протестами поколения Z. Правительство приняло решение объявить чрезвычайное положение в столице Лиме. Что сейчас происходит в Перу и безопасно ли туда лететь?

Что происходит в Перу? 

Перу, третья самая большая страна в Южной Америке, расположенная на западе континента и граничащая с Колумбией, Эквадором, Бразилией и Боливией, находится в состоянии политического кризиса с 2016 года. Главные причины: коррупция, инфляция и преступность. Протесты в стране начались в 2017 году, сперва как забастовки, а затем и полноценные выступления против действующей власти. За 9 лет в стране сменилось 6 президентов, в последний раз совсем недавно - 11 октября 2025 года. 

Причина протестов 2025 

Первые немногочисленные протесты в Лиме были зафиксированы 13 сентября, а масштабные волнения начались неделю спустя. Повод недовольства граждан страны - пенсионная реформа, проводимая властями. Администрация президента Дины Болуарте ввела новые правила, предусматривающие минимальную пенсию в $ 170 для тех, кто вносил средства в пенсионный фонд на протяжении 20 лет. При этом работникам, которым сейчас меньше 40, было запрещено снимать большую часть средств после выхода на пенсию: вместо этого они будут получать фиксированные ежемесячные отчисления. 

Кто участвует в протестах в Перу? 

Основная категория участников перуанских протестов - молодые люди, которые недовольны действующей властью, экономической ситуацией в стране и условиями жизни. Большинству протестующих меньше 30 лет, вот почему социальные волнения в южноамериканской стране называют Протестами поколения Z. Организация протестов происходит в социальных сетях. 

Чего требуют протестующие?

  • Протестующие в Перу молодые люди, а также присоединившиеся к ним работники транспортного сектора, требуют от правительства:  
  • защиты от криминальных группировок, вымогающих деньги;
  • искоренение коррупции;
  • справедливых зарплат и пенсий;
  • новую конституцию, предусматривающую широкий спектр реформ. 

Но самое главное требование - отставка президента и правительства. 

Почему протесты продолжаются?

11 октября одно из требований протестующих было выполнено: Конгресс Перу проголосовал за отставку крайне непопулярной Дины Болуарте. Новым президентом страны стал Хосе Хери. Однако его кандидатура тоже не устраивает протестующих: они требуют, чтобы в отставку ушли все члены правительства, включая Хери. Новый лидер страны, в свою очередь, отказывается уходить, обещая провести пенсионную реформу и бороться с организованной преступностью. 

Какая сейчас обстановка в Перу? 

По состоянию на 17 октября многотысячные протесты продолжаются в столице Перу, Лиме. В результате столкновений с полицией один человек погиб, десятки были ранены. Новый премьер-министр страны, Эрнесто Альварес Миранда сообщил, что правительство намерено объявить чрезвычайное положение в Лиме в ближайшее время, а полиция готовит меры для борьбы с беспорядками. 

Опасно ли сейчас в Перу? 

Перу - дружественная России страна, которая доброжелательно относится к туристам. По состоянию на середину октября 2025 года РФ не даёт никаких рекомендаций в отношении поездок в Перу, однако собираясь на отдых в южноамериканскую страну, важно понимать, что сейчас там нестабильное политическое положение, а массовые протесты и столкновения с полицией происходят, как минимум, в столице, Лиме. Сколько продлится такая ситуация и не усугубится ли она в ближайшее время, неизвестно. Вот почему прежде, чем лететь в Перу, важно соблюсти следующие меры безопасности: 

  • внимательно следить за тем, как развиваются события в стране; 
  • перед отправлением в Перу проверить, не бастуют ли сотрудники аэропортов, а также водители автобусов и такси; 
  • обязательно взять с собой наличные деньги; 
  • записать адрес и телефон российского посольства в Перу;  
  • находясь в Перу избегать районов, где возможны протесты и беспорядки; 
  • не отклоняться от туристических маршрутов; 
  • иметь при себе карточку российского оператора связи с возможностью роуминга; 
  • поддерживать связь с близкими.  
