Пятая неделя Великого поста 2026: чему посвящена, особенные дни

Четыредесятница 2026 - первые 40 дней Великого поста - подходит к концу: её предпоследняя седмица начинается 23 марта. До праздника Пасхи остается всего три недели, и каждая из них важна. Чему посвящена пятая седмица и неделя Великого поста и что нужно в это время делать?

Когда будет пятая седмица Великого поста?

Пятая неделя или седмица, как ее называют в церковном обиходе, приходится на 23-29 марта. На этой неделе верующие особое внимание уделяют раскаянию и аскетизму, стремясь обрести спасение через покаяние. На пятой седмице Великого поста проходят две особых службы:

в среду - Мариино стояние

в субботу - Похвала Пресвятой Богородицы.

Воскресенье за три недели до Пасхи посвящено памяти Марии Египетской - покровительнице женщин, которые раскаялись в своих грехах.

Что можно есть на пятой неделе Великого поста?

В плане питания пятая неделя поста чуть легче, чем предыдущие три. В более строгой форме, которой в основном придерживаются монахи, едят следующим образом:

в понедельник, среду и пятницу предписывается сухоядение;

во вторник можно горячую пищу без масла;

в четверг, субботу и воскресенье разрешается пища с растительным маслом.

В более легкой форме верующие, которые держат пост, не практикуют сухоядение, при этом воздерживаясь от молочных и мясных продуктов, а также рыбы, яиц и алкоголя.

Мариино стояние в 2026 году

В среду на пятой седмице поста в церквях и храмах проходит особая служба, которая называется Мариино стояние. В 2026 году её можно будет посетить 25 марта. Богослужение посвящено памяти Марии Египетской, которая в течение 47 лет жила в пустыне, борясь со своими страстями. В Мариино стояние читают Житие Марии Египетской, а также Великий канон Андрея Критского. Начинается служба обычно в 18:00 и длится как минимум два часа.

Суббота Акафиста и Похвала Пресвятой Богородицы 2026

Суббота пятой недели Великого поста называется Похвалой Пресвятой Богородицы или Субботой Акафиста. В 2026 году она приходится на 28 марта. Праздник появился в IX веке в честь Девы Марии, покровительницы Константинополя (ныне Стамбула), которая неизменно спасала город от нападающих врагов. Акафист Богородице в храмах читается накануне субботы: на вечерней службе в пятницу. В субботу в церквях служится Литургия Иоанна Златоуста. Изначально праздник отмечался только во Влахернском храме Константинополя, однако позднее он был внесен в церковный устав Восточной православной церкви.

День памяти Марии Египетской

Пятое воскресенье Великого поста в 2026 году приходится на 29 марта и посвящено оно памяти Марии Египетской. Как и в среду, в воскресенье на пятой неделе, верующие вспоминают подвиг христианской святой, которая жила в V-VI веке в Египте. О её жизни известно из труда под названием Житие Марии Египетской, которое было написано примерно через сто лет после её смерти.

Прежде чем стать праведной христианкой, Мария Египетская 17 лет была блудницей, а затем в возрасте 30 лет она осознала свои грехи и начала молиться Богородице, испрашивая прощения и обещая отказаться от мирских страстей, чтобы попасть в Храм Гроба Господня. Благодаря Богородицу, она услышала голос, который сообщил ей, что она обретёт мир на другой стороне реки Иордан. Мария, послушав голос, отправилась в Монастырь Святого Иоанна Крестителя, где приняла Святое Причастие и получила отпущение грехов. После этого она пошла в пустыню, где жила до самой смерти в течение 47 лет.