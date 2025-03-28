Пост перед Курбан-байрамом 2025: когда, сколько дней и как соблюдать?

Курбан-байрам – главный праздник всех мусульман. Какого числа Курбан-байрам в 2025 году? Как называется пост перед Курбан-байрамом? Нужно ли держать пост в первые 10 дней месяца Зуль-хиджа?

Праздник Курбан-байрам (Ид аль-Адха, Праздник жертвоприношения) является главным для всех мусульман. Предшествующие ему 9 дней имеют большое значение для верующих. Соблюдение поста в этот период принесет последователям ислама большую награду.

Какого числа Курбан-байрам в 2025 году?

Мусульмане каждый год празднуют Курбан-байрам в 10 день последнего месяца в исламском лунном календаре Зуль-хиджа. Праздничная дата ежегодно смещается на 10-11 дней назад.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2025 году праздник Ид аль-Адха последователи ислама встретят вечером 5 июня, однако основные мероприятия состоятся уже на следующий день, 6 июня.

Пост перед Ид аль-Адха: как называется?

Пост в исламе (ураза) заключается в воздержании верующего от еды и питья от рассвета до заката. Его можно совершать в любой календарный день, за исключением праздничных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Обязательным является только один – пост в священный месяц Рамадан, который длится 29-30 дней. Но в религии есть и желательные посты, которые рекомендовано соблюдать.

К их числу относится пост перед Курбан-байрамом. Несмотря на то, что это воздержание необязательно, постящиеся верующие получат за него вознаграждение от Всевышнего.

Когда начинается и заканчивается пост перед Курбан-байрамом?

Мусульманский пост перед Курбан-байрамом длится 9 дней. В 2025 году пост перед праздником Ид аль-Адха начнется 28 мая (1-й день месяца), а закончится 5 июня постом в День Арафа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На следующий день, 6 июня все последователи ислама отпразднуют Курбан-байрам.

Как соблюдать пост перед Праздником жертвоприношения?

Пост перед Курбан-байрамом приверженцы ислама соблюдают так же, как и обязательный пост в священный месяц Рамадан.

Ураза перед праздником Ид аль-Адха предусматривает воздержание от питья и еды в дневное время суток (от рассвета до заката).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед началом поста мусульмане совершают сухур (утренний прием пищи), а уже после захода солнца они приступают к разговению (ифтару).

Уразу могут не держать дети, путники, люди с заболеваниями и болеющие во время поста, а также беременные и кормящие женщины.

Нужно ли держать пост в первые 9 дней месяца Зуль-хиджа?

Пост в Курбан-байрам не является обязательным и относится к числу желательных. То есть необходимости воздерживаться от еды и питья днем в первые дни месяца Зуль-хиджа нет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тем не менее, представители ислама практикуют соблюдение указанных постных дней в качестве еще одного вида поклонения Всевышнему. За это им будет обещана награда.

Пророк Мухаммед говорил, что первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа являются наидостойнейшими днями этого мира, а пост в любой из этих дней равен посту в течение целого года.

"Пост в первые дни месяца Зуль-Хиджа, приравнивается к одному году поста, одна ночь поклонений – приравнивается к поклонениям, совершенным в ночь Предопределения"

- пророк Мухаммед

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо этого, посланник Аллаха сказал, что благие деяние в первые 9 дней месяца Зуль-хиджа еще больше любимы. Кроме того, жизнь постящихся станет благословенной, их имущество будет увеличено, грехи будут прощены, а дети будут защищены.

Можно ли держать пост в Ид аль-Адха?

Соблюдение поста в праздничные дни - нежелательное действие, близкое к хараму. Пророк Мухаммед запретил мусульманам поститься на Ураза-байрам и Курбан-байрам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запрет на соблюдение поста на Курбан-байрам и следующие три дня обосновывается жертвоприношением, чтобы верующие в эти дни поели мясо принесенного в жертву животного.

Пост в День Арафа 2025: когда и как держать?

Однодневный пост мусульмане держат в День Арафа, или День стояния на горе Арафат, который приходится на 9-й день месяца Зуль-хиджа. В 2025 году он выпадает на 5 июня.

© Фото: Al Jazeera English, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Совершающие хадж паломники в этот день собираются на горе Арафат, расположенной в 20 км от Мекки. Соблюдение поста для мусульман в этот день носит рекомендательный характер.

Стоит добавить, что паломники, которые в День Арафа совершают хадж и находятся в долине Арафат, могут не держать пост. Они освобождаются от воздержания днем.