Четвертая неделя Великого поста 2026: чему посвящена, когда день поминовения усопших и что такое Средокрестие?

Четвертая седмица Великого поста - середина Великого поста. В народе эту неделю называли Средокрестием. Что можно делать на четвертой неделе поста, чему она посвящена, когда поминать усопших и что будет в воскресенье?

Когда четвертая седмица поста в 2026 году?

В этом году Четвертая седмица (так неделю называет православная церковь) начнется 16 и продлится до 22 марта. Последний день седмицы - Четвертая неделя (”неделя” - ”воскресенье” по-церковному) поста. Первые шесть дней недели, знаменующей середину Пасхального поста, отведены поклонению Кресту, поэтому она называется Крестопоклонной.

Почему четвертая седмица - Крестопоклонная?

Четвертая седмица называется Крестопоклонной по Крестопоклонному воскресенью, ей предшествующему. Многие богослужения на этой неделе будут посвящены Кресту и его символизму. При этом внимание верующих в эти дни сосредоточено не на крестных страданиях и смерти Иисуса Христа, а на его Воскрешении и спасении человечества от грехов.

В чем суть четвертой недели поста?

В четвертую неделю поста верующие стараются осознать, для чего именно они решились держать пост, отказавшись на время от привычного образа жизни. Понимание того, что позади осталась половина пути, подбадривает и дает силы для продолжения духовного очищения с целью осознания той жертвы, которую принес Господь ради всех живущих на Земле.

Что можно и нельзя есть в четвертую седмицу поста?

На четвертой неделе Четыредесятницы питание такое же, что и в предыдущие три недели:

алкоголь, яйца, мясные и молочные продукты, а также рыба - под запретом;

морепродукты есть можно;

кофе и чай разрешены к употреблению;

для тех, кто держит более строгий пост, предписанный для монахов, понедельник, среда и пятница - дни сухоядения, вторник и четверг - пищи без масла, в субботу и воскресенье дозволяется добавлять в еду растительное масло.

Когда на четвертой неделе Литургия Преждеосвященных Даров?

Посетить Литургию на четвертой неделе Великого поста можно в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Начинается Литургия обычно в 08:00 и длится около двух часов.

На субботней Литургии можно будет помянуть усопших, поскольку 21 марта - третья и последняя Родительская суббота Великого поста. Следующий после нее поминальный день в 2026 году - Радоница, которая приходится на 21 апреля.

Что такое Средокрестие?

Средокрестие или Средокрестная неделя - это народное название четвертой недели поста перед Пасхой. В Средокрестие или Средопостье было принято печь печенье в виде крестов - кресты, а также в форме сельскохозяйственных орудий, в том числе плугов, кос и серпов, чтобы привлечь хороший урожай. Иногда одно из печений запекали с монеткой, и тот, кому оно доставалось, мог рассчитывать на богатство. В некоторых регионах страны в Средопостье встречали весну и звали лето, а в четверг этой недели старались не работать.

Воскресенье на четвертой седмице поста

22 марта - четвертая неделя (воскресенье) поста. Этот день посвящен памяти Преподобного Иоанна Лествичника, богослова и настоятеля Синайского монастыря, жившего в VI-VII веках. Он автор богословского труда под названием Лествица (Лестница) - собрания наставлений о том, как возвысить душу и тела и таким образом приблизиться к Господу. Во время Великого Поста верующие часто читают Лествицу, тем самым укрепляясь в вере.

В 2026 году на четвертое воскресенье Великого поста также выпадает день памяти Сорока Севастийских мучеников, римских воинов, которые умерли мученической смертью за христианскую веру.