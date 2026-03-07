Вестник Кавказа

Четвертая неделя Великого поста 2026: чему посвящена, когда день поминовения усопших и что такое Средокрестие?

Рина Фельдман
Храм Казанской божьей матери в Нижнем Новгороде
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Четвертая седмица Великого поста -  середина Великого поста. В народе эту неделю называли Средокрестием. Что можно делать на четвертой неделе поста, чему она посвящена, когда поминать усопших и что будет в воскресенье?

Когда четвертая седмица поста в 2026 году?

В этом году Четвертая седмица (так неделю называет православная церковь)  начнется 16 и продлится до 22 марта. Последний день седмицы - Четвертая неделя (”неделя” - ”воскресенье” по-церковному) поста. Первые шесть дней недели, знаменующей середину Пасхального поста, отведены поклонению Кресту, поэтому она называется Крестопоклонной. 

Почему четвертая седмица - Крестопоклонная?

Четвертая седмица называется Крестопоклонной по Крестопоклонному воскресенью, ей предшествующему. Многие богослужения на этой неделе будут посвящены Кресту и его символизму. При этом внимание верующих в эти дни сосредоточено не на крестных страданиях и смерти Иисуса Христа, а на его Воскрешении и спасении человечества от грехов. 

В чем суть четвертой недели поста?

В четвертую неделю поста верующие стараются осознать, для чего именно они решились держать пост, отказавшись на время от привычного образа жизни. Понимание того, что позади осталась половина пути, подбадривает и дает силы для продолжения духовного очищения с целью осознания той жертвы, которую принес Господь ради всех живущих на Земле. 

Что можно и нельзя есть в четвертую седмицу поста?

На четвертой неделе Четыредесятницы питание такое же, что и в предыдущие три недели: 

  • алкоголь, яйца, мясные и молочные продукты, а также рыба - под запретом; 
  • морепродукты есть можно; 
  • кофе и чай разрешены к употреблению; 
  • для тех, кто держит более строгий пост, предписанный для монахов, понедельник, среда и пятница - дни сухоядения, вторник и четверг - пищи без масла, в субботу и воскресенье дозволяется добавлять в еду растительное масло. 

Когда на четвертой неделе Литургия Преждеосвященных Даров?

Посетить Литургию на четвертой неделе Великого поста можно в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Начинается Литургия обычно в 08:00 и длится около двух часов. 

На субботней Литургии можно будет помянуть усопших, поскольку 21 марта -  третья и последняя Родительская суббота Великого поста. Следующий после нее поминальный день в 2026 году - Радоница, которая приходится на 21 апреля. 

Что такое Средокрестие? 

Средокрестие или Средокрестная неделя - это народное название четвертой недели поста перед Пасхой. В Средокрестие или Средопостье было принято печь печенье в виде крестов - кресты, а также в форме сельскохозяйственных орудий, в том числе плугов, кос и серпов, чтобы привлечь хороший урожай. Иногда одно из печений запекали с монеткой, и тот, кому оно доставалось, мог рассчитывать на богатство. В некоторых регионах страны в Средопостье встречали весну и звали лето, а в четверг этой недели старались не работать. 

Воскресенье на четвертой седмице поста

22 марта - четвертая неделя (воскресенье) поста. Этот день посвящен памяти Преподобного Иоанна Лествичника, богослова и настоятеля Синайского монастыря, жившего в VI-VII веках. Он автор богословского труда под названием Лествица (Лестница) - собрания наставлений о том, как возвысить душу и тела и таким образом приблизиться к Господу. Во время Великого Поста верующие часто читают Лествицу, тем самым укрепляясь в вере. 

В 2026 году на четвертое воскресенье Великого поста также выпадает день памяти Сорока Севастийских мучеников, римских воинов, которые умерли мученической смертью за христианскую веру. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
630 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.