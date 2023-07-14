Где больше всего небоскребов?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непрерывное строительство небоскребов продолжается в наиболее крупных городах мира. Современные высотные здания представляют собой настоящее чудо архитектуры и инженерной мысли, вмещая огромное число людей и занимая при этом минимум места. На вопрос, в какой стране больше всего небоскребов, ответит этот список из топ-10 стран, расположенных по возрастанию.

В мире продолжается гонка по возведению зданий, которые можно было бы охарактеризовать как "самые самые". От самых высоких и самых многоэтажных до самых экологичных и обладающих самых невероятным дизайном.

Таиланд

Десятку списка стран с наибольшим количеством высотных зданий замыкает Таиланд, известный как рай для любителей пляжного отдыха. Эта страна, расположенная в Юго-Восточной Азии, может похвастаться 124 небоскребами. А больше всего высоток находится в столичном Бангкоке. Самый высокий небоскреб Таиланда - это Magnolias Waterfront Residences высотой 318 м в 73 этажа, он был открыт в 2018 году.

Индонезия

Горизонт Индонезии, еще одного популярного азиатского туристического направления, обрамлен 130 небоскребами. По числу высоток лидирует Джакарта. Самое высокое здание в столице Индонезии - это одна из башен комплекса Thamrin Nine высотой 382,9 метра и с 75 этажами, открытая в 2022 году. 30 самых высоких зданий Индонезии расположены именно в Джакарте.

Австралия

В Австралии 140 современных небоскребов. Большая их часть была построена в Мельбурне, однако, во втором по величине город страны. А самое высокое здание Австралии находится в городе Голд-Кост, это Q1 Tower с высотой 322,5 метра и 78 этажами, построенное еще в 2005 году. Но по количеству этажей его опережает здание Australia 108 в Мельбурне 2020 года - у него 100 этажей и высота 316.7 метров. Если учитывать, что без шпиля высота Q1 составляет всего 245 метров, то в этом параметре мельбурнское здание определенно побеждает.

Малайзия

В Малайзии 266 небоскребов, добавляющих динамичности городскому пейзажу. Больше всего высотных зданий в Куала-Лумпуре. Самый высокий небоскреб страны это Merdeka 118 высотой 678,9 метра. Этажей, как видно из названия, у нее 118. Башня была достроена не так давно, в 2023 году, потеснив со второго места в списке самых высоких зданий мира башни-близнецы Петронас высотой 452 метра.

Япония

В Японии, известной не только своими древними храмами, но и технологиями, 271 высотка. Больше всего небоскребов в Токио. До этого года самым высоким небоскребом Японии был расположенный в Осаке небоскреб Abeno Harukas высотой 300 метров с 60 этажами, но с завершением строительства комплекса Azabudai Hills в Токио в 2023 году одна из его башен вышла на первое место с высотой 325 метров и 64 этажа. Планируется, что уже в 2027 году завершится строительство Torch Tower высотой 390 метров, который будет выше всех остальных японских небоскребов.

Индия

В Индии - самой населенной стране мира с этого года - большая потребность в небоскребах, и в крупных мегаполисах они строятся довольно быстро. В Индии насчитывается 273 высотных здания, что ставит страну на пятое место в этом списке. Мумбаи - не главный город, а коммерческая столица, там и построено больше всего небоскребов. Здесь находится и самый высокий небоскреб в Индии World One высотой 280 метров. Хотя это ненадолго, так как уже в этом или в следующем году будут завершены две других башни - Lokhandwala Minerva (300 метров и 79 этажей) и Palais Royale (320 метров и 88 этажей).

Южная Корея

В Южной Корее 276 небоскребов, а по их числу лидирует столица Сеул - всемирно известный мегаполис. Именно там находится самое высокое здание на Корейском полуострове - Lotte World Tower с высотой 555 метров (123 этажа) - шестое по высоте здание в мире.

ОАЭ

В Объединенных Арабских Эмиратах 314 небоскребов - эта страна замыкает тройку лидеров. Больше всего высоток не в столице Абу-Даби, а в Дубае - торговом, финансовом и туристическом центре страны. Здесь можно увидеть самое высокое когда-либо существовавшее сооружение - 828-метровую башню Бурдж-Халифа в 162 этажа. Это не только очень популярная туристическая достопримечательность, там есть отели, офисы и торговые центры.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США

Соединенные Штаты с 880 высотными зданиями занимают второе место среди стран мира по числу небоскребов. Из этого количества 314 башен высотой более 150 метров находятся в Нью-Йорке - крупнейшем городе страны. На первом месте по высоте в США, да и в западном полушарии в целом, с 2014 года остается Всемирный торговый центр 1 (541 метр), это также седьмой по высоте небоскреб мира.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Китай

Список стран мира с наибольшим количеством небоскребов в мире возглавляет Китай, на его счету более 3090 высоток. Эти небоскребы разбросаны по нескольким мегаполисам КНР, включая такие города как Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Шанхай. Но лидирует Гонконг с 553 высотными зданиями, его даже называют городом небоскребов. Самое высокое сооружение в Китае - Шанхайская башня, построенная в 2015 году - это также третье по высоте здание в мире (632 метра и 128 этажей).

Самое высокое здание в мире в 2023 году

Пока самым высоким, а также и самым многоэтажным, зданием в мире остается дубайский небоскреб Бурдж-Халифа со 163 этажами (828 метров). Этот титул самое знаменитое здание ОАЭ носит уже 15 лет, с 2008 года. Однако, так будет не всегда: в разные годы на пальму первенства претендовали несколько проектов, но неизвестно, какие из этих зданий все-таки построят и когда.

Jeddah Tower высотой 1007 м - проект Саудовской Аравии, строительство которого стартовало в 2013 году и было приостановлено всего через 5 лет на 71 этаже. Причем сначали хотели построить башню высотой 1,6 км, но от этой идеи пришлось отказаться. Саудовская башня была главным претендентом на первое место, но теперь непонятно, будет ли проект реализован.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Oblisco Capitale высотой 1000 км - этот небоскреб со 165 этажами планируется построить в Новой столице Египта. Строительство там самого высокого здания Африки Iconic Tower уже было завершено, а к возведению здания высотой в километр пока что не приступили, но в ближайшие годы планируют.

Dubai Сreek Tower высотой 928 метров и в 200 этажей - этот проект ОАЭ выглядел как попытка Дубая не уступать в гонке за самое высокое здание в мире. Строительство башни в Дубай-Крик Харбор началось в 2016 году со сроками сдачи не позднее 2022 года, но в 2020 проект был приостановлен из-за коронавирусной пандемии.