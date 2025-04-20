Праздники в Грузии в августе: летний праздничный цикл Атнигеноба

Восточная горная Грузия поражает не только средневековыми башнями и альпийскими пейзажами, но и феноменальной сохранностью ритуалов. Расскажем, что такое Атнигеноба, где, когда и как отмечают этот праздник, почему он так называется и какие еще региональные праздники есть во второй половине лета.

В Грузии христианские каноны причудливо сплетены с дохристианскими культами, создавая уникальный духовный синтез.

Что такое Атнигеноба?

Атнигеноба (или Атенгеноба) - этой главный летний цикл народных праздников в исторических горных регионах Грузии - Тушети и Хевсурети. В Тушетии праздник называют Атнигеноба, а в Хевсурети - Атенгеноба. Это не единое событие, а кочующий праздник, перемещающийся между селами в течение июля и августа. Он объединяет древние ритуалы, посвященные плодородию, сбору урожая и почитанию святых, отражая синтез языческих обычаев и христианства. Фестиваль служит культурным каркасом для местных общин: сюда возвращаются жители, уехавшие в города, чтобы участвовать в священных обрядах, танцах и пирах, укрепляя родовые и территориальные связи.

Есть две версии происхождения слова "Атнигеноба" (есть еще вариант названия праздника "Атнигенобеби"):

От имени священномученика Афиногена (Атогена) Севастийского, принявшего смерть за веру в Христа вместе с 10 своими учениками в IV веке. Название могло возникнуть из сочетания грузинских слов, обозначающих "возрождение" (атени) и "праздник" (геноба), отражая цикличность природы.

Когда отмечают Атнигенобу?

Атнигеноба - это подвижный праздник, привязанный к православной Пасхе. Его начинают отмечать через 100 дней после Пасхи. В 2025 году фестиваль стартовал 29 июля, продолжается он обычно 2 недели, то есть в этом году до середины августа.

По православному календарю Пасхальное воскресенье в 2026 году приходится на 12 апреля, значит Атнигеноба будет продолжаться ориентировочно с 21 июля по 4 августа. Основная масса событий скорее всего придется на выходные дни июля и августа.

Где отмечают Атнигенобу?

Фестиваль перемещается по селам Тушети (Омало, Шенако, Дартло) и Хевсурети (Шатили, Муцо). В течение двух недель праздник переходит от деревни к деревне, превращая горные долины в эпицентры гуляний. Причем почти каждое село отмечает праздник под своим названием, посвящая его своей локальной иконе. Это превращает Атнигенобу в мозаику локальных традиций.

Как отмечают Атнигенобу?

Центральная роль на празднике отведена "служителю креста" шулте, которого община избирает на год. В его обязанности входит принесение в жертву барана из собственного стада и угощение общины мясом, варка сакрального напитка для ритуальных тостов, а также организация всех элементов праздника.

Во время торжеств мужчины и женщины сидят за отдельными столами. Исполняются полифонические песни и фольклорные танцы, проводятся ритуалы, имитирующие пленение и освобождение (аллегория цикла смерти и возрождения природы). А окончание празднеств знаменует переход к сезону сбора урожая.

Однако празднества в тех селах, куда чаще приезжают туристы, включают в себя более зрелищные конные состязания и приготовление хинкали, демонстрацию тушетской вышивки и войлочных изделий, исполнение народных песен и многое другое. Фестивальный цикл сопровождается традиционным пиром, танцами, а также ритуалом варки безалкогольного пивного напитка "алуди," немного похожего на комбучу.

Кроме того, в регионе в середине июля-августе отмечают следующие праздники:

Лашароба в Шенако и Чиго - чествование Святого Георгия или "Крест Лашари" - с 12 по 19 июля (Кахетия);

Тушетоба или "День пастуха" в Омало - кульминация цикла с демонстрацией ремесел, скачками и пиршествами, отмечают в последнюю субботу июля или первую субботу августа (Кахетия);

Перисцвалеба - яблочный Спас, знаменующий, переход от лета к осени, отмечаемый 19 августа в том числе в Тушети.

На востоке Грузии в селе Бахмаро, где располагается климатический курорт, 19 августа проходят известные на всю страну конные скачки. Сюда приезжают всадники со всей Гурии, чтобы испытать свои силы на кольцевой трассе, пересекающей неглубокую реку.