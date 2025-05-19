Права детей в русских и азербайджанских сказках

Каждый параграф книги иллюстрирован какой-то русской народной или азербайджанской сказкой. Этот проект задуман, чтобы углубить взаимопроникновение культур России и Азербайджана, чтобы дети лучше понимали культуру или традиции друг друга.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев:
Проект познавательный и очень интересный. Дело в том, что впервые российско-азербайджанская педология прорывается в новое поле. Даже педиатры и научно-исследовательские центры переходят от проблем охраны здоровья переходят к проблемам просвещения, информирования о фундаментальных правах детей. Обычно эта сфера традиционно игнорируется и остается за скобками всех мировых событий. Поэтому огромная заслуга авторов этой книги, целого научного коллектива в том, что они в доступной, удобной, комфортной форме привлекают внимание к правам ребенка.
Автор книги Лейла Намазова-Баранова:
Сказки воспринимаются людьми в любом возрасте. Всё зависит от того, какая основная мысль у них останется после прочтения. Любое совместное чтение детей с родителями развивает познавательные функции ребенка. Поэтому читать надо с самого начала, буквально с первого года жизни.
Сюжеты у сказок разные. Каждый сюжет иллюстрирует какой-то параграф. Например, сказка про Снегурочку иллюстрирует параграф о том, как ребенку каждому важно, чтобы у него было имя. Если помните, Снегурочка ожила ровно в тот момент, когда Бабушка с Дедушкой решили назвать ее Снегурочкой.
- Намазова-Баранова
Азербайджанские сказки, включенные в это издание, также хорошо описывают различные жизненные ситуации, учат тому, что обществу дорог каждый ребенок.
Вопрос не в том, кто ты по национальности, а в том, насколько ты уважаешь культуру своего народа, той страны, в которой живешь, особенно такой многонациональной как Россия или Азербайджан
- автор книги ”Права детей в сказках народов мира”.