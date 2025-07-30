Причина пожара в Гонконге: все о смертоносной трагедии

На этой неделе в Гонконге произошла одна из самых масштабных трагедий за последние десятилетия. Стремительно распространившийся на несколько зданий огонь унес жизни десятков человек, сотни считаются пропавшими без вести. Расскажем, где в Гонконге произошел пожар, какова причина пожара в Гонконге, его последствия и жертвы.

Это самый смертоносный пожар за последние 100 лет в одном из самых густонаселенных мегаполисов мира.

Что произошло в Гонконге?

Пожар в Гонконге начался в эту среду, около 14:51 по местному времени (вечер по Москве). Изначально возгорание возникло на бамбуковых строительных лесах, окружавших одно из зданий в рамках проводившейся реновации. Благодаря ветру и легковоспламеняющимся материалам огонь с пугающей скоростью стал перекидываться на другие башни комплекса. Меньше чем через час пожарам был присвоен четвертый уровень сложности, а к 18:22 - высший, пятый уровень тревоги. В прошлый раз такой уровень опасности присваивался здесь в 2008 году. Более 16 часов потребовалось пожарным, чтобы взять под контроль возгорание в 4 из 7 пораженных огнем зданий. Пожар в оставшихся трех зданиях еще не потушен, спасательные работы продолжаются.

Где в Гонконге произошел пожар?

Центром трагедии стал ЖК "Ван Фук Корт", расположенный в Тайпоу - северном пригороде Гонконга. Состоящий из восьми высоток ЖК был построен в 1983 году, в нем чуть меньше 2 тысяч квартир, рассчитанных на примерно 2800 человек. Последние данные о числе проживающих были собраны 4 года назад и составляли 4600 жителей, причем почти 40% жильцов в возрасте 65 лет и старше. Этот фактор, как полагают эксперты, мог повысить число жертв, так как многим пожилым людям было сложно быстро эвакуироваться.

Каковы последствия пожара в Гонконге?

Для ликвидации последствий пожара и помощи пострадавшим были мобилизованы значительные силы: более 1200 пожарных и парамедиков, свыше 300 пожарных машин, также открыты временные убежища, где разместились около 900 человек.

На данный момент подтверждена гибель 65 человек, включая пожарного, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Больницы мегаполиса приняли десятки пострадавших: по разным данным, госпитализировано от 70 до 76 человек, из которых от 15 до 17 находятся в критическом состоянии из-за ожогов и отравления дымом. Пока неизвестно, сколько точно людей еще остаются на верхних этажах зданий. Как минимум 279 человек пока что остаются пропавшими без вести.

Какова причина пожара в Гонконге?

Основной причиной стремительного распространения пожара в Гонконге назвали сочетание использования легковоспламеняющихся материалов и грубых нарушений правил пожарной безопасности на протяжении ремонта:

Горючие строительные леса и сетки. Пожар начался на бамбуковых строительных лесах, которые были обернуты зеленой защитной сеткой. Эти материалы являются высокогорючими и моментально воспламенились, позволив огню быстро распространиться вверх по фасадам зданий;

Какие крупные пожары были в Гонконге?

Это возгорание стало наиболее смертоносным в Гонконге за последние более чем 100 лет. Крупнейший пожар в истории города произошел в 1918 году на ипподроме Хэппи-Вэлли, когда погибли 614 человек.

В новейшей истории Гонконга были и другие пожары с большим количеством жертв:

1962 год: возгорание в районе Шам Шуй По привел к гибели 44 человек;

1953 год: пожар в трущобах Шек Кип Мэй, где обитали в основном беженцы из материкового Китая, оставил без жилья 53 тысячи человек;

1996 год: пожар в небоскребе "Гарли" унес 41 жизнь, 81 человек был ранен;

1996 год: пожар в загородном парке Пат Син Ленг, погибли трое школьников и двое учителей;

1997 год: поджог в караоке-баре, погибли 17 человек, 13 были ранены;

2008 год: при пожаре в караоке погибли 4 человека, были ранены 55 человек (последний по хронологии пожар высшей степени).

Какие предприняты меры в Гонконге и кто виноват в пожаре?

В правоохранительных органах мегаполиса заявили, что руководство строительной фирмы проявило грубую халатность. Были задержаны трое представителей строительной компании, проводившей ремонт. Им предъявлено подозрение в непредумышленном убийстве. Задержанные - мужчины в возрасте от 52 до 68 лет. Отмечено, что всего за неделю до пожара проводились проверки и подрядчик был уведомлен о необходимости принятия соответствующих мер пожарной безопасности. В министерстве труда заявили, что в отношении площадки, где проводился ремонт, было вынесено три предупреждения.

К расследованию также подключилась независимая комиссия по борьбе с коррупцией, которая проверяет, могли ли коррупционные схемы повлиять на ход ремонтных работ. Правительство Гонконга также распорядилось провести проверку всех муниципальных жилых комплексов Гонконга, где ведутся капитальные ремонтные работы. Более 10 других проектов, управляемых той же строительной компанией, были проверены в первую очередь.

Власти Гонконга выплатят пострадавшим по 10 тысяч гонконгских долларов (чуть больше 100 тысяч рублей), также будет фонд в размере 300 млн гонконгских долларов для помощи жителям. Многочисленные китайские компании, включая Xiaomi, Xpeng и Geely, а также благотворительный фонд основателя Alibaba Джека Ма, пообещали пожертвовать миллионы долларов пострадавшим от пожара.

Кроме того, город полностью откажется от бамбуковых строительных лесов в пользу стальных конструкций, которые более огнестойки. Таким образом, трагедия в "Ван Фук Корте" вновь обострила вопросы безопасности и соответствия строительных норм в условиях сверхплотной городской застройки Гонконга.