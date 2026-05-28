Петров пост 2026: начало и конец, как поститься, что можно есть?

Примерно через 35 лет после распятия Христа, в Риме, столице Римской империи, где христиане подвергались жесточайшим гонениями, 12 июля были казнены двое разных по происхождению, но близких по духу мужчин-проповедников: апостолы Петр и Павел. Петр был распят головой вниз, а Павел обезглавлен.

Однако их смерть не принесла желаемого результата: новообращенные христиане еще больше начали прославлять уже не просто проповедников, но мучеников, а к IV веку апостолы стали настолько почитаемыми, что перед днем их памяти, 29 июня по старому стилю, начали держать пост. Эта традиция поститься сохранилась среди православных, и сегодня она называется - Апостольским или Петровым постом.

Что такое Петров пост?

В календаре православной церкви Петров пост - третий, предпоследний из длительных постов (церковный год начинается в середине сентября, Рождественский пост - первый). Византийская церковь принимает этот пост как канонический (то есть твердо установленный) примерно в XII веке, первые упоминания о нем на Руси относятся к середине XVII века. Сегодня пост Петра соблюдают православные, восточнокатолические, древневосточные православные и восточнопротестантские церкви. Этот пост не строгий, добровольный и посвященный памяти деяний двух первоверховных, то есть наиболее почитаемых из апостолов - Петра и Павла.

Когда Петров пост в 2026 году?

Начинается пост в этом году 8 июня, конец поста (последний день) - 11 июля. Дата завершения постного периода, посвященного апостолам, всегда одна, а вот начало зависит от даты Пасхи и Троицы и приходится на понедельник через неделю после Троицы. В этом году Петров пост длительный: 34 дня; самый короткий Апостольский пост продолжается всего 8 дней.

Сплошная седмица и Петровское заговенье

Неделя перед Петровым постом (с 1 по 7 июня) называется сплошной седмицей: такое название означает, что все 7 дней проходят без традиционных для православия постных дней в среду и пятницу: так у верующего появляется возможность подготовится к длительному периоду ограничений.

Последний день сплошной седмицы называется Петровским заговеньем. Это народное название воскресенья накануне постного периода. В 2026 году Петровское заговенье - 7 июня. На Руси в Петровское заговенье устраивали гулянья, совместные трапезы, а также купания в водоемах в рамках обрядности, посвященной прощанию с весной и встрече лета.

Что можно есть в Петров пост?

Правила питания в Апостольский пост легко запомнить: с 8 июня по 11 июля верующие, которые собираются поститься, не должны есть яйца, мясные и молочные продукты. Рыбу в Петров пост можно во все дни, кроме сред и пятниц. Немного вина можно по выходным.

Календарь питания Петрова поста 2026

1 день - понедельник - 8 июня - можно есть рыбу и растительное масло

2 день - вторник - 9 июня - можно есть рыбу и растительное масло

3 день - среда - 10 июня - можно только постные продукты

4 день - четверг - 11 июня - можно есть рыбу и растительное масло

5 день - пятница - 12 июня - можно только постные продукты

6 день - суббота - 13 июня - можно рыбу, растительное масло, немного вина

7 день - воскресенье - 14 июня - можно рыбу, растительное масло, немного вина

8 день - понедельник - 15 июня - можно есть рыбу и растительное масло

9 день - вторник - 16 июня - можно есть рыбу и растительное масло

10 день - среда - 17 июня - можно только постные продукты

11 день - четверг - 18 июня - можно есть рыбу и растительное масло

12 день - пятница - 19 июня - можно только постные продукты

13 день - суббота - 20 июня - можно рыбу, растительное масло, немного вина

14 день - воскресенье - 21 июня - можно рыбу, растительное масло, немного вина

15 день - понедельник - 22 июня - можно есть рыбу и растительное масло

16 день - вторник - 23 июня - можно есть рыбу и растительное масло

17 день - среда - 24 июня - можно только постные продукты

18 день - четверг - 25 июня - можно есть рыбу и растительное масло

19 день - пятница - 26 июня - можно только постные продукты

20 день - суббота - 27 июня - можно рыбу, растительное масло, немного вина

21 день - воскресенье - 28 июня - можно рыбу, растительное масло, немного вина

22 день - понедельник - 29 июня - можно есть рыбу и растительное масло

23 день - вторник - 30 июня - можно есть рыбу и растительное масло

24 день - среда - 1 июля - можно только постные продукты

25 день - четверг - 2 июля - можно есть рыбу и растительное масло

26 день - пятница - 3 июля - можно только постные продукты

27 день - суббота - 4 июля - можно рыбу, растительное масло, немного вина

28 день - воскресенье - 5 июля - можно рыбу, растительное масло, немного вина

29 день - понедельник - 6 июля - можно есть рыбу и растительное масло

30 день - вторник - 7 июля - можно есть рыбу и растительное масло

31 день - среда - 8 июля - можно только постные продукты

32 день - четверг - 9 июля - можно есть рыбу и растительное масло

33 день - пятница - 10 июля - можно только постные продукты

34 день - суббота - 11 июля - можно рыбу, растительное масло, немного вина.

Как поститься в Петров пост?

В более узком понимании сути Петрова поста его значение в том, чтобы почтить память апостолов, благодаря которым христианство было популяризировано на обширной территории древнего мира. В более широком - пост Петра и Павла держим затем, чтобы после длительного периода праздников (Пасхи и Троицы) через добровольные ограничения в увеселениях и рационе обратить свое внимание на собственный духовный мир и обновить связь с Господом через молитву, покаяние и добрые дела. Именно в этом и заключается процесс соблюдения Апостольского поста.

Также в дни поста верующие ходят в церковь, исповедуются и причащаются, помогают тем, кто в этом нуждается. Службы в Петров пост в храме традиционные: по утрам литургии, по вечерам - богослужения вечерня и утреня. Молятся в Петров пост Господу, Иисусу Христу, Деве Марии, апостолам Петру и Павлу, а также любым другим святым, прося за себя и своих близких, а также о помощи, заступничестве, мудрости, терпении и умении верно поступать.

Как узнать икону Петру и Павлу?

Росписи и иконы, изображающие первоверховных апостолов, появились в храмах на Руси в XI веке. Самая известная икона апостолов - Новгородская. Обычно на иконах Петр и Павел изображаются либо стоящими рядом, либо обнимающимися. Апостол Петр старше и с седой бородой, в руках у него может быть свиток, книга и ключи от рая. Апостол Павел моложе, у него каштановые/черные волосы и борода, а в руках книга. Обычно оба апостола в синих хитонах с плащами сверху: у Петра плащ желтый, у Павла - Красный.

Свадьбы и венчания в Петров пост

Жениться и выходить замуж или, иными словами, играть свадьбу в Петров пост можно, если речь идет о гражданской церемонии, то есть росписи в ЗАГСе, однако обряд венчания в церквях и храмах с 8 июня по 11 июля проводиться не будет, поскольку в православии не принято венчать в дни постов.

Можно ли крестить в Петров пост?

И крестить ребенка, и креститься взрослому можно в любой день: на этот счет у Русской православной церкви ограничений нет. Соответственно, Петров пост подходит для проведения этого таинства.

Что нельзя делать в Петров пост?

Петров пост - это не запреты, а самоограничение с целью духовного освобождения и единения с Господом, однако общехристианские правила все же не стоит нарушать. С 8 июня по 11 июля следует воздержаться от уныния и тоски, злословия и пересудов, корысти и зависти. Не следует отказывать в помощи, а если помочь нет возможности, можно помолиться о том, кто в ней нуждается, это и будет посильное содействие.