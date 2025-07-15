Почему Израиль напал на Сирию?

Двумя днями ранее израильские танки атаковали вооружённую колонну сирийцев в провинции Эс-Сувейда, а во вторник были нанесены авиаудары по сирийским правительственным войскам в мухафазе.
Что происходит в Сирии?
В воскресенье, 13 июля в городе Эс-Сувейда, столице одноимённой провинции, где проживает друзское меньшинство, сирийский бедуины, которые, предположительно, связаны с новым правительством, напали и ограбили друза. Инцидент спровоцировал серию столкновений друзских группировок, контролирующих Эс-Сувейду с бедуинами. По мере роста напряженности в понедельник сирийское правительство отправило военных в провинцию, чтобы урегулировать ситуацию. Друзские группировки, не доверяющие новому правительству, решили, что армия идёт на помощь бедуинам, и вступили в конфликт правительственными силами. В результате столкновений погибло 166 человек. Во вторник министерство обороны Сирии объявило режим прекращения огня в Эс-Сувейде.
Начиная с понедельника, Израиль оказывает поддержку друзам: в понедельник и вторник армия страны нанесла удары по Эс-Сувейде. В среду столкновения в провинции возобновились, а Израиль атаковал штаб-квартиру сирийской армии и президентский дворец в Дамаске, в результате чего как минимум три человека погибли, более 30 ранены.
Конфликт Израиля и Сирии
Конфликт Израиля и Сирии стоит рассматривать в рамках более широкого израильско-арабского конфликта, который продолжается с момента создания Государства Израиль. В 1960-1970е годы произошло два события, определившие последующую напряженность между двумя государствами:
- Шестидневная война 1967 года, к которой привели, в том числе многочисленные сирийско-израильские столкновения. Одним из итогов войны стал захват Израилем контроля над Голанскими высотами - сирийской южной территорией;
- В ходе войны Судного дня 1973 года Сирия попыталась вернуть себе территорию, но безуспешно. Голанские высоты остались под контролем Израиля, который позднее их аннексировал, что не было признано ни одной страной в мире, кроме США.
С тех пор Голан является камнем преткновения между двумя странами. Однако он не единственная причина конфликта. Во время Ливанской войны 2006 года Сирия оказала поддержку Хезболле, которая воевала против Израиля, а Израиль в ходе последовавшей Сирийской гражданской войны неоднократно наносил удары по иранским силам в Сирии. Многочисленные попытки урегулировать конфликт так ни к чему и не привели.
Вторжение Израиля в Сирию
В конце 2024 года, когда произошло падение режима Асада, Израиль инициировал самую мощную атаку на Сирию со времён Войны Судного дня. Израильская армия захватила буферную зону между Голанскими высотами и Сирией, получив доступ к горе Хермон. С декабря 2024 по июль 2025 года Израиль расширил контроль над сирийскими территориями, в частности, над южными провинциями Эль-Кунейтра и Дераа. До июня текущего года израильская армия, продвигаясь по территории Сирии, также наносила авиаудары по городам страны, в том числе столице, Дамаску.
Что Израиль хочет от Сирии?
Основная цель израильского вторжения в Сирию - обезопасить себя. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в феврале 2025 года заявил, что Израиль не позволит новому правительству и новой сирийской армии дойти до территории к югу от Дамаска. В целом Израиль, находясь в Сирии, изначально ставил перед собой следующие задачи:
- полную демилитаризацию южных территорий Сирии, в частности провинций Эль-Кунейтра, Дераа и Эль-Сувейд;
- предотвращение продвижения экстремистских групп к Голанским высотам;
- оказание помощи национальным меньшинствам, в частности, друзам, которые проживают на территории Сирии.
Кто такие друзы?
Друзы - этнорелигиозное сообщество на Ближнем Востоке. Большинство из них, примерно 700-800 тысяч проживают на территории Сирии, еще 150 тысяч - в Израиле. Один из сирийских регионов, который сегодня контролируется друзами - это Эc-Сувейд. В ходе гражданской войны друзы сформировали несколько военизированных группировок, воевавших как против Башара Асада, так и против исламских экстремистов. После падения режима Башара Асада друзы не стали переходить на сторону нового руководства страны, несмотря на заверения нового лидера, Ахмеда Аш-Шараа о том, что права меньшинств в государстве будут соблюдены.
Почему Израиль защищает друзов?
В конце февраля в окрестностях города Джарамана, расположенного примерно в 5 километрах от Дамаска, между друзами и новой сирийской армией произошла перестрелка. Тогда премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац приказали армии готовиться к потенциальному вторжению с целью защиты друзского населения в Джарамане. В их совместном заявлении содержится следующая формулировка ”Если сирийским режим навредит друзам, мы навредим ему”.
Защищая друзов, Израиль пытается заручиться поддержкой этнорелигиозного меньшинства на территории Сирии с целью усиления собственной безопасности на северо-восточной границе, а также оправдать своё продвижение на сирийской территории.
Как друзы относятся к Израилю?
Сами друзы настороженно относятся к помощи со стороны Израиля. В марте лидер ливанской друзской общины (в Ливане проживает около 300 тысяч друзов) призвал сирийских друзов не доверять действиям Израиля. По его словам, задача руководства страны - спровоцировать разделение и подорвать национальную безопасность в государстве.
В последние дни, по сообщениям, сотни друзов, проживающих на Голанских высотах, перешли в Сирию, скорее всего, чтобы поддержать свою общину, сражающуюся в соседней стране.
Что будет дальше?
В настоящий момент столкновения в провинции Эс-Сувейда продолжаются, и каждая из вовлечённых сторон выдвигает свои требования:
- Духовный лидер друзов в Сирии, Хикмат Аль-Хиджри заявил, что происходящее в Эс-Сувейде - крайне опасный процесс, и провинция не должна превращаться в арену для борьбы и насилия. По его мнению, проблема столкновений с правительственными силами может быть решена только мирным путём посредством честного диалога, гарантирующего свободу и уважение достоинства людей.
- Дамаск обвиняет в новом витке напряженности в стране Израиль, при этом подтверждая свою готовность защищать всех своих граждан, в том числе друзское меньшинство.
- США призывают Сирию отвести военных от южной границы, чтобы обеспечить возможность деэскалации с Израилем, который, в свою очередь, требует того же.
- ООН, Турция, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и ОАЭ осуждают атаки Израиля, считая неприемлемым применение военной силы в отношении суверенной Сирии.
- ЕС выразил свою обеспокоенность в связи с авиаударами на Дамаск, призывая к уважению суверенитета Сирии.