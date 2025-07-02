Почему Узбекистан выбрал Азербайджан?

Азербайджан и Узбекистан договорились о совместной добыче нефти и газа в одном из самых перспективных нефтегазоносных районов центральноазиатского государства. Где и сколько углеводородов будут добывать страны и зачем это нужно - рассказываем в нашем материале.

Соглашение о разделе продукции

Узбекистан и Азербайджан подписали соглашение о разделе продукции (СРП) для работы в Устюртском нефтегазоносном районе. Совместная добыча углеводородов - первый подобный энергетический проект двух стран, открывающий новые возможности и перспективы, как с точки зрения внутреннего обеспечения, так и экспорта. До сих пор соглашения СРП Узбекистан заключал с российскими компаниями: ”Лукойлом” и ”Газпромом”, которые работают в стране с 2004 года. Попытка заключить подобное соглашение с британской BP в 2018 году завершилась неудачей: спустя три года мультинациональная компания вышла из проекта в связи со сменой стратегии и переориентацией на зелёную энергетику.

Что такое СРП?

Соглашение о разделе продукции - это договор между правительством и одним или несколькими инвесторами, которое определяет права на разведку, исследование и добычу полезных ископаемых на определенной территории в течение определенного количества времени. В рамках договора государство нанимает инвесторов в качестве подрядчиков для добычи полезных ископаемых, оставляя за собой право собственности на ресурсы. Инвесторы занимаются разведкой и добычей за свой счёт и получают долю от добытых ресурсов, определённую условиями соглашения. В случае с Узбекистаном, СРП было подписано между министерством энергетики страны, а также национальными нефтегазовыми компании двух стран: SOCAR и ”Узбекнефтегаз”.

Что предусматривает азербайджанско-узбекское соглашение?

Еще в начале июля SOCAR, ”Узбекнефтегаз” и министерство энергетики Узбекистана договорились о начале разведочных работ в Устюртском нефтегазоносном регионе, а по соглашению, подписанному 24 июля, стороны условились начать сейсморазведку на территории площадью в тысячу квадратных километров, а также дальнейшие изыскания на одной из скважин. Если в результате будет обнаружено промышленное месторождение, SOCAR и ”Узбекнефтегаз” начнут его разработку.

Насколько перспективен Устюртский район?

Устюртский нефтегазоносный район - один из пяти регионов Узбекистана, где есть доказанные запасы нефти и газа. Находится он на территории двух стран: Узбекистана и Казахстана. В пределах узбекской части Устюртского региона выделяют три области: плато Устюрт, Южное Приаралье и Аральское море. Изучение региона с целью обнаружения залежей нефти и газа в нём началось еще в 1960х годах. К 2021 году в регионе было открыто 26 месторождений нефти газа. Площадь Устюртского региона составляет 110 тысяч квадратных километров, из которых 108 тысяч являются перспективными с точки зрения добычи углеводородов. Как сообщает новостной канал ”Узбекистан 24”, в рамках совместной работы SOCAR и ”Узбекнефтигаз” запланировали разведать в Устюрте 35 млрд кубометров газа и более 100 млн тонн нефти.

Почему Узбекистан выбрал Азербайджан?

Соглашение, подписанное SOCAR и ”Узбекнефтегаз”, соответствует тенденции расширения сотрудничества между двумя странами. Еще в 2023 году Азербайджан и Узбекистан договорились об углублении сотрудничества в сфере энергетики, а 2025 год был объявлен годом экономической кооперации. По словам главы ”Узбекнефтегаза” Баходиржона Сидикова, развитие связей между двумя странами в энергетической сфере стало возможным, благодаря доверительному отношению между главами двух государств. Что касается соглашения с SOCAR по разведке и добыче углеводородов, оно, по мнению Сидикова, обеспечит узбекской компании необходимый опыт для дальнейшего развития нефтегазовых проектов, в том числе в других странах.

Что Азербайджан говорит о новом проекте?

Азербайджанская сторона уверена, что за проектом по разведке и добычи нефти и газа в Устюртском районе последуют и другие. Генеральный директор компании SOCAR Ровшан Наджаф напомнил, что геологический потенциал Узбекистане очень велик, и у сторон уже есть намеченный план по реализации задуманного проекта, которая должна начаться в ближайшее время. По словам Наджафа, сотрудничество с SOCAR внесёт вклад в обеспечение энергетической безопасности Узбекистана.

Куда пойдут нефть и газ, если проект окажется успешным?

В случае, если SOCAR и ”Узбекнефтегазу” удастся найти крупное месторождения углеводородов в Устюртском районе, добываемые там ресурсы смогут поспособствовать энергонезависимости центральноазиатской страны. Сегодня Узбекистан не покрывает потребности в энергоресурсах, импортируя нефть и газ, в основном из России, а также из Казахстана. При этом с каждым годом импорт увеличивается: в частности, в 2024 году импорт газа вырос в три раза по сравнению с годом ранее до 463 млн долларов, а нефти - на 22% до $1,5 млрд.

Для SOCAR участие в совместном с Узбекистаном проекте - возможность усилить свою роль в качестве поставщика нефтегазовых услуг в регионе Центральной Азии, а также обеспечить доступ к нефтегазовым ресурсам, которые в дальнейшем могут быть использованы, в том числе и для экспорта.