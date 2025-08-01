Перисцвалеба: как в Грузии отмечают Преображение Господне?

Грузинский праздник Перисцвалеба, отмечаемый в августе, сочетает в себе христианские традиции и древние народные обычаи, связанные со сбором урожая и проводами лета. Расскажем, что такое Перисцвалеба, как это событие связано с праздником Преображения Господня, а также когда и как в Грузии отмечают Перисцвалебу.

Что такое Перисцвалеба?

Перисцвалеба - грузинское название для значимого православного праздника - Преображения Господня. Этот христианский праздник посвящен воспоминанию о евангельском событии, когда Иисус Христос преобразился на горе Фавор недалеко от Назарета перед тремя своими учениками. В Евангелие написано, что лицо Спасителя засияло, а одежды превратились в ослепительно белые (фаворский свет). После этого явились пророки Моисей и Илия и начали беседовать с Иисусом о его грядущих страданиях, а глас Божий с неба провозгласил, что это Сын Его возлюбленный.

Праздник символизирует единство Божественной и человеческой природы во Христе и является одним из двенадцати главных праздников православной церкви. Как, например, в славянской народной традиции Преображение издавна называли Яблочным спасом, так и в Грузии этот праздник также имеет неразрывную связь с растительным миром. Этот день связан с освящением плодов нового урожая и началом преображения природы.

Когда отмечают Перисцвалебу?

Дата празднования Перисцвалебы фиксирована и приходится на 19 августа по григорианскому календарю. Это связано с тем, что события, описанные в Евангелии, произошли за сорок дней до Пасхи. Чтобы они не совпадали с днями особенно строгого Великого поста, церковь перенесла празднование на август.

В переводе с грузинского "Перисцвалеба" буквально означает "смена красок, трансформация". И хотя в низинах Грузии на это время приходится самый разгар лета, в горных регионах погода становится более неспокойной. Считается, что с 19 августа цвет некоторых листьев начинает постепенно меняться.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечают Перисцвалебу в церкви?

Церковные торжества начинаются с праздничной литургии во всех действующих храмах Грузии. После богослужения совершается чин освящения плодов, которые потом ставят на праздничный стол. Обычай освящения фруктов восходит к Ветхому Завету, когда верующие приносили в Иерусалимский храм плоды нового урожая, в том числе виноградные гроздья и злаки.

В Грузии, где виноград является очень важной сельскохозяйственной культурой, эта традиция получила особое развитие. По старинному народному поверью, до освящения виноград и яблоки есть не стоит. После освящения из плодов также готовят различные постные блюда, так как праздник приходится на период Успенского поста. Пост, который в 2025 году пост проходит с 14 по 27 августа включительно, предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы, известный в Грузии как Мариамоба.

Как отмечают Перисцвалебу в регионах?

Вся страна признает важность этого дня, но некоторые регионы устраивают более масштабные празднования. В горных районах Грузии Перисцвалеба является частью более широкого цикла праздников - Атнигенобы, продолжающемуся с конца июля по август. В некоторых селениях сохранился обычай рисовать на лице крест соком лесных ягод, что символизирует благодарность природе и защиту от злых сил.

Например, местные жители активно отмечают день приближения осени в Панкиси, где этот день называют "Тбатаноба". Они поднимаются на гору Тбатана и устраивают большой праздник на открытом воздухе, чтобы выразить благодарность за хороший год.

В селе Бахмаро, расположенном на западе Грузии в Чохатаурском районе Гурии, в этот день проводят сразу два крупных события: скачки "Кубок Бахмаро" и посвященный этой местности народный праздник "Бахмароба". В соревнованиях, которые проводятся в той или иной форме уже около 90 лет, участвуют наездники из разных уголков Грузии. Скачки проходят на кольцевой трассе, пересекающей неглубокую реку, и являются важным культурным событием региона, привлекая туристов. В 2025 году 19 августа мероприятия в Бахмаро посетили президент и премьер-министр Грузии, а вечером прошли концерт и праздничный фейерверк.