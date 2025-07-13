Генсек ООН осудил удары ЦАХАЛ по Дамаску, Сувейде и Дераа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает атаки израильских войск на Сирию, соответствующее заявление сделал его представитель Стефан Дюжаррик.
По его словам, речь идет о ведущих к эскалации ударах Израиля по Сувейде, Дераа и центру сирийской столицы Дамаска, а также о передислокации сил Армии обороны Израиля на Голанских высотах.
"Он (Гутерриш - ред.) призывает к немедленному прекращению всех нарушений суверенитета и территориальной целостности Сирии и к соблюдению Соглашения о разъединении сил от 1974 года"
– Дюжаррик
Кроме того, по словам представителя главы международной организации, Гутерриш обеспокоен ростом напряженности в Сувейде: генсек международной организации "безоговорочно осуждает" применения насилия против мирных лиц.