Как в Москве поздравляли Азербайджан с Днем независимости

Сегодня посольство Азербайджана в Москве организовало прием по случаю 107-й годовщины провозглашения первой Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Эта дата отмечается как День независимости.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев:

28 мая 1918 года в Азербайджане была провозглашена первая Азербайджанская Республика, первая парламентская республика мусульманского Востока. Она просуществовала всего 23 месяца, но стала яркой страницей в истории Азербайджана, подарив идею независимости, национальную государственность, парламент, флаг, армию, институты государственной власти. Это был первый успешный опыт построения парламентской светской республики в традиционном мусульманском обществе.

В состав первого азербайджанского парламента в 1918 году вошли не только ведущие политические партии того периода Азербайджана, но и основные этнические меньшинства, которые жили в то время в Азербайджане. Так наряду с русскими и армянскими партиями была большая группа депутатов, представлявших еврейское, немецкое, польское, грузинское национальные меньшинства

- посол

Самым ярким достижением первой республики стал закон, по которому все жители Азербайджана с 20-летнего возраста вне зависимости от пола, расы, языка, этнической и профессиональной принадлежности получили избирательное право. Таким образом впервые в условиях мусульманского Востока женщины получили право избирать и быть избранными. По этому показателю Азербайджан намного опередил ведущие страны Европы

- Рахман Мустафаев

В августе 1991 года после распада Советского Союза Азербайджан восстановил свою независимость. Однако с первых же дней столкнулся с территориальными притязаниями соседней Армении, с вооруженной агрессией. Развитие страны было парализовано оккупацией, а также социальными, экономическими и политическими последствиями. Потребовалось 30 лет, чтобы благодаря политической воле, мудрости и стратегическому видению нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, а также активной политике и глубоким экономическим реформам, социальному преобразованию и внешнеполитическому балансу, которые проводил президент Ильхам Алиев, Азербайджан восстановил историческую справедливость.

- азербайджанский дипломат

Это позволило нам заняться решением самых актуальных проблем - реконструкцией и восстановлением освобожденных территорий Карабаха и Зангезура. Сегодня в освобожденном городе Лачин наш президент и президент Турции открыли третий международный аэропорт, который был построен на освобожденных территориях. Вторая серьезная проблема - разминирование. Азербайджан является одной из самых заминированных стран мира - полтора миллиона мин. За четыре года, прошедших с завершения Второй Карабахской войны, удалось разминировать и деактивировать 60 тысяч мин. Это лишь 4% от общего числа

- посол Азербайджана.

Заместить министра иностранных дел России Михаил Галузин:

От всего сердца поздравляю азербайджанских друзей с национальным праздником, с Днем независимости. Хотелось бы выразить удовлетворение результатами нашей совместной с азербайджанскими партнерами работы по развитию двусторонних отношений на базе подписанной на высшем уровне в феврале 2022 года Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

С момента подписания этой важнейшей декларации - важнейшего двустороннего межгосударственного документа - наши отношения сделали большой шаг вперед. Развивался межгосударственный политический диалог на уровне лидеров наших стран, которые задают направленность и тональность диалога. Важнейшее значение имел государственный визит президента Владимира Владимировича Путина в Баку в августе прошлого года.

- Михаил Галузин

Мы продолжали активные контакты по линии высших законодательных органов двух стран, и в этом плане важное значение имел визит председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко в Азербайджан в марте нынешнего года. Только что побывал на KazanForum вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев. Сейчас здесь на совещании высоких представителей по вопросам безопасности находится секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов. Мы общаемся, обсуждаем насущные вопросы двусторонних отношений и ищем пути их взаимоприемлемых решений.

- российский дипломат

Он также отметил большой потенциал развития отношений в экономической области:

Мы реализовываем такой мега-проект, как Международный транспортный коридор ”Север-Юг”, который призван стать в глобальном измерении одной из ключевых транспортных артерий, соединив арктический регион с портами Персидского залива через территорию России и Азербайджана, и далее Ирана.

Что касается гуманитарных контактов, то Галузин заявил:

Ожидаем Дни культуры Азербайджана в России. Рассчитываем, что и российские культурные мероприятия будут и далее проводиться в Азербайджане, включая такой флагманский культурный проект как «Русские сезоны». Есть у нас хорошие наработки в области образовательного сотрудничества, в области мемориальной совместной работы. Уверен, что у российско-азербайджанских отношений большое будущее. Важно бережно относиться к тому, что мы вместе создали до сих пор и идти вперед.

Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Ильяс Умаханов:

В такой знаменательный день хочется поздравить братский азербайджанский народ с этим праздником, который символизирует возрождение азербайджанской государственности, уверенное социально-экономическое развитие страны, укрепление международного положения. Этот праздник позволяет нам вспомнить имя великого Гейдара Алиева, который стоял у истоков современного Азербайджана, и сказать слова благодарности в адрес президента Ильхама Гейдаровича Алиева.

Народ заслуживает таких руководителей, которые могут его привести к победе. Сегодняшний Азербайджан - суверенное, победившее государство, значение и роль которого в мире растет с каждым годом. Это сказывается и на двусторонней повестке дня, и на особых отношениях между президентом Путиным и президентом Алиевым, открывает дополнительные перспективы на предстоящие годы для многопланового сотрудничества между нашими странами и между нашими народами

- Ильяс Умаханов

Военный атташе Азербайджана в Москве Кянан Тахмазов:

В этом году мы решили совместить два очень важных праздника - День независимости и День Вооруженных сил, так как они очень тесно связаны друг с другом. Не секрет, что гарант суверенитета любого государства - сильные вооруженные силы. В 1993 году с возвращением к власти общенационального лидера Гейдара Алиева началось формирование армии по современному образцу, которое затем было успешно дополнено президентом Азербайджана, верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, дальновидная политика которого превратила вооруженные силы в самую мощную армию, способную решать поставленные перед ней задачи в минимальные сроки с максимальной эффективностью.

Как следствие проведенных эффективных реформ Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, заложив основу для мира и процветания в регионе… Сейчас в 17 высших учебных заведениях Министерства обороны РФ по разным специальностям проходят обучение 164 военнослужащих Азербайджанской армии. Из них 144 курсанта, 20 офицеров. Это отображает высокий уровень сотрудничества между оборонными ведомствами наших стран и неоспоримый вклад РФ в потенциал азербайджанской армии.

- атташе

Одно из самых главных направлений - развитие оборонной промышленности. По инициативе верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, начиная с 2014 года при поддержке и под организационным началом Министерства обороны, а также Министерства обороны и промышленности каждые два года проводится международная оборонная выставка ADEX, являющаяся крупнейшим мероприятием, посвященным оборонной промышленности, которая предоставляет участникам уникальную возможность встретиться с военным руководством Азербайджана, а также мировым военно-оборонным сообществом. В ADEX 2024 участвовало 200 компаний из 19 стран мира.

- Кянан Тахмазов

Первый заместитель председателя ДУМ, доктор Дамир Мухетдинов:

В этот благословенный день от имени Духовного управления мусульман Российской Федерации, его председателя, муфтия шейха Равиля Гайнутдина, от всех российских мусульман сердечно поздравляю с Днем независимости наш братский народ Республики Азербайджан. Слава Богу, уже на протяжении многих столетий народы России, тюркские народы - татары, башкиры, азербайджанцы - сотрудничают, выстраивают правильные отношения.

Особенно приятно, что в последние годы мы можем говорить о восстановлении справедливости. Когда историческая земля Азербайджана, Карабах, вернулась к своему истоку, вернулась к своей общей земле. Это, действительно, большая победа азербайджанского народа. И мы очень рады и гордимся, что в эти годы удалось совершить и установить историческую справедливость.

- Дамир Мухетдинов

Мы желаем процветания азербайджанскому народу, республике. Чтобы еще больше строилось прекрасных храмов для представителей всех религий. Баку, Азербайджан в эти годы стал точкой сбора для религиозных лидеров со всего мира. Уже в третий раз подряд проводится Международная конференция "Исламофобия в центре внимания: Разоблачение предрассудков, разрушение стигм". Президент республики Ильхам Гейдарович Алиев посылает правильные импульсы всему мировому сообществу о том, что в уважении к мусульманам, к их правам, можно построить справедливое общество. В этот прекрасный день молим Всевышнего Аллаха, чтобы он даровал силы и процветание народу Азербайджана, счастье и благословение во всех других делах.

- заместитель председателя ДУМ

Главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко:

Хотелось бы поздравить Азербайджан, его президента Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с Днем независимости. Это важный государственный праздник, который мы отмечаем вместе. Сегодня Азербайджан - та страна, которая задает глобальные тренды и реализует инициативы международного масштаба. Рассчитываем, что дружественные, союзнические отношения между Москвой и Баку, неподверженные политической конъюнктуре, будут успешно развиваться и впредь на благо нашим странам, нашим народам, нашей экономике и устойчивому будущему.

Доктор географических наук, профессор МГУ Алексей Ретеюм:

Сегодня приятно быть на этом замечательном празднике. Московский государственный университет, который я здесь представляю, очень давно и тесно дружит с Республикой Азербайджан. Мне приятно, что в моем ботаническом саду, в Аптекарском огороде, проходили дни культуры Азербайджана. Мне кажется, что наша дружба будет только крепнуть год от года и век от века.

Ди⁠ректор Московского театра сатиры Мамед Агаев:

Я счастлив, что нахожусь на этом празднике. Мой народ сегодня - самый счастливый. День независимости дал очень многое. Думаю, в дальнейшем отношения России и Азербайджана будут только улучшаться, а такие праздники укрепляют наши связи. Поздравляю великий азербайджанский народ с Днем независимости и желаю мира, когда все люди друг друга понимают, принимают и радуются. С праздником, мой дорогой народ!

Актер Гоша Куценко: