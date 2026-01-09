Троица 2026: суть праздника, что делать в этот день, что категорически нельзя

Троица или Святая Троица - главный догмат христианства, а праздник, посвященный триединству природы Бога - самый важный после Пасхи. Что за праздник Троица, сколько он длится, почему в него ходят на кладбище и опасаются русалок, и как он связан с Пятидесятницей и Шавуотом?

Концепция Троицы, объясняющей взаимосвязь между Богом-Отцом, Сыном и Святым Духом, возникла в конце I века, а уже во II веке сам термин употребляется в одном из христианских богословских трудов.

Какой Троица праздник: народный или православный?

Троица, названная так по Святой или Великой Троице - Богу-Отцу, Сыну и Святому Духу - совершенно однозначно православный праздник, но, конечно же, не без народных (языческих) корней: отсюда традиция украшать дома и церкви веточками деревьев и ходить на кладбище. Популяризацию праздника, посвященного Троице, неизменно связывают с именем Сергия Радонежского - игумена и основателя Троице-Сергиевой лавры, который, по одной из версий, через Русскую православную церковь и концепцию триединства Бога транслировал необходимость единства разрозненной в Средние века Руси.

Получается, что праздник Троица закрепляется на Руси примерно в XIV веке, но что же было до него? Народный праздник Зеленые святки - многодневный фестиваль, посвященный проводам весны с большим количеством обрядов, среди которых особое место занимала традиция поминовения усопших.

Когда Троица в 2026 году?

В 2026 году Троицу празднуем в последний день весны - 31 мая. Из года в год дата меняется, потому что считается по Пасхе и всегда приходится на 49 день после нее (50й если считать вместе с днем Воскресения Господня). Однако одним днем Троица не ограничивается, с ней связано еще два важных церковных дня:

Троицкая суббота или родительский день, когда поминают усопших, накануне - 30 мая;

Духов день, посвященный одному из воплощений Бога, Святому Духу, отмечается через день после Троицы - 1 июня в 2026 году.

В 2027 году Троицу отмечаем почти на месяц позже: 20 июня.

Суть праздника Троица

Мы уже знаем, что концепция Троицы - главный догмат христианства, а значит, и православия. Но догмат как основное положение не может существовать сам по себе: он должен представлять какую-то систему ценностей, и в данном случае это религия или религиозный институт, то есть церковь. Если говорить простыми словами, Троица - день рождения христианской церкви. Как родилась христианская церковь или, другими словами, христианство? Соответствующее событие описано в книге апостола Луки - Деяния Святых Апостолов (которое считается продолжением Евангелия от Луки): на 50-й день от дня Пасхи на учеников Христа снизошел Святой Дух (одно из олицетворений Бога и воплощение Троицы), благодаря чему они стали понимать разные языки. Так у них появилась возможность нести Слово Божье, то есть знакомить с христианством людей по всему миру.

Сегодня мы отмечаем Троицу и чествуем именно это событие: появление христианской церкви, благодаря чуду взаимодействия высшей силы с верующими последователями Христа.

Троица или Пятидесятница?

В церковном уставе РПЦ у праздника два названия: День Святой Троицы и Пятидесятница. Это значит, что в православии Троица и Пятидесятница - это одно и то же, праздник, отмечающий появление церкви на 50й день по Пасхе (отсюда и название Пятидесятница).

Западное христианство (католики, протестанты, лютеране и другие церкви) разделили два праздника: Пятидесятница, как и в России, отмечается на 50й день после Воскресения Христова (24 мая 2026 года) и чествует рождение церкви, а День Троицы встречается через неделю после Пятидесятницы (31 мая 2026 года) и отмечает возникновение концепции триединства Бога.

Есть и еще одна Пятидесятница - еврейская. Именно в иудейскую Пятидесятницу произошло снисхождение Святого Духа на апостолов. У иудеев Пятидесятница или Шавуот - это праздник урожая, отмечаемый на 50й день после Песаха. В 2026 году еврейская Пятидесятница 22-23 мая.

Что нельзя делать в Троицу?

