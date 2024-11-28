Пятница 13: что это за день, откуда пошло суеверие и что в этот день нельзя делать?

2026 год отмечен тремя пятницами 13: первая пришлась на февраль, вторая - на март, а третья будет в ноябре. Суеверия, связанные с пятницей 13 подкреплены кинематографом, в частности, одноименной серией фильмов. Что на самом деле стоит за страхом перед числом 13, выпадающим на пятницу, на самом ли деле это плохой день и что нужно в него делать?

Что за дата пятница 13?

”Самый страшный день в году”, пятница 13, бывает как минимум один раз в году, а в 2026 году их целых три. Несмотря на то, что страху пятницы 13 уже много сотен лет, как такового логического объяснения ему нет. Однако это не означает, что влияние даты не ощущается. Согласно исследованию 2016 года, даже те, кто не верит в суеверия, склонны обращать на них внимание, и особенно в пятницу 13.

Пятница 13 и библейские события

Откуда именно пошло суеверие о пятнице 13, отследить достаточно сложно. Как минимум три версии связывают этот день с библейскими событиями. Два из них произошли в ветхозаветные времена, третье - накануне распятия Иисуса Христа.

Согласно первой версии о пятнице 13, Ева соблазнила Адама запретным плодом в Райском саду именно в этот день. Вторая версия предполагает, что Каин убил Авеля в пятницу 13. Третья версия связывает пятницу 13 с Тайной вечерей. Хотя она произошла не в пятницу, а в четверг, за столом, где вместе с Иисусом сидели его ученики, тринадцатым был предатель Иуда, а казнили Христа в пятницу. Так и сложилась пятница 13.

Несчастливое число 13

Некоторые ученые полагают, что параскаведекатриафобия - такой научный термин используют для обозначения страха перед пятницей 13 - возник из нумерологии и символизма числа 12. В самых разных культурах это число символизирует целостность и гармонию, ассоциируется с циклом жизни и Вселенной. Оно находит свое отражение в количестве месяцев в году, часов в дневной и ночной части дня, количестве знаков зодиака. 12 было греческих богов Олимпа, колен израилевых и апостолов Христа. На фоне числа 12 следующее за ним число 13 стало подспудно восприниматься как неудачное и выходящее за рамки стремления к целостности. В свою очередь пятница на протяжении сотен лет сама по себе считалась неудачным днем. В Британии, в частности, пятница называлась днем висельников, и по одной из теорий, Великий потоп тоже начался в пятницу.

Что произошло 13 октября 1307 года?

Еще одно событие, которое негативно сказалось на судьбе всех пятниц 13, произошло во Франции 13 октября 1307 года. Именно в эту дату французский король Филипп IV распорядился арестовать сотни рыцарей тамплиеров под давлением папы римского Клемента V. За короткий срок после этого самый могущественный орден Европы был ликвидирован, а его имущество - конфисковано.

Почему пятница 13 считается плохим днем?

Учитывая многовековую ”плохую репутацию” пятницы 13, за каждой из них пристально наблюдают на протяжении последних 100 лет, отмечая, что многие катастрофы и чрезвычайные ситуации случаются в как раз в этот день. В 1940 году, например, в пятницу 13-го часть Букингемского дворца в Лондоне была разрушена в результате немецких бомбардировок, а в 1972 году в пятницу 13-го произошла катастрофа Ил-62, в результате которой погибло 174 человека.

Пятница 13 в эзотерике

Не во всех культурах и практиках пятница 13 - синоним неудачного дня. В египетской мифологии число 13 связывали с трансформацией и обновлением, его рассматривали как символ изменений, смерти и перерождения. Майя считали 13 священным числом, служащим отражением Вселенной и всего божественного, для них оно олицетворяло духовность и трансформацию. В каббале число 13 ассоциируется с такими понятиями как любовь и единство. Именно поэтому сегодня в ряде эзотерических течений значение пятницы 13 изменилось: эта дата больше не рассматривается как приносящая беды, напротив, она считается удачной для того, чтобы отпустить тревоги, отказаться от сомнений и подготовиться к позитивным переменам.

Что нельзя делать в пятницу 13?

Несмотря на то, что научных обоснований для объявления пятницы 13 неудачным днем нет, мы в большинстве своем склонны прислушиваться к суевериям, особенно к таким устойчивым, как те, что касаются упомянутого дня недели. С точки зрения психологии, наше стремление каким-то образом уберечь себя от возможного негативного воздействия пятницы 13 связаны с желанием не испытывать судьбу, игнорируя предупреждения. Чтобы пятница 13 прошла как можно спокойнее и стала хорошим днем, в нее следует: