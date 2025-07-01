Партии в США: почему их только две и появится ли третья?

Миллиардер Илон Маск, бывший советник президента Дональда Трампа, заявил, что если законопроект о бюджете США будет принят, он создаст новую партию, которую назовет ”Партия Америка”. По мнению Маска, около 80% населения США недовольны нынешней двухпартийной системой в стране, поэтому пришло время внести изменения.

О том, почему в Америке всего две партии и реально ли создать новую - рассказываем в нашем материале.

Первые партии США

На заре становления государства Америка чуть более 200 лет назад речи о партиях не было. В Конституции США, подписанной в 1787 году, партии не упоминаются, а отцы-основатели, в том числе первый президент страны, Джордж Вашингтон, называл политические партии проявлением ”пугающего деспотизма”. Но, как и в любой другой стране, в молодом государстве появилась политическая элита, разделившаяся на два лагеря, федералистов и анти-федералистов:

федералисты или Федералистская партия США, выступала за централизованное национальное правительство, в руках которого должна быть сосредоточена власть;

антифедералисты, представленные не партией, а политической коалицией, выступали против централизованного управления, отдавая предпочтение правам и свободам отдельных штатов.

Федералисты как таковые прекратили своё существование к концу Англо-Американской войны 1812-1815 года, в основном из-за роста популярности анти-федералистов или Демократическо-республиканской партии.

Когда демократы и республиканцы были единым целым?

Демократическо-республиканская партия появилась в США в противовес Федералистской партии в начале 1790х годов. Одним из основателей партии стал Томас Джефферсон, будущий третий президент США, чья победа на выборах в 1800х годах привела к падению популярности федералистов. Его партия выступала за:

свободу и права человека

республиканизм, то есть форму правления, где власть принадлежит людям и избранным ими представителям

разделение церкви и государства

децентрализацию

свободные рынки

свободную торговлю

развитие сельского хозяйства.

На какое-то время Демократическо-республиканская партия выступала единым фронтом в принятии политических решений в стране, а затем, спустя всего 30 лет, стало очевидно, что её раздирают противоречия, притом всё те же самые: одна часть представителей партии была анти-федералистами, а другая - федералистами. В результате, к 1825 году Демократическо-республиканская партия прекратила своё существование.

Демократы и виги

Следующий партийный этап в политической жизни Америки - формирование на базе бывшей Демократическо-республиканской партии двух новых: Демократической и Партии вигов:

Демократическая партия официально была основана в 1828 году. В первые 4 года существования партии сформировались основы того, что сегодня называется партийной политикой , включая предвыборные митинги и съезды по выдвижению кандидатов.

Партия вигов, которой была близка федералистская повестка и более централизованное управление, появилась через 6 лет после Демократической партии.

Как появилась Республиканская партия?

С Демократической партией всё относительно просто, на сегодняшний день это старейшая действующая партия США, а вот республиканцы не сразу обрели почву под ногами. Партия вигов, предшественница республиканской, к середине 1850-х годов погрузилась в кризис по одному крайне принципиальному вопросу: как относится к рабству? В партии были те, кто поддерживал рабство (как и Демократическая партия), и были те, кто выступал резко против. В 1854 году от вигов отделились те, кто не поддерживал рабство: так возникла Республиканская партия, мгновенно получившая поддержку северных штатов. Спустя 6 лет на президентских выборах победил республиканец Авраам Линкольн, а еще через год в стране началась Гражданская война между северными и южными штатами, одной из причин которых стало рабство.

Почему в США всего две партии?

За прошедшие 200 лет с формирования двух основных американских партий, ни одна другая партия не смогла вклиниться в существующую систему, набрав достаточное количество поддержки среди граждан США. Это произошло по двум причинам:

Республиканцы и демократы в целом отражают политические взгляды абсолютного большинства жителей Америки. Разница между ними в том, что республиканцы - сторонники более консервативной политики на всех уровнях, а демократы придерживаются более либеральной политики социальной направленности. У обеих партий есть праймериз или первичные президентские выборы, на которых из нескольких претендентов с разными политическими повестками внутри одной партии определяется наиболее популярный кандидат в президенты. Если говорить простыми словами, возможность выбора из нескольких кандидатов в рамках одной партии нивелирует необходимость партийного плюрализма, свойственного для большинства демократических государств мира.

Партия Америка

Еще месяц назад о формировании новой партии в США, которая могла бы бросить вызов двум колоссам - Республиканской и Демократической - и речи не шло. Идею о том, что Америке нужна третья партия, в пространстве соцмедиа представил миллиардер Илон Маск на фоне конфликта с Дональдом Трампом. Маск, у которого 200 миллионов подписчиков в его соцсети, написал о том, что пора создавать новую политическую партию для представления интересов 80% жителей страны. 30 июня Маск вновь напомнил о своём намерении сформировать ”Партию Америка”, если бюджетный законопроект, против которого он выступает, будет одобрен.

В США появится новая партия?

Вероятность возникновения новой партии в США не исключена, в первую очередь, по трем причинам:

граждане страны, определяя политику государства, привыкли следовать за ярким лидером, и в данном случае он есть; согласно опросу Gallup за июнь 2024 года, более 50% американцев не относят себя ни к сторонникам республиканцев, ни к сторонникам демократов. Это самый высокий показатель ”независимых” избирателей с 2007 года; у Илона Маска, на сегодняшний день богатейшего человека планеты, хватит денег, чтобы профинансировать создание третьей партии.

Появится новая партия в США или нет, и если да, то хватит ли Маску сил, чтобы сделать ее не менее популярной, чем Демократическая и Республиканская, пока неизвестно. В последний раз новая политическая партия, ”Вперёд” (Forward Party), была создана 4 года назад, и сегодня в ней состоят чуть более 5 тысяч человек, тогда как в Демократической - 45 миллионов членов, а в Республиканской - 36.