Троица-Пятидесятница — 10й двунадесятый праздник в годичном цикле православных торжеств, притом из них он считается самым главным Господским, то есть посвященным Господу. В такой день категорически запрещено:

ссориться и выяснять отношения

лукавить и обманывать

желать зла ближним

нарочно отказывать в помощи

предаваться унынию.

В Троицу, как и в неделю после нее, которая называется сплошной седмицей и продлится с 1 по 7 июня, нельзя поститься - это время, когда можно кушать, что хочется. Церковный обряд, который не получится провести в Троицу, это венчание.

В народной традиции в Троицын день старались не плавать в водоемах, чтобы русалки, поднимавшиеся на землю в этот период, не утащили с собой на дно.

Можно ли работать в Троицу?

Не всегда удается в церковные праздники полностью посвятить день молитве и обращению к Богу, и церковь на этом не настаивает, напоминая лишь о важности таких действий. Вот почему запретов, в том числе и на Троицу, хотя это и Великий праздник нет: работать, в том числе по дому и в огороде, отмечать личные праздники, купаться и мыть голову, заниматься любыми другими делами можно. Что касается посещения кладбищ, обычно навести порядок на могилах отправляются накануне - в родительскую субботу.

Что делают в Троицу?

В Троицу стараются сходить в церковь/храм, не в последнюю очередь потому, что там очень красиво: частью убранства становятся цветы и зеленые веточки деревьев, а священнослужители нередко облачены в одежды зеленого цвета, что символизирует вечную жизнь. Праздничная служба, посвященная празднику, Всенощное бдение, совершается накануне, в 2026 году - 30 мая, На службе самого дня Троицы (31 мая) читают особые, коленопреклоненные молитвы.

К празднику ветками деревьев и цветами украшают дома и квартиры. Это, пожалуй, самая яркая народная традиция праздника, которая со временем пришла и в церковь. Традиционный выбор - это береза, потому что на Руси она считалась деревом-оберегом, однако если возможности принести в дом березовые веточки нет, можно использовать любые другие свежие растения.

Обязательны на праздник поздравления близких и родных: им звонят и отправляют поздравительные открытки с пожеланиями добра, мира, защиты Господа и благополучия.

Сегодня Троицу не празднуют, как праздновали в старину - с песнями, хороводами, играми и увеселениями, и все же для верующих людей это день радости, которую стараются разделить с близкими.

Троицкая суббота в 2026 году

Родительская суббота накануне Троицы в этом году 30 мая. Именно в нее, а не в сам день Троицы, принято ходить на кладбище. В родительский день накануне праздника поминают всех умерших христиан, в церквях служится панихида, на которую можно подать записку с именами умерших - их упомянут во время богослужения. В этот день молятся о том, чтобы души близких, покинувших мир живых, обрели покой.

Традиция ходить на кладбище в дни Троицы - продолжение народной традиции Зеленых святок, ряд дней которых был посвящен поминовению предков.

Как узнать икону Троице?

Самая известная икона, посвященная Троице, это одноименная работа иконописца XIV века Андрея Рублева. Хоть на ней изображен ветхозаветный эпизод, появление ангелов в доме Авраама, этот образ интерпретируется как раскрывающий триединство Бога в Святой Троице. ”Троица” Рублева стала ориентиром для многих других икон, в том числе современных, на которых изображаются три ангела, сидящих за столом перед чашей. Нередко также на троицких иконах изображают именно Бога-Отца в образе взрослого мужчины с белой бородой и треугольным нимбом, символизирующим Живоначальную, то есть дающую жизнь Троицу, Бога-Сына Иисуса Христа в сине-красном одеянии, символизирующем его божественную и человеческую природу, и Святого Духа в образе голубя, в котором он появляется во время крещения Христа.

Приметы и традиции Троицы

На Троицу в народе следили за погодой:

верили, что какая она в этот день, таким будет и лето;

дождь на Троицу - к богатому урожаю;

хорошо было промокнуть в дождь на праздник - это сулило удачу.

В Троицын день домой приносили цветы из церкви и сушили их: считалось, что они защищают жилище от пожаров, а поля - от грызунов-вредителей. Еще одна традиция - плакать над цветами, чтобы был дождь и хороший урожай.