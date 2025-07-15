Почему Израиль напал на Сирию?

16 июля израильские военные сообщили, что нанесли удар по территории перед штаб-квартирой вооруженных сил Сирии в Дамаске, заявив, что они пристально следят за тем, что происходит на юге Сирии, где проживают друзы. Почему Израиль в очередной раз атаковал Сирию - разбираемся в этом материале.

Двумя днями ранее израильские танки атаковали вооружённую колонну сирийцев в провинции Эс-Сувейда, а во вторник были нанесены авиаудары по сирийским правительственным войскам в мухафазе.

Что происходит в Сирии?

В воскресенье, 13 июля в городе Эс-Сувейда, столице одноимённой провинции, где проживает друзское меньшинство, сирийский бедуины, которые, предположительно, связаны с новым правительством, напали и ограбили друза. Инцидент спровоцировал серию столкновений друзских группировок, контролирующих Эс-Сувейду с бедуинами. По мере роста напряженности в понедельник сирийское правительство отправило военных в провинцию, чтобы урегулировать ситуацию. Друзские группировки, не доверяющие новому правительству, решили, что армия идёт на помощь бедуинам, и вступили в конфликт правительственными силами. В результате столкновений погибло 166 человек. Во вторник министерство обороны Сирии объявило режим прекращения огня в Эс-Сувейде.

Начиная с понедельника, Израиль оказывает поддержку друзам: в понедельник и вторник армия страны нанесла удары по Эс-Сувейде. В среду столкновения в провинции возобновились, а Израиль атаковал штаб-квартиру сирийской армии и президентский дворец в Дамаске, в результате чего как минимум три человека погибли, более 30 ранены.

Конфликт Израиля и Сирии

Конфликт Израиля и Сирии стоит рассматривать в рамках более широкого израильско-арабского конфликта, который продолжается с момента создания Государства Израиль. В 1960-1970е годы произошло два события, определившие последующую напряженность между двумя государствами:

Шестидневная война 1967 года, к которой привели, в том числе многочисленные сирийско-израильские столкновения. Одним из итогов войны стал захват Израилем контроля над Голанскими высотами - сирийской южной территорией;

В ходе войны Судного дня 1973 года Сирия попыталась вернуть себе территорию, но безуспешно. Голанские высоты остались под контролем Израиля, который позднее их аннексировал, что не было признано ни одной страной в мире, кроме США.

С тех пор Голан является камнем преткновения между двумя странами. Однако он не единственная причина конфликта. Во время Ливанской войны 2006 года Сирия оказала поддержку Хезболле, которая воевала против Израиля, а Израиль в ходе последовавшей Сирийской гражданской войны неоднократно наносил удары по иранским силам в Сирии. Многочисленные попытки урегулировать конфликт так ни к чему и не привели.

Вторжение Израиля в Сирию

В конце 2024 года, когда произошло падение режима Асада, Израиль инициировал самую мощную атаку на Сирию со времён Войны Судного дня. Израильская армия захватила буферную зону между Голанскими высотами и Сирией, получив доступ к горе Хермон. С декабря 2024 по июль 2025 года Израиль расширил контроль над сирийскими территориями, в частности, над южными провинциями Эль-Кунейтра и Дераа. До июня текущего года израильская армия, продвигаясь по территории Сирии, также наносила авиаудары по городам страны, в том числе столице, Дамаску.

Что Израиль хочет от Сирии?

Основная цель израильского вторжения в Сирию - обезопасить себя. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в феврале 2025 года заявил, что Израиль не позволит новому правительству и новой сирийской армии дойти до территории к югу от Дамаска. В целом Израиль, находясь в Сирии, изначально ставил перед собой следующие задачи:

полную демилитаризацию южных территорий Сирии, в частности провинций Эль-Кунейтра, Дераа и Эль-Сувейд;

предотвращение продвижения экстремистских групп к Голанским высотам;

оказание помощи национальным меньшинствам, в частности, друзам, которые проживают на территории Сирии.

Кто такие друзы?

Друзы - этнорелигиозное сообщество на Ближнем Востоке. Большинство из них, примерно 700-800 тысяч проживают на территории Сирии, еще 150 тысяч - в Израиле. Один из сирийских регионов, который сегодня контролируется друзами - это Эc-Сувейд. В ходе гражданской войны друзы сформировали несколько военизированных группировок, воевавших как против Башара Асада, так и против исламских экстремистов. После падения режима Башара Асада друзы не стали переходить на сторону нового руководства страны, несмотря на заверения нового лидера, Ахмеда Аш-Шараа о том, что права меньшинств в государстве будут соблюдены.

Почему Израиль защищает друзов?

В конце февраля в окрестностях города Джарамана, расположенного примерно в 5 километрах от Дамаска, между друзами и новой сирийской армией произошла перестрелка. Тогда премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац приказали армии готовиться к потенциальному вторжению с целью защиты друзского населения в Джарамане. В их совместном заявлении содержится следующая формулировка ”Если сирийским режим навредит друзам, мы навредим ему”.

Защищая друзов, Израиль пытается заручиться поддержкой этнорелигиозного меньшинства на территории Сирии с целью усиления собственной безопасности на северо-восточной границе, а также оправдать своё продвижение на сирийской территории.

Как друзы относятся к Израилю?

Сами друзы настороженно относятся к помощи со стороны Израиля. В марте лидер ливанской друзской общины (в Ливане проживает около 300 тысяч друзов) призвал сирийских друзов не доверять действиям Израиля. По его словам, задача руководства страны - спровоцировать разделение и подорвать национальную безопасность в государстве.

В последние дни, по сообщениям, сотни друзов, проживающих на Голанских высотах, перешли в Сирию, скорее всего, чтобы поддержать свою общину, сражающуюся в соседней стране.

Что будет дальше?

В настоящий момент столкновения в провинции Эс-Сувейда продолжаются, и каждая из вовлечённых сторон выдвигает свои требования: