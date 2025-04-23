Подвиг евреев из Азербайджана во время Великий Отечественной войны

Мехман Мамедов, д.м.н., профессор

Вторая мировая вошла в историю как самая масштабная война в истории человеческой цивилизации. Она затронула три континента, 61 государство, 80% населения мира. Под ружье встало около 120 млн человек. В странах бывшего СССР 9 мая отметают День победы в Великой Отечественной войне, ставшей битвой против страшной идеологии нацизма.

В захватнических планах Германии Азербайджан занимал особое место. Богатство Азербайджана, особенно его нефтяные запасы, стратегически выгодное положение между Востоком и Западом привлекало внимание захватчиков. Согласно плану «Эдельвейс», Баку планировалось захватить уже 25 сентября 1941 года. После этого «Континентальная нефтяная компания» Германии должна была заняться добычей, переработкой и вывозом нефти. Но этот план провалился.

В годы войны из Азербайджана в ряды Красной армии было мобилизовано около 700 тыс. человек, из которых 11 тыс. - женщины. Евреи Азербайджана активно участвовали в борьбе с фашизмом. Многие героически сражались в рядах пяти национальных дивизий, сформированных в Азербайджанской ССР, в частности 416 гвардейской Таганрогской дивизии. Она прошла боевой путь от Кавказа до Берлина, освобождая Таганрог, Мелитополь, разгромив в начале февраля 1944 года 9-ю пехотную дивизию вермахта. Дивизия была в первых рядах войск, освобождавших Одессу, Кишинев, Варшаву.

Когда евреи попадали в плен, то держались вместе с азербайджанцами, и не было случаев, чтобы азербайджанцы выдавали врагу своих земляков. В этой войне сражался каждый пятый житель Азербайджана. Из поселка Красная Слобода, где компактно проживали горские евреи, на фронт ушло около 1000 человек, погибло более 500. В армию призвали и многих женщин, особенно медицинских сестер. Из Красной Слободы на фронт ушли Довро Ифраимова, Бася Нисимова, Яхити Якубова, Ливго Якубова, Довро Яшаева, Гюлбахор Хаимова, Порат Нисанова, Пурим Биророва и другие. Война забрала жизнь каждого восьмого представителя горских евреев. Несколько сотен горских евреев Северного Кавказа и Азербайджана были награждены орденами и медалями. Среди них Героями Советского Союза стали старший сержант Исай Иллазаров и майор Шатиэль Абрамов. Старший лейтенант Алексей Иосифович Мардахаев награжден посмертно орденом Ленина.

Среди 128 героев Советского Союза, выходцев из Азербайджана, каждый восьмой был представителем еврейского народа. Из Баку был родом трижды Герой Социалистического Труда, нарком боеприпасов СССР Б.Л. Ванников, Герои Советского Союза М. Шахнович, С. Левин и Е. Маневич.

В годы войны Азербайджанская ССР была главным поставщиком на фронт нефти и нефтепродуктов. Азербайджанские нефтяники отправили на фронт 75,2 млн тонн нефти, что составило 3/4 всей добываемой в СССР нефти. В нефтяной промышленности хорошо были известны имена С. Гробштейна, М. Рубинера, И. Гликмана, А. Задова, А. Барьюдина и В. Зейде.

И. Криман долгое время был главным инженером Каспийского пароходства, которое сыграло важную роль в обеспечении южного маршрута ленд-лиза.

Значительный вклад в победу над фашистами внесли труженики тыла. Герой Социалистического труда Гульбоор Давыдова стала инициатором организации женского колхоза, которому дали название «Красная батрачка». Женский колхоз завершил весенний сев, подготовил почву для бахчевых культур. Урожайность у них оказалась выше, чем в мужской сельхозартели. В последующем оба колхоза слились в одно крупное хозяйство. Во время войны Гульбоор Давыдова работала звеньевой в колхозе «Путь коммунизма». Ее колхоз, несмотря на нехватку рабочих рук, поставлял больше сельскохозяйственной продукции по сравнению в предвоенными годами. Во время Великой Отечественной войны героически погибли оба сына Гюльбоор.

Азербайджанская ССР приняла много раненых и эвакуированных жителей, в том числе из Ленинграда, городов и поселков Северного Кавказа. Баку стал большим госпиталем. Раненых размещали в школах, пансионатах, производственных помещениях, лагерях. Среди врачей и среднего медперсонала было много евреев. В годы войны начальником эвакогоспиталей в Баку был полковник медицинской службы Р. Гуревич.

В достижении Победы значительный вклад внесли не только воины, но и деятели культуры и искусства, ставшие идеологами политической и культурно-массовой работы как на фронте, так и в тылу. К выдающимся музыкальным произведениям военной поры следует отнести и оперу "Гнев народный" Афрасияба Бадалбейли и Бориса Зейдмана. В 1942 году М. Вайнштейн и М. Криштул создали одноактную оперу «Сигнал». Большой популярностью пользовались произведения А. Кабакова и М. Вайнштейна.

После войны еврейское население Азербайджана значительно возросло. Это было связано с переселением большого числа беженцев с Украины, из Белоруссии, Прибалтики и России. Многие не захотели вернуться в места своего прежнего проживания и сочли за благо остаться в Азербайджане. В Азербайджанской ССР в послевоенные годы проживало 29716 ашкеназских евреев и около 13 тыс. горских и грузинских евреев.

В 1945 году в Баку произошло важное событие для религиозных общин евреев. Открывается сначала горская, а в 1946 году и ашкеназско-грузинская синагоги, то стало ярким примером воцарившейся в республике толерантности и терпимости. В послевоенные годы евреи принимали участие в восстановлении разрушенных промышленных объектов и народного хозяйства, а также в развитии социальной сферы Азербайджанской ССР. Многие были комсомольскими активистами и партийными лидерами. Они были представлены также в журналистике и в печати.

В новейшей истории Азербайджана евреи играют важную роль в развитии страны. Они вместе с азербайджанцами и другими народами проявили героизм во время войны за восстановление территориальной целостности страны. Азербайджан чтит память своего национального героя Альберта Арагунова, который героически погиб на той войне.

Вторая мировая война принесла бедствия и тяжелые потери не только советскому народу, но и всему миру. Нужно признать, что советский народ заплатил высокую цену за освобождение человечества от фашизма. Победа, добытая единством народов Советского союза, была Победой и еврейского народа.

Светлая память героям!