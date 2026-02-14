Первая Родительская суббота марта: что нужно и нельзя делать, как правильно поминать усопших?

7 марта у православных верующих в России будет возможность помянуть усопших близких людей: этот день - первая поминальная суббота Великого поста. Что такое Родительская суббота, что в нее можно и нужно делать и как поминать?

Родительские субботы в марте 2026 года

Поминальная или Родительская суббота 7 марта 2026 года - первая из трёх во время Великого поста. Ближайшая после неё поминальная суббота - 14 марта, а третья, последняя перед Пасхой, 21 марта. На время Великого поста не случайно отведено целых три дня под поминовение усопших: дело в том, что в 48 дней перед Пасхой панихиды не совершаются, однако чтобы у людей была возможность помолиться о душах своих умерших близких, церковью были установлены Родительские субботы Великого поста.

Что такое Родительская суббота?

Родительская суббота - это особый церковный день, когда служители в храмах проводят службу в память об умерших верующих православных христианах. Поминальная суббота не праздник, но и не день траура: тех, кого среди живых нет, принято вспоминать с радостью, молясь об их душах и упокоении. Суббота получила название Родительской в связи с тем, что в этот день поминают, в первую очередь родных людей.

Что нужно делать в Родительскую субботу?

Первая Родительская суббота Великого поста не Вселенская, а частная: в неё поминают тех, о ком просят прихожане. Основные мероприятия этого дня проходят в церкви:

обычно в этот день люди стараются попасть в храм на литургию, во время которой проходит поминовение усопших. Служба начинается примерно в 09:00 и длится около двух часов;

накануне вечером или непосредственно перед службой в церковной лавке подают записки с именами тех, кого нужно помянуть (в родительном падеже);

по желанию в храм можно принести угощение - любые постные продукты, которые кладутся на особый стол, канун;

верующие ставят свечки за упокой на стол/подсвечник, который стоит отдельно от всех остальных;

по желанию и возможности можно раздать милостыню нуждающимся или пожертвовать деньги на поддержание храма.

В православные Родительские субботы не обязательно ходить на кладбище: это остаётся на усмотрение каждого человека. Церковь призывает, в первую очередь, помолиться в этот день о душах тех, кто умер, и если нет возможности отправиться на кладбище, его посещение и уборку можно перенести на любой другой день. Распивание алкоголя у могил близких в православии не поощряется.

Что нельзя делать в Родительскую субботу?

Родительская суббота 7 марта - постный день, а значит в него тем, кто держит пост, нельзя есть мясо и молочные продукты, яйца и рыбу, а также употреблять алкоголь. Поминальный субботний день не предусматривает запретов на работу, физический труд, бытовые дела, в том числе уборку и стирку, а также какие-либо гигиенические процедуры. Православная традиция в этот день призывает воздержаться от чрезмерной печали и уныния, поскольку поминая умерших, мы радуемся тому, что их души обрели покой в Царстве Небесном. Также в этот день (как и в любой другой) не стоит злословить, распускать слухи, желать ближним зла и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Как правильно поминать в Родительскую субботу?

Строгих правил поминовения умерших нет. Обычно верующие читают особую молитву, которая называется ”Молитва об усопших”, ходят в церковь на поминальную службу и вспоминают близких за обедом или ужином в кругу семьи. Личной молитвой поминать можно любого умершего православного, в том числе и тех, кто свёл счёты с жизнью.

Можно ли в Родительскую субботу молиться о здравии?

Несмотря на то, что Родительские субботы были представлены церковью в богослужебном цикле для поминовения умерших, в них также можно молиться о здоровье и ставить свечи о здоровье и благополучии себя и близких. Молится о живых можно как дома, так и в церкви во время службы.