Опубликованный 23 ноября 2026 года проект обновленной конституции Армении призван стать комплексным инструментом решения как внешнеполитических, так и внутригосударственных задач. Почему проект обновленного Основного закона обсуждается в столь напряженной обстановке, на какие риски идет Пашинян и каковы шансы оппозиции по свертыванию инициативы?

Три направления обновления Конституции Армении

Документ ориентирован на одновременную трансформацию трех ключевых направлений:

Внешнеполитический контур (урегулирование с Азербайджаном): Из преамбулы Конституции исключаются положения и отсылки, которые могут трактоваться как территориальные претензии. Этот шаг фактически устраняет главное препятствие для подписания мирного договора с Баку.

Институциональная консолидация: Предложенный правящей партией пакет изменений перераспределяет баланс сдержек и противовесов в пользу усиления полномочий главы исполнительной власти - премьер-министра Никола Пашиняна.

Снижение барьеров для конституционных изменений: Порог для инициирования поправок в парламенте снижается до 3/5 от общего числа депутатов, а планка одобрения на референдуме — до 1/3 от числа избирателей. Это упрощает процедуру коррекции законодательства для правящей силы при одновременном снижении роли прямого народного волеизъявления.

Почему проект Конституции вызывает споры в Армении?

Несоответствие риторики и внешнеполитических реалий: Официальный Ереван позиционирует реформу как исключительно внутренний процесс, не связанный с требованиями третьих сторон. Однако де-факто изменение преамбулы – безальтернативное предварительное условие Азербайджана для заключения мирного соглашения.

Централизация или демократизация: Документ позиционируется как «коллективный общественный договор», но при этом наделяет премьер-министра функциями верховного главнокомандующего в мирное время, ставит назначение судей в зависимость от парламентского большинства, а также вводит институты лишения гражданства и сужения избирательных прав.

Механизм легитимизации власти: Заявление премьер-министра Никола Пашиняна о готовности уйти в отставку в случае провала референдума – политическое, а не юридическое обязательство. Ни действующая Конституция, ни ее новый проект не содержат норм об автоматическом сложении полномочий при отрицательном исходе плебисцита.

Парламентский расклад и позиции сторон

Барьером для реализации реформы может стать дефицит голосов у правящей партии. Сейчас «Гражданский договор» располагает 64 мандатами из 105, а для референдума нужно 70 голосов. Добрать недостающие 6 голосов можно либо путем привлечения оппозиционных политиков, либо путем проведения досрочных парламентских выборов. Обе оппозиционные фракции публично отказались от поддержки референдума, объявив о своей ситуативной консолидации. Однако убедить нескольких депутатов путем применения неформальных рычагов давления представляется возможным.

Поскольку оппозиция в отношении премьера настроена радикально, он может инициировать досрочную отставку. В таком случае парламент дважды не утверждает новую кандидатуру, а потому распускается. Критическим последствием такого сценария станет заморозка текущих внешнеполитических треков, включая процесс интеграции с Европейским союзом.

Так или иначе ключевое значение конституционной реформы - вносимые в Конституцию поправки. Подписание мира с Азербайджаном - долгожданная цель большинства. Мирное соглашение воспринимается как безусловный приоритет, поэтому корректировка преамбулы не вызывает массовых споров. Тем не менее проект конституции может не получить однозначной поддержки.

Что может помочь продвинуть проект новой Конституции?

Временной лаг: Продление официального этапа обсуждений до весны позволяет власти удерживать реформу в политической повестке без форсирования голосования, используя тему как инструмент на внешних переговорах и при внутренних кадровых ротациях. Внешнеполитический кредит доверия: Положительная реакция Баку на обновленную преамбулу открывает окно возможностей для подписания мирного договора еще до проведения референдума (в горизонте до 2028 года). Наличие подписанного соглашения позволит правительству нивелировать реваншистскую повестку оппозиции.

Успех конституционной реформы напрямую зависит от способности правящей партии обеспечить недостающие 6 голосов в парламенте без провоцирования острого политического кризиса.