Первая Вселенская родительская суббота 2026: что это за день, что можно и нельзя делать?

Накануне Масленицы у православных один из главных поминальный дней в году. Традиции поминать усопших более тысячи лет: люди ходят в церковь и на кладбище, ставят свечки за близких, кого нет рядом, и читают особые молитвы. Когда первая Вселенская суббота в этом году, что можно и нельзя делать, как помянуть в церкви и дома?

Когда Вселенская суббота в 2026 году?

14 февраля, за два дня до Масленицы, у православных первый поминальный день в году, который называется Вселенской родительской субботой. Другое название дня - Мясопустная суббота. Фиксированной даты у первой Вселенской субботы нет: она зависит от даты Великого поста и всегда отмечается за 8 дней до него. Поскольку в 2026 году Великий пост 23 февраля, первая православная родительская суббота выпадает на 14 февраля.

Что такое Вселенская и Мясопустная суббота?

У поминальной субботы перед Масленицей два особых обозначения. Во-первых, она Вселенская, а во-вторых, Мясопустная. Что это значит:

Вселенскими называют субботы, когда поминают всех умерших православных христиан, даже тех, о чьей смерти никому не известно. В память о них в церквях проходят специальные службы - панихиды. Всего в году две Вселенских субботы - одна перед Масленицей, а вторая - перед Троицей.

Название ”Мясопустная” родительская суббота перед Масленицей означает, что она предшествует мясопустной седмице (неделе в православной терминологии). Само слово ”мясопустный” значит ”отпускающий мясо”, что указывает на отказ от мяса в масленичную неделю перед Великим постом.

Первая Вселенская суббота, как и другие поминальные дни, не относится к категории праздников: это день поминовения, предписывающий верующим совершать особые действия, которые будут во благо душам тех, кого нет в живых.

Когда будут другие родительские субботы в 2026 году?

Родительскими субботы, посвященные памяти умерших, называются потому, что в этой день мы вспоминаем тех по роду, кто умер: у кого-то это родители, у кого-то дедушки и бабушки, прабабушки и прадедушки, а также другие родственники. В году родительских суббот всего семь:

две Вселенские, перед Масленицей/Великим постом и перед Троицей

три во время Великого поста

Радоница - на второй неделе после Пасхи

Дмитриевская родительская суббота, которую также называют Покровской.

Ближайшая после февральской родительская суббота будет отмечаться 7 марта, во вторую субботу Пасхального поста. Следующие две - 14 и 21 марта.

Родительские субботы: история и традиции

На Руси традиция поминать усопших была неотъемлемой частью всех важных народных праздников как осенне-зимнего, так и весенне-летнего периода. Притом нередко мертвым отводился не один, а сразу несколько дней, в которые для них готовились особые угощения и проводились специальные обряды. Поскольку память о предках - важнейшая часть культуры, традиция поминать усопших с принятием христианства на Руси перешла в новую веру. На самом деле, сегодняшним родительским субботам, в том числе Мясопустной, Троицкой и Радонице тысячи лет, просто со временем они были адаптированы православием и приобрели особые, церковные традиции.

История церковной Мясопустной субботы началась в IX веке, когда она была установлена в качестве дня поминовения Уставом церкви. Среди традиций родительских суббот - участие в богослужении-панихиде, чтение особых молитв, а также посещение кладбища. Примет на Вселенскую субботу перед Масленицей не сохранилось.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно делать в родительскую субботу?

Поминальная суббота - день тихой радости и умиротворения, дающий возможность вспомнить умерших близких и родных. Обычно в этот день:

ходят на богослужение (панихиду). Во Вселенскую субботу таких богослужения два - накануне в пятницу, а также утром в сам день памяти;

подают записки с именами тех, кого верующий хочет, чтобы упомянули во время службы;

приносят в церковь постную еду, которую кладут на стол-канун, в качестве угощения в память об усопших;

после службы ходят на кладбище, чтобы прибрать на могилах и оставить цветы;

в обед или вечером за столом обязательно поминают тех, кого нет рядом.

Как правильно поминать в родительскую субботу?

В церкви в родительский день можно купить свечки и поставить их за упокой души на столик/подсвечник, отведенный именно для поминовения. Где именно он находится, можно уточнить у служителей церкви. Особые записки с именами тех, кого надо упомянуть во время службы обычно подаются в том же месте, где покупаются свечи - чаще всего в церковной лавке.

Не у всех есть возможность в родительскую субботу прийти в церковь, чтобы помянуть умерших, поэтому почтить их память можно дома. Для этого можно прочитать молитву, которая так и называется ”Молитва об усопших”. Есть краткая молитва, а есть ее более длинный вариант. Какую прочитать, каждый решает сам, главное, чтобы она была искренней.

Что касается похода на кладбище, это не обязательное условие родительской субботы. Кроме того, церковь призывает не выпивать на могилах: если хочется, лучше сделать это дома и в умеренных количествах.

Кого можно поминать в родительскую субботу?

Во Вселенскую родительскую субботу можно поминать всех умерших православных, в том числе и самоубийц. Это можно сделать с помощью молитвы, подачи милостыни и добрых дел в их честь. Имена людей, которые свели счеты с жизнью, нельзя подавать на записках к службе, а также ставить за них свечки, однако молиться о них не воспрещено. В поминальный день у Господа просят покоя и защиты для душ тех, кто ушел в мир иной.

Что нельзя делать в родительскую субботу?

Запретов на первую Вселенскую субботу в году со стороны церкви мало, и, в первую очередь, они касаются, общехристианских принципов. В этот день нельзя:

унывать и грустить - мертвых нужно вспоминать с радостью и без тоски;

сплетничать и злословить;

конфликтовать и спорить;

отказывать в помощи.

Работать и делать уборку в доме в поминальную субботу можно, не воспрещены также работы в огороде и любые другие дела, в том числе стрижка, гигиенические процедуры, вязание и т.д. Есть тоже можно все: Мясопустная суббота не постный день. Правда, с алкоголем перебарщивать не стоит.

Можно ли крестить и венчаться в родительскую субботу?

Крещение во Вселенскую субботу возможно, если у служителей церкви для этого будет достаточно времени. А вот венчаться в родительскую субботу 14 февраля 2026 года не получится, поскольку это день накануне двунадесятого праздника - Сретения. В такие дни обряд венчания не проводится.