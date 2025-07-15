Вестник Кавказа

Администрация Трампа просит Израиль прекратить налеты на Сирию – СМИ

Администрация Трампа просит Израиль прекратить налеты на Сирию – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США призывают Израиль отказаться от налетов на Сирию и начать диалог с властями этой страны. В Вашингтоне отмечают, что это необходимо сделать для снижения напряженности.

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обратилась к Израилю с просьбой перестать наносить удары по Сирии. Об этом сообщают 16 июля американские чиновники, пожелавшие остаться анонимными.

По данным портала Axios, американцы просят власти еврейского государства начать диалог с сирийским руководством, чтобы снизить напряженность.

Напомним, в конце прошлой неделе на юге Сирии произошли столкновения между друзами и правительственными силами. Израиль поддержал друзов и атаковал армейские части Дамаска.

Ранее сегодня Израиль нанес несколько авиаударов по Дамаску. Первый из них затронул район столицы, в котором находится Генштаб ВС Сирии, а дальнейшие – само здание генштаба и, как пишет ряд СМИ, президентский дворец. В еврейском государстве подтвердили бомбардировку столицы САР, связав ее с обострением обстановки в южной части страны.

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