Израиль потребовал от Дамаска вывести войска из Эс-Сувейды

Израиль пригрозил новым властям Сирии демилитаризацией, если Дамаск не выведет войска из провинции Эс-Сувейда.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац в ультимативной форме потребовал от армии Сирии оставить провинцию Эс-Сувейда на юге страны, где проживают друзы. В противном случае глава израильского военного ведомства пообещал усилить удары по ВС Сирии.

"Армия обороны Израиля продолжит атаковать силы режима до тех пор, пока они не уйдут из этого района, и вскоре ужесточит ответные меры против режима, если наш сигнал не будет услышан"

– Исраэль Кац

По словам Каца, Израиль не оставит без помощи друзов, Тель-Авив будет проводить демилитаризацию, если войска нового Дамаска продолжат боевые действия.

Напомним, что ситуация в регионе обострилась 13 июля, когда правительственные войска вступили в конфликт с друзами, в результате которого погибли более 30 человек. Израиль, поддерживающий этноконфессиональное меньшинство, нанес удары по военным подразделениям сил Дамаска.

Чего хочет Израиль в Сирии?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о целях израильской внешней политики, мотивирующих ЦАХАЛ вести боевые действия на территории Сирии.

"Прежде всего стоит обратить внимание, что озвученные требования Израиля к Дамаску — это нарушение международного права и агрессия, ведь Тель-Авив хочет, чтобы сирийские власти отказались от контроля за участком территории Сирии. Современный Израиль в целом пытается создать вокруг себя раздробленный, ослабленный регион, находящийся в состоянии постоянного кризиса. Как показывают события последних лет, израильским властям не нужно, чтобы вокруг были государства, контролирующие собственную территорию, имеющие сильную армию, крепкую экономику, централизованную власть и тем самым обладающие потенциалом противостоять намерениям Израиля расширять его территориальную экспансию", - сказал он.

"В данном контексте происходящее на сирийском направлении со стороны Израиля никаких удивлений не вызывает. Я думают, что даже сами израильский власти не воспринимают всерьез свой ультиматум. Есть понимание, что даже если все войска нынешнего переходного правительства Сирии уйдут из района эс-Сувейды, рейды Израиля на территории Сирии будут продолжены – просто перейдут в другие районы. Израиль определенно не хочет покидать захваченные сирийские территории, и речь уже идет не только о Голанских высотах, оккупированных вот уже 50 лет, но и о землях, взятых в конце прошлого года за пределами линии соприкосновения, державшейся с 1974 года. Так или иначе прослеживается четкая линия Израиля на недопущение восстановления целостности Сирии и создания боеспособной сирийской армии, на поощрение сепаратизма, общей нестабильности и угроз безопасности в САР", - сообщил Турал Керимов.

"Важно, что эта политика будет осуществляться Израилем вне зависимости от того, кто находится у власти в Дамаске. Тель-Авив это мало волнует. В целом, смена власти в Сирии в конце прошлого года всецело была выгодна только одному игроку – Израилю. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху даже признавал, что именно действия Тель-Авива в конечном итоге привели к краху правительства Асада. Но вместе с тем в политике израиля ничего не поменялось, и в этом плане защита друзов – это только повод, судьба сирийских друзов Израилю безразлична, тем более что друзская община в Сирии выступает против коллаборации с еврейским государством. Эти обвинения и требования к Дамаску озвучены лишь для того, чтобы прикрыть истинную причину действий ЦАХАЛ в районе эс-Сувейды", - отметил востоковед.

"Да, в Израиле живет друзская община, но она не едина с сирийскими друзами. Неверно представлять общины того или иного народа в разных странах в виде единого сообщества. В данном контексте Израиль пытается выдать желаемое за действительное, мол, есть какая-то поддержка со стороны сирийских друзов по отношению к Израилю. Конечно, какая-то маргинальная часть в угоду собственных интересов готова поддержать кого угодно, в том числе Израиль, но это не значит, что такова общепринятая позиция всех друзов, которые проживают в Сирии. В Израиле это тоже понимают, но используют друзскую тему как удобную официальную причину для продолжения своей политики в Сирии", - заключил Турал Керимов.