Правила для туристов в Китае 2026: что нельзя делать и ввозить, как себя вести и куда лучше не ходить?

Можно ли смотреть ”Ютуб” в Китае, какие книги не стоит брать с собой в путешествие в Поднебесную, где лучше не ходить в шортах, можно ли спасать людей в КНР, а также ответы на многие другие вопросы - в нашем материале.

Что нельзя ввозить в Китай?

Безвизовый режим с Китаем действует с середины сентября 2025 года, однако отмена виз не означает отмену правил, включая те, которые касаются ввоза определенных предметов на территорию страны. Помимо традиционных для всех стран оружия, взрывчатки, наркотических веществ и ядов, перед поездкой в Китай из чемодана стоит выложить:

фальшивые деньги и ценные бумаги;

мясо - в сыром и приготовленном виде, а также молоко;

морепродукты;

яйца в любом виде;

свежие овощи и фрукты;

семена и ростки растений;

материалы, которые содержат информацию, порочащую политику, экономику, культуру и моральные ценности Китая в любом виде, будь то книги, электронные носители или кассеты.

Животных (кроме собак и кошек) в Китай тоже ввозить нельзя.

© Фото: Ярослав Лобанов/ "Вестник Кавказа"

Можно ли в Китае ходить в шортах?

В Китае много запретов, которые действуют для туристов, однако что касается одежды, страна довольно демократично относится к внешнему виду отдыхающих. Шорты, топики, короткие юбки - все это разрешено за одним исключением: собираясь на экскурсию в храмы, святилища или в сельскую местность, стоит одеться скромнее, поскольку слишком откровенный наряд может быть расценен как неуважение к местной культуре.

Что нельзя делать в общественных местах?

Китай считается безопасной для туристов страной, в том числе и для женщин-туристов, которые отправляются в путешествие по Поднебесной в одиночку, тем не менее некоторых правил все-таки стоит придерживаться, дабы не привлечь к себе нежелательное внимание:

курить в Китае нельзя в большинстве помещений, включая отели, рестораны, бары, торговые центры, музеи, театры, аэропорты и тд. Что касается открытых общественных пространств, запрет на курение действует в местах, где могут находиться дети, в частности, на территории школ, детских садов, поликлиник и больниц, а также на стадионах и в парках. В большинстве китайских городов есть специально отведенные для курения места: их можно найти по информирующим знакам и специальным урнам-пепельницам. Электронные сигареты в Китае не запрещены, но правила курения распространяются и на них;

пить алкогольные напитки в Китае можно в определенных общественных местах, включая парки и улицы, однако при этом важно вести себя подобающе: не шуметь и не сорить. Запрещено пить возле школ, религиозных учреждений, в больницах, а также в местах с плотным пешеходным движением. Штраф за распитие алкогольных напитков в ненадлежащем месте - 500 юаней или примерно 5,5 тысяч рублей.

в Китае лучше воздержаться от проявления нежных чувств на публике. Держаться за руки, целоваться и обниматься считается недопустимым в общественных местах;

в Китае запрет на фотографии действует во многих местах, в том числе возле военных объектов, правительственных зданий и некоторых храмов. Прежде чем взяться за телефон или фотоаппарат, сперва обязательно проверьте, нет ли рядом запрещающей таблички.

© Фото: Ярослав Лобанов/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в китайских ресторанах/барах/кафе?

Китайская кухня - один из пунктов, ради которых многие туристы отправляются в путешествие в КНР. Чтобы гастрономический опыт оказался еще более приятным и запоминающимся в хорошем смысле слова, следует придерживаться простых правил:

постукивание палочками по тарелке считается дурным тоном. Чтобы привлечь внимание официанта, лучше вежливого его позвать или установить зрительный контакт;

одно из важнейших правил во время трапезы в Китае - ни в коем случае не вставлять палочки вертикально в еду, поскольку это напоминает похоронные ритуалы и для китайцев это неуважение. Палочки нужно класть поперек тарелки или на специальную подставку;

не стоит указывать палочками для еды на людей, поскольку данный жест считается конфликтным и агрессивным. Если вам нужно на что-то указать, лучше сделайте это ладонью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли в Китае давать чаевые?

В отличие от большинства западных стран, в Китае чаевые давать не принято. Во многих случаях они неуместны и могут вызвать смущение у персонала. Культура чаевых в Китае не прижилась, поскольку большинство людей в сфере обслуживания получают хорошую зарплату, то есть их доход не зависит от чаевых, а стоимость обслуживания зачастую включена в счет услуг ресторанов и отелей. Что касается такси, допускается округлить сумму поездки, но не более. Однако в некоторых случаях чаевые все-таки приветствуются:

чаевые можно и нужно оставлять личным гидам, а также экскурсоводам, которые проводят бесплатные экскурсии, в объеме примерно 100-200 юаней в день (1100-2200 рублей);

частным водителям - 50-100 юаней в день (550-1100 рублей).

Можно ли в Китае расплачиваться криптовалютой?

Платить криптовалютой в Китае запрещено, а любой бизнес, связанный с криптой, считается незаконным. Народный банк Китая запретил все операции с криптовалютой в стране, чтобы предотвратить рост финансовых преступлений. Рассчитываться в Китае нужно в национальной валюте - юанях.

Можно ли в Китае использовать ВПН?

В Китае большинство зарубежных сайтов и соцсетей заблокированы, то есть просто так посмотреть Ютуб не получится. Однако использование VPN-сервисов не запрещено. Правда, скачать их непосредственно в Китае не получится.

Можно ли снимать на дрон в Китае?

Туристам можно снимать с использованием дронов, но для этого его нужно зарегистрировать на сайте Администрации гражданской авиации Китая. Это касается дронов любых размеров. Обычно на регистрацию уходит 4-5 дней, после чего просителю выдается стикер c QR-кодом, который клеится на дрон. При съемке необходимо выполнять следующие правила:

максимальная высота, на которую можно запускать дроны для фото- и видеосъемки - 120 метров;

запрещено снимать на дрон в аэропортах, на военных объектах, у правительственных зданий, на КПП, у полицейских участков;

запрещено снимать большое скопление людей;

запрещено снимать национальные границы;

под запрет съемки с дрона также попадают электростанции, порты, железные дорогие и крупные автомагистрали;

запрещено снимать на дрон важные исторические и культурные достопримечательности;

центры крупных городов, в том числе Пекина и Шанхая, бесполетные зоны.

Можно ли в Китае спасать людей?

Бытует мнение, что в Китае нельзя оказывать помощь людям, оказавшимся в беде, например, нельзя спасать тонущего человека. На самом деле, это не так. Китайский закон, напортив, защищает и поддерживает тех, кто оказывает помощь в экстренных ситуациях и даже более того, снимает с них ответственность за непреднамеренное нанесение вреда пострадавшему, например, если во время сердечно-легочной реанимации будут сломаны ребра. Китайский закон поощряет, но не принуждает гражданские лица оказывать помощь тем, кто оказался в затруднительной ситуации.

Что ни в коем случае нельзя делать туристу в Китае

Китай - гостеприимная страна, очень дружелюбно настроенная по отношению к туристам. Однако даже в КНР есть список правонарушений, за которые можно угодить в тюрьму:

участие в демонстрациях и политических собраниях может привести к аресту;

фотографирование запрещенных объектов тоже может привлечь внимание китайской полиции;

за вождение автомобиля без китайских прав. Туристам вообще запрещено садиться за руль в Китае, поскольку даже международные права в КНР не действуют.

В целом туристов в Китае арестовывают крайне редко и в основном, если они подозреваются в шпионаже.