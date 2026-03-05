Третья неделя Великого поста 2026: чему посвящена, что можно есть, особые дни

9 марта начнется третья неделя или седмица Великого поста 2026. Эти семь дней Четыредесятницы - время покаяния и познания Бога через укрепление духа. Что можно есть в третью седмицу Пасхального поста, о чем молиться, когда исповедоваться и причащаться?

Когда третья неделя Великого поста?

В 2026 году третья седмица Четыредесятницы - первых 40 дней Великого поста перед Пасхой - начинается 9 марта и завершается 15 марта Крестопоклонной неделей (неделей церковь называет воскресенье). Суббота третьей недели, 14 марта, День поминовения усопших.

В чем суть третьей седмицы поста?

Начало третьей седмицы для постящихся верующих означает, что они уверенно продвигаются в соблюдении поста. Богослужения этих дней призваны ободрить тех, кто стремится познать Бога, а также напомнить им о важности терпения. В третью неделю Великого поста верующие стараются покаяться в своих грехах, взрастить в себе стремление к доброте и заботе о ближних. Молятся в эти дни о даровании сил, избавлении от греховных помышлений и уныния.

Что можно есть на третьей неделе поста?

Пищевые запреты на третьей неделе такие же, что и во вторую неделю. Более строгое следование посту предусматривает:

пищу без термической обработки в понедельник, среду и пятницу;

горячую пищу без растительного масла во вторник и четверг;

пищу с растительным маслом на выходных.

Пост для мирян разрешает послабление в плане сухоядения, однако молочные и мясные продукты, яйца, рыба, а также алкоголь по-прежнему запрещены к употреблению.

Когда исповедоваться и причащаться?

Исповедаться и причаститься на третьей седмице Великого поста можно в дни, когда в церквях служится Литургия Преждеосвящённых Даров, обычно в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Особые дни третьей седмицы

В 2026 году на 9 марта, первый день третьей седмицы Великого поста, выпадает I и II Обретение главы Иоанна Предтечи. В этот праздник верующие вспоминают Иоанна Крестителя, который крестил Иисуса Христа в реке Иордан и впоследствии умер мученической смертью.

- Родительская суббота. В этот день, а также накануне, в пятницу, можно посетить заупокойное богослужение, чтобы помянуть умерших. 15 марта - День Державной иконы Божией Матери. Русская православная церковь почитает эту икону, обретённую в день отречения от престола Николая II, как чудотворную.

Крестопоклонная неделя 2026

В 2026 году Крестопоклонная неделя (воскресенье) отмечается 15 марта. В воскресенье или накануне в субботу из алтаря выносят Крест, которому верующие будут поклоняться на протяжении следующей седмицы. С точки зрения Великого поста, Крест символизирует связь между Спасителем, который принял мученическую смерть на кресте, и верующими, жаждущими искупления и всепрощения. Крест, который на неделю становится доступен для поклонения всем прихожанам, напоминает о том, что страдания и беды выпадают на долю каждого, но благодаря помощи Господа, их можно преодолеть.