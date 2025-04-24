Персидский шах в Европе. Путешествие первое

Игорь Рокотов

Особенностью характера персидского шаха Насера ад-Дин Шаха Каджара была страсть к путешествиям – в юные годы он посетил ряд провинций своей державы, затем совершил визит в Османскую империю. К началу 1870-х годов шах «созрел» до европейского турне.

Насреддин-шах вступил на престол в 17 лет, и его правление оказалось самым продолжительным в истории династии Каджаров. Будучи выходцем из тюркской династии, шах изначально владел только тюркским языком. Однако за короткий срок молодой правитель освоил персидский, арабский и французский языки, продемонстрировав неплохие лингвистические способности.

Современники единодушно отмечали стремление персидского шаха к освоению новых знаний, он не был консервативен и охотно воспринимал опыт других стран. Много читал, увлекался европейской музыкой, но ко многим вещам быстро охладевал – усидчивость и последовательность не были его сильными чертами.

Детали его европейского вояжа хорошо известны историкам, поскольку Насреддин-шах в ходе поездки вел подробный дневник с описанием европейских стран. Сейчас читать этот текст как литературные путевые заметки довольно сложно – слишком много отвлеченных описаний (опера, балет, приемы, прогулки по городу и пр.) и многословных рассуждений. Хотя сам стиль изложения достаточно простой – шах больше описывал внешние наблюдения, свои личные эмоции, нежели пытался изложить свои мысли относительно политических или экономических процессов. Но как исторический источник, безусловно, это прекрасный памятник эпохи.

Цели европейской поездки шаха во многом совпадали с франко-британской миссией султана. Так, в ходе первого путешествия 1873 года он посетил Всемирную выставку в Вене. Однако главной целью поездки было не только ознакомление с достижениями европейской цивилизации, техническими новациями. Ключевой задачей шах полагал изучение опыта европейских институтов – в политической, экономической, образовательной сферах. Стратегическая отсталость государства Каджаров от ведущих стран Европы была очевидна Насреддин-шаху и его ближайшему окружению. Необходимо было предпринять шаги по модернизации архаичной системы. Но с чего начать?

Внешнеполитическая логика решений шаха была достаточно ясна. Обеспечение устойчивости своей власти Каджары искали в поиске оптимального баланса между Россией и Британией. Но подобного равновесия трудно достичь слабому государству. Стать сильнее – значит идти по пути реформ. Историки приходят к выводу, что шах был более подготовлен к оценке и анализу европейского опыта модернизации, нежели непоследовательный султан Абдул-Азиз. В чем они были схожи, так это в высокой планке амбиций.

Модернизация должна была восстановить величие Персии. Но отсутствовал четкий план реформ, а это обстоятельство препятствовало системному подходу к оценке увиденного в ходе визита. Пытались воспринять то, что обеспечивало внешний блеск. О глубине и сложности преобразований на основе европейских институтов в консервативном обществе шах и его окружение не задумывались.

Европейская пресса на этот раз была настроена более скептически по отношению к восточным гостям. Газеты акцентировали внимание на неловких ситуациях, в которые часто попадали персидские гости. Так, на Всемирной выставке в Вене шах планировал присутствовать на открытии персидского павильона. Но это событие ознаменовалось неприятным конфузом – устроители выставки не смогли найти гимна Персии и сыграли «Персидский марш» Иоганна Штрауса-младшего. Дело приняло неожиданный оборот – шах оказался большим поклонником Штрауса и воскликнул по-французски: «Очень хорошо! Очень хорошо!».

Венские газеты тиражировали историю о том, что шах уехал, не оплатив открытые счета в ресторанах и ювелирных магазинах. Очевидно, что Шах Каджар посчитал это подарками со стороны хозяев выставки в знак гостеприимства. Много слухов и сплетен распространялось относительно любовных похождений членов миссии. В этом плане венские журналисты ничуть не уступили своим парижским собратьям. А под конец, уже вдогонку отбывшему шаху, прошла информация о том, что дорогие гости буквально разгромили комнаты дворца, выделенного им для расселения на время выставки.

Возвращаясь к началу путешествия, отметим, что первой страной, которую посетил шах в 1873 году, была Россия - от Астрахани, Саратова и Царицына до Москвы и Петербурга.

В Астрахани восточных гостей встречали торжественно: почетным караулом и оркестром. Шах был размещен в лучших апартаментах - доме Губернатора. Сметливые астраханцы сумели неформально подойти к составлению культурной программы - Насреддин-шаху организовали показательное выступление пожарной команды с имитацией возгорания. Шаху понравилось.

Еще больший восторг вызвало посещение балета в Москве. Шах впервые в жизни увидел балет в Большом театре. В путевом дневнике зафиксировано:

Придя в театр, мы поднялись наверх, миновали столовую и заняли свое место в ложе перед сценой — местом, где разыгрывается актерская игра. Театр очень большой, построен императором Николаем. В нем шесть рядов кресел, и все они были заполнены мужчинами и женщинами. Посреди театра висит большая люстра…Большое количество танцовщиц пустилось в пляс. Этот танец и представление называется балетом, т. е. представлением и танцем без слов.… Танцовщицы тоже то и дело меняли свои костюмы. Тем танцорам, которые танцевали хорошо, публика аплодировала, хлопая в ладоши и выкрикивая «бис».

Немного наивно, но вспомним, что это было первое посещение непривычного для восточных правителей зрелища.

Российская пресса встретила гостей из государства Каджаров более лояльно, нежели западные СМИ. Шах понравился газетчикам и российской элите:

Государь среднего роста, лицо смуглое, в темных глазах много задумчивого, сентиментального и мечтательного; ходит Он, слегка перекачиваясь, но не без торжественности, и держа голову слегка поднятою. На нем мундир черный с великолепными украшениями только из бриллиантов, и с эполетами, где ярко блестят поразительные своею красотою изумруды.

Впрочем, в некоторых случаях непосредственность правителя слегка шокировала придворных императора Александра II. Так, во время традиционного представления русской свиты, на которое придворные дамы должны были являться в декольтированных нарядах, шах, отвечая на поклон одной из дам, громко сказал по-французски: – Роurquоi: viеillе? lаidе? dесоllеttе?.. (Зачем: старая? безобразная? декольте?…)

Из увиденного во время визита в Россию, шах был впечатлен военным парадом и идеальной выучкой русских войск. Есть мнение, что именно в 1873 году, а не пятью годами позднее, он стал готовиться к созданию персидской казачьей бригады, которая в дальнейшем стала одной из опор династии Каджаров.