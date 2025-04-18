Уроки европейского турне султана Абдул-Азиза

Игорь Рокотов

Визит османского султана Абдул-Азиза в в 1867 году изменил Османскую импмперю. Ключевые переговоры в Лондоне и Париже остались позади, но в завершение европейского турне Абдул-Азиза ожидали не менее важные встречи с королем Пруссии и императором Австро-Венгрии. Расскажем, чем закончилось европейское турне Абдул-Азиза.

Австрийская повестка изначально представлялась более значимой, учитывая интересы Вены на Балканах и желание султана ознакомиться с опытом австрийских государственных учреждений. Однако парижские наблюдения османской делегации закрепили иной, постепенно формирующийся тренд – модернизируя турецкую армию необходимо внимательно изучить прусский опыт – даже одно орудие Круппа ясно продемонстрировало растущий милитаристский потенциал Берлина. К тому же амбиции Пруссии неизбежно вели к переформатированию расстановки сил в Европе, а для Турции этот фактор был принципиально важен.

Абдул-Азиз в Пруссии

Судя по всему, этот интерес был взаимным. Прусский король Вильгельм I направил приглашение султану, предлагая посетить Берлин. Однако этот жест доброй воли остался без ответа. Тогда прусская дипломатия «изобрела» иную схему действий. 23 июля Абдул-Азиз на корабле из Британии отправляется в Дувр, откуда по железной дороге прибывает в Бельгию. А вот следующая остановка на маршруте – немецкий город Кобленц. Именно туда, вместе с супругой и пышной свитой направился сам прусский король.

Естественно, что главным событием короткой встречи стал военный парад. Вильгельм знал, как произвести необходимое впечатление на османскую делегацию. Расчет оправдался. Очевидцы указывают, что Абдул-Азиз был восхищен увиденным зрелищем прусской военной мощи. В свою очередь, прусский король не старался быть чрезмерно дипломатичным и якобы признался султану, что такую мощную армию он готовит для войны против Франции. Впрочем, в Европе эти планы ни для кого не были особым секретом.

Демонстрация главной прусской «фишки», однако, не привела к резкому усилению позиций Пруссии, а затем и Германской империи на турецком направлении. Главный архитектор внешней политики Берлина Отто фон Бисмарк полагал, что выгода Германии заключается в том, чтобы предоставить ведущим европейским странам возможность «увязнуть» в лабиринте восточного вопроса. И только в 80-е годы начинается активный поворот Берлина на Восток. Но это произойдет только после смерти Абдул-Азиза.

Абдул-Азиз в Австро-Венгрии

28 июля начался завершающий этап европейского вояжа Абдул-Азиза. Император Франц Иосиф I организовал торжественную встречу, с размахом, достойным сравнения с парижской частью визита султана. Османская делегация была размещена в знаменитом Шенбруннском дворце. Кроме участия в бесконечных обедах и торжественных приемах Абдул-Азиз получил возможность ознакомиться с работой высших государственных учреждений империи. Забегая вперед, отметим, что этот опыт оказался полезным. Ряд последующих реформ в Османской империи проводился с учетом австро-венгерского кейса.

Визит в Вену имел и определенный психологический контекст – менее 200 лет назад войско османов стояло под стенами австрийской столицы, последняя австро-турецкая война завершилась всего 75 лет назад. Теперь на смену войне приходит мирная дипломатия турецкого правителя.

Возвращение султана

7 августа султан возвращается из продолжительной европейской поездки в столицу Османской империи. А европейские газеты еще долго обсуждали истинные и мнимые события, связанные с пребыванием султанской свиты в Париже, Лондоне и Вене. Общая тональность оценок была положительной. Внешность Абдул-Азиза, его манеры произвели на искушенную публику приятное впечатление. Теперь от султана ожидали обещанных реформ. И они последовали уже в следующем году.

Историки сходятся во мнении, что европейские впечатления произвели на Абдул-Азиза разнонаправленное влияние. С одной стороны, его привлекла парижская роскошь и развлечения. Расходы на содержание дворца правителя османов существенно возросли. Но эти траты производили на современников странное впечатление – зачем покупать разом десяток роялей, если играть на них все равно некому?

Зачем закупать в Британии новейшие военные корабли, если в Турции просто нет такого количества обученных матросов и морских офицеров? В этом заключалась главная проблема Абдул-Азиза - будучи открыт к новациям, он вводил их поспешно и бессистемно. Примерно также как и отдавался европейским развлечениям.

Негативную роль сыграла смерть мудрого Али-паши, который старался сдерживать импульсивного султана, ограничивая наиболее сумасбродные задумки правителя. После 1871 года Абдул-Азиз вовсе перестал сдерживать свои желания. Государственный бюджет он начал рассматривать как составную часть личных средств. Передав хедиву значительную часть прав на управления Египтом, султан получил более 20 млн франков, но даже не подумал хотя бы частично расплатиться с колоссальными долгами. Зато не скупился на приемы европейских монархов, которые зачастили в Константинополь с ответными визитами.

Особенно пикантной получилась поездка в столицу османов французской императрицы Евгении. Абдул-Азиз столь галантно обхаживал гостью, что по столице поползли соответствующие ситуации слухи. Поговаривали, что матушка правителя - Валиде-султан дала пощечину французской императрице, напомнив Евгении, что ее в Париже ждет супруг. Султан Абдул-Азиз подарил Евгении в знак извинения за случившееся огромный бриллиант в 60 каратов, который сейчас находится в Лувре.

В общем, жить стало веселее, но не сказать, что лучше. Долги империи достигли астрономических величин. Цены росли, а льготы предоставлялись преимущественно иностранным предпринимателям. Балканы сотрясали непрерывные волнения, которые в любой момент могли перерасти в мощное восстание. Египет был фактически потерян. Создали государственный Совет по французскому подобию, но реформы сразу же натолкнулись на отсутствие толковых исполнителей и низкую квалификацию чиновников. Все чаще поговаривали о душевном нездоровье султана. Все закончилось плохо.

30 мая 1876 года придворные заговорщики заставили султана отречься от престола в пользу племянника, Мурада V. Несколько дней спустя, 4 июня, Абдул-Азиз перерезал себе вены во дворце Ферие. Вероятнее всего, он был убит. Так печально завершилось правление султана, который первым из османских правителей открыл «дипломатическое окно» в Европу.