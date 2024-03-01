Протесты "Розовый фламинго": зачем Албания продала остров дочери Трампа?

В 2024 году албанские власти отдали остров под застройку мужу Иванки Трамп Джареду Кушнеру. Сегодня, в июне 2026 года, Албанию сотрясают протесты ”Розовый фламинго”. Что за это остров и зачем Албания продала его дочери и зятю Трампа, и почему жители страны против?

Албанский Сазан или Сазани называют последним диким островом Средиземного моря. Необитаемый и заброшенный, он находится у юго-западного побережья Албании, в месте, где сливаются Адриатическое и Ионическое море, в 18 километрах от города Влера. Сазан - самый большой остров Албании, а его площадь составляет чуть меньше 6 квадратных километров.

Почему Сазан заброшен?

Остров с удивительной, первозданной природой, лазурного цвета водой и субтропическим климатом был заброшен в 1991 году, а до этого почти 50 лет служил секретной военной базой политически изолированной социалистической страны: Албания использовала остров, чтобы предотвратить возможную атаку стран НАТО и Варшавского договора. До 1990-х годов на острове проживало около 150 военных семей: у них была своя школа, больница и даже театр.

На острове огромное количество бомбоубежищ и бункеров, а протяженность туннелей составляет более 15 километров. Долгие годы наследием острова Сазан были боеприпасы, оставшиеся после того, как в 1990-х годах остров был разграблен албанцами, уносившими с него оружие и амуницию. Со временем на остров начали приезжать местные и туристы, чтобы отдохнуть на его чистейших пляжах, а гиды стали проводить экскурсии.

Албания продала остров Сазан?

Нельзя сказать, что Албания продала остров Сазан: юридически он по-прежнему является частью страны. Однако право на осуществление проектов на нем перешло Affinity Partners, инвестиционной компании Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа и его бывшего советника. Вместе с женой Иванкой Трамп они открыли для себя нетронутый уголок Средиземноморья в 2021 году.

Во время прогулки на яхте мы остановились поплавать. Так мы его нашли. Мы доплыли до острова, по которому совершили пешую прогулку босиком, взобравшись на самую его высшую точку. Мы были в восторге

- Иванка Трамп

Так дочь президента США рассказывает о своем первом впечатлении от острова Сазан, сегодня именуемом ”островом Кушнера”.

В конце декабря 2024 года албанское правительство одобрило запрос Кушнера на застройку необитаемого острова Сазан, предоставив ему статус стратегического инвестора. Формулировка ”стратегический инвестор” означает, что запланированное мужем Иванки Трамп строительство соответствует критериям, предусмотренным законодательствам Албании о стратегических инвестициях. Переговоры с Affinity держались в секрете. Жители страны и парламентарии узнали о сделке только после того, как она была заключена.

Зачем Албания отдала остров?

Эди Рама, премьер-министр Албании с 2013 года, благодаря которому страна в последние годы становится все более популярным туристическим направлением, заявил в интервью итальянскому журналисту Марцио Миану, что Албания не может себе позволить не использовать такую жемчужину, как Сазан. ”Нам нужен роскошный туризм, как вода пустыне”, - добавил Рама, который в ходе развития острова рассчитывает на международное внимание и привлечение инвестиций. В пояснении албанского правительства к инвестиционному партнерству говорится, что в рамках осуществления туристического проекта на Сазане будет создана тысяча рабочих мест.

Миреля Кумбаро, бывшая министр туризма и окружающей среды Албании, объяснила, что страна не может конкурировать с Италией, Хорватией и Грецией в категории массового туризма, поскольку нет необходимой инфраструктуры и опыта. ”Нам нужно сосредоточиться на качестве отдыха. Ценность должна стоять выше чрезмерного предложения. Больше доход - меньше проблем”, - прокомментировала Кумбаро решение правительства, вызвавшее критику оппозиции.

Зачем Кушнеру албанский остров?

Джаред Кушнер планирует превратить Сазан в роскошный курорт с дорогими отелями, виллами и апартаментами. Кое-какие здания, сохранившиеся со времен Второй мировой и холодной войны, будут интегрированы в курорт люкс-класса. Ашер Абесхера, сооснователь Affinity Global Development и глава специально созданной под островной проект компании Sazan Real Estate Development заявляет, что цель проекта - создать туристическое направление мирового класса за счет самых крупных инвестиций в истории региона. Какими именно будут инвестиции, точно неизвестно: изначально правительство сообщало о $1,5 млрд, однако премьер-министр Рама говорит о $4,5 млрд.

В любом случае, сделка, которую зять Трампа заключил с албанским правительством, крайне выгодная: на этапе строительства налоги платить не надо, а государство берет на себя создание всей необходимой инфраструктуры - водоснабжения, электричества и канализации.

Почему люди против?

В начале июня на острове Сазан появилась тяжелая техника, а доступ к пляжам был ограничен колючей проволокой. С тех пор тысячи албанцев выходят на митинги в столице, Тиране, требуя от правительства отказаться от проекта и вернуть землю албанцам. На плакатах у демонстрантов надписи ”Албания не на продажу”, ”Я не хочу, чтобы Албания превратилась в Дубай” и ”Иванка Трамп, езжай домой”.

Фактически, причин у протестов, получивших название ”Розовый фламинго” (название связано с тем, что остров, где планируется роскошный курорт, место остановки перелетных птиц) две:

Застройка Албанской Ривьеры будет вестись на территории морского национального парка Карабурун-Сазан и в заповедной зоне охраняемой дельты реки Вьоса-Нарта. Жители Албании и экологические организации переживают, что проект Кушнера нанесет непоправимый ущерб заповедникам, уничтожив природу, которая более 30 лет не подвергалась активному антропологическому воздействию. В январе 2026 года 40 природоохранных групп написали правительству письмо, требуя приостановить проект. Петиция, призывающая отказаться от строительства, собрала около 60 тысяч подписей. К острову, когда он станет лакшери-курортом, потеряют доступ жители самой Албании. О том, что Сазан будет не для всех, в интервью Марцио Миану сказал сам Кушнер:

Мы создаем роскошный курорт самого высокого класса. Одной из его особенностей будет возможность уединения

Расследование

На фоне протестов специальное антикоррупционное управление Албании объявило о начале расследования в отношении спорных изменений по статусу природоохранной территории, на которой находится Сазан. Следователи также проверят, как албанским чиновникам удалось обойти систему гостендеров на заключение контрактов, и происхождение средств, использованных на приобретение прав собственности на острове.

Аналогичное расследование, тоже связанное с проектом Кушнера, но уже в Сербии, было инициировано в декабре 2025 года, когда сербский парламент принял закон, разрешающий строительство элитного комплекса в Белграде, финансируемого инвестиционной фирмой, связанной с зятем Трампа. В итоге четыре фигуранта дела, в том числе один из министров, были обвинены в злоупотреблении служебным положением и подделке документов, а сам Кушнер отказался от запланированных инвестиций.

Как на протесты реагирует премьер-министр?

Премьер-министр Эди Рама считает, что масштабы и важность протестов ”Розовый фламинго” преувеличены. Защитников природы он уверяет в том, что будет проведена соответствующая оценка воздействия строительства на окружающую среду и проект будет реализован с надлежащей ответственностью.