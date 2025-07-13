Генсек ООН осудил удары ЦАХАЛ по Дамаску, Сувейде и Дераа

Глава Организации объединенных наций Антониу Гутерриш осуждает эскалацию в Сирии, а именно нанесение Армией обороны Израиля ударов по ряду сирийских территорий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает атаки израильских войск на Сирию, соответствующее заявление сделал его представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, речь идет о ведущих к эскалации ударах Израиля по Сувейде, Дераа и центру сирийской столицы Дамаска, а также о передислокации сил Армии обороны Израиля на Голанских высотах.

"Он (Гутерриш - ред.) призывает к немедленному прекращению всех нарушений суверенитета и территориальной целостности Сирии и к соблюдению Соглашения о разъединении сил от 1974 года"

– Дюжаррик

Кроме того, по словам представителя главы международной организации, Гутерриш обеспокоен ростом напряженности в Сувейде: генсек международной организации "безоговорочно осуждает" применения насилия против мирных лиц.