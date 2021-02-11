Получит ли «Интер РАО» всю тбилисскую электросеть?

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Российская энергетическая компания «Интер РАО», только что отсудившая у грузинского правительства в международном арбитраже $76,9 млн за отказ повысить цену на электричество, выступила с инициативой о выкупе почти 25% акций тбилисской электрораспределительной сети «Теласи» у местной компании Best Energy Group (BEG).

Сейчас «Интер РАО» через свою нидерландскую «дочку» Silk Road Holdings B.V. владеет более 75% акций «Теласи». Если сделка с BEG состоится, то «Интер РАО», обладающая также важными объектами генерации в Грузии, установит полный контроль над электрораспределительной сетью Тбилиси, что еще более усилит влияние российской государственной компании на энергетическом рынке Грузии.

Как стало известно о планах «Интер РАО»?

Влиятельный грузинский ресурс Business Media Group (BMG) сообщил о размещении компанией Silk Road Holdings B.V. (SRH), владеющей 84443957 обыкновенных акций (75%) «Теласи», тендерного заявления о выкупе 27 985 461 обыкновенных акций (почти 25%) «Теласи».

Российская компания разместила тендерное заявление на правительственном сайте соответствующего профиля matsne.gov.ge в соответствии с законом Грузии «О ценных бумагах».

SRH в одностороннем порядке предложила цену одной обыкновенной акции 1,82 лари ($0,67), подчеркнув, что цена является максимальной. При этом SRH указала, что предложение останется в силе до 31 марта, ответ BEG будет рассмотрен в течение недели, 1-7 апреля, а непосредственно покупка акций и выплата произойдет до 24 апреля.

Почему грузинская компания отказалась продать «Интер РАО» свой пакет акций?

Почти сразу после размещения тендерного предложения SRH грузинская бизнес-группа CBS, которой принадлежит BEG, владеющая почти 25% акций «Теласи», опубликовала заявление, в котором категорично высказалась против продажи своего пакета акций тбилисской электрораспределительной сети:

CBS Group не планирует продавать акции «Теласи»

В документе подчеркивается, что размещение тендерного предложения SRH - «стандартная процедура, не накладывающая на SBS и BEG никаких обязательств. При этом грузинская бизнес-группа отметила, что могла ответить российской компании и позже, но сразу же выступила с опровержением «во избежание неправильных интерпретаций».

Грузинские эксперты, пытающиеся разобраться в хитросплетении заявлений, усматривают в происходящем интригу.

Вице-президент Академии естественных наук Грузии Александр Твалчрелидзе сказал «Вестнику Кавказа»:

Владение 100% акций «Теласи» априори не предоставляет «Интер РАО» никаких особых преимуществ

Однако, по мнению бывшего президента Нацбанка Грузии, экономиста Романа Гоциридзе, которое он высказал в интервью «Вестнику Кавказа», владельцы 75% и 25% акций «Теласи» («Интер РАО» и известный грузинский бизнесмен Хвича Макацария) заранее договорились сделать противоречивые заявления, чтобы заинтересованные стороны, в том числе Совет наблюдателей «Теласи» активнее включились в процесс.

По другой версии, стороны пока не смогли договорится о цене и пытаются продолжить процесс в закрытом режиме.

Как «Теласи» оказалась у «Интер РАО?»

В 2003 году американская компания AES, владевшая «Теласи», решила продать этот актив «РАО ЕЭС России». За это решение американцев тогдашняя оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили жестко критиковала престарелого президента Эдуарда Шеварднадзе.

Оппозиционеры называли продажу «Теласи» «государственным переворотом», заявляя, что тот, кто владеет тбилисской электрораспределительной сетью, «владеет всей страной» и может «контролировать политические процессы».

Однако российская компания повела себя профессионально и вскоре решила многолетнюю проблему электроснабжения.

После ликвидации «РАО ЕЭС России» «Теласи» перешел во владение «Интер РАО».

Кроме тбилисской электрораспределительной сети, «Интер РАО» владеет в Грузии двумя важными объектами энергетики: гидроэлектростанциями «Храми 1» и «Храми 2».

Намерение приобрести полный пакет акций «Теласи» свидетельствует о желании российской госкомпании еще больше расширить свое присутствие и влияние на грузинском энергетическом рынке и в скором времени выразить заинтересованность в покупке других электрораспределительных сетей, а также гидроэлектростанций по всей территории Грузии